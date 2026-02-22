Voici où trouver les diffusions en direct en anglais du match Los Angeles FC vs Inter Miami CF. GOAL vous fournit toutes les informations nécessaires pour regarder le match aujourd'hui.

Heure du coup d'envoi du match Los Angeles FC vs Inter Miami CF

Major League Soccer - MLS Los Angeles Memorial Coliseum

Le match d'aujourd'hui entre Los Angeles FC et Inter Miami CF débutera le 22 février 2026 à 02h30.

Aperçu du match

Le Los Angeles FC et l'Inter Miami abordent la nouvelle saison revigorés par d'importants changements dans leurs effectifs. Lors des cinq dernières rencontres entre le Los Angeles FC et l'Inter Miami CF, le LAFC s'est souvent imposé, remportant trois victoires et essuyant deux défaites, ce qui pourrait surprendre de nombreux fans de football. Ce bilan des confrontations directes souligne la rivalité acharnée qui oppose les deux équipes depuis quelques saisons, aucune des deux n'ayant réussi à s'imposer de manière absolue.

Blessures

La disponibilité des joueurs sera un facteur déterminant lors du match d'ouverture, car Los Angeles devra se passer de Ryan Raposo, Igor Jesus, Jacob Shaffelburg, Artem Smolyakov et Aaron Long. Ces joueurs sont tous indisponibles pour cause de blessure ou de suspension. Les transferts ont écarté plusieurs noms familiers, tels que Francisco Ginella et Alexandru Băluță, de l'équipe locale. L'Inter Miami compte également plusieurs absents : Telasco Segovia et Dayne St. Clair sont retenus par leur équipe nationale, tandis que David Ruíz poursuit sa convalescence après une blessure. De plus, plusieurs départs notables sont à signaler, notamment ceux de Luis Suárez et Fafà Picault.

Actualités et compositions des équipes

