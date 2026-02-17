Comment regarder le match de Ligue des champions entre l'Olympiacos et le Bayer Leverkusen aujourd'hui : diffusion en direct, chaîne de télévision et heure de début

Voici où trouver les diffusions en direct en anglais du match Olympiacos vs Bayer Leverkusen. GOAL vous donne toutes les informations nécessaires pour regarder le match aujourd'hui.

Comment regarder partout avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre partie du monde, vous risquez de vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un réseau privé virtuel (VPN) s'avère utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée et cryptée en ligne. En changeant virtuellement votre emplacement pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion et regarder votre équipe préférée en direct. Cliquez ici pour obtenir un guide étape par étape ou consultez le guide GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Heure du coup d'envoi du match Olympiacos vs Bayer Leverkusen

Ligue des Champions - Phases Finales Karaiskakis Stadium

Le match d'aujourd'hui entre l'Olympiacos et le Bayer Leverkusen débutera le 18 février 2026 à 20h00.

Aperçu du match

L'Olympiakos et le Bayer Leverkusen se sont déjà affrontés à trois reprises en Ligue des champions de l'UEFA. Le club grec s'est imposé à deux reprises (1 défaite), la dernière victoire remontant au mois dernier : une victoire 2-0 à domicile lors de la 7e journée de la phase de groupes. Cela leur donnera un énorme coup de pouce avant le match, puisqu'ils affronteront l'équipe allemande sur leur propre terrain.

De son côté, Leverkusen n'a plus gagné en Grèce depuis quatre matches (1 nul et 3 défaites) depuis sa victoire 4-1 en Coupe des vainqueurs de coupe contre le Panathinaikos en 1993. Cependant, ses performances en Bundesliga sont bien meilleures, puisqu'il aborde ce match après une victoire 4-0 contre St Pauli, qui marque son dernier regain de forme et le propulse à la sixième place du classement, à seulement trois points du top 4 avec un match en moins.

Blessures et statistiques clés

L'Olympiacos devrait être privé du milieu de terrain Theofanis Bakoulas, qui poursuit sa longue convalescence après une blessure au genou. Le défenseur Francisco Ortega et l'attaquant Mehdi Taremi sont tous deux incertains après avoir manqué le match du week-end à Levadiakos, ce dernier étant également à une carte jaune de la suspension, tout comme Santiago Hezze et Dani Garcia.

Du côté grec, Mehdi Taremi a été directement impliqué dans quatre buts en Ligue des champions de l'UEFA cette saison (2 buts, 2 passes décisives), tandis que le dernier joueur à avoir fait mieux en une seule édition pour l'Olympiakos était Ieroklis Stoltidis en 2007-08 (5 - 3 buts, 2 passes décisives).

Les visiteurs devront se passer de l'attaquant Eliesse Ben Seghir, qui souffre toujours d'une blessure à la cheville contractée lors de la Coupe d'Afrique des nations le mois dernier.

Le gardien Mark Flekken se remet également d'une blessure au genou contractée en janvier, ce qui signifie que Janis Blaswich continuera à garder les buts, tandis que Nathan Tella est indisponible en raison d'un problème au pied.

Le milieu de terrain du Bayer Leverkusen Aleix García a réalisé le plus grand nombre de passes décisives (133) lors de la phase de groupes de la Ligue des champions de l'UEFA cette saison. En effet, ses 32 passes décisives contre l'Olympiakos lors de la 7e journée sont le meilleur total réalisé par un joueur en un seul match lors de cette édition (également 32 pour Aleksandar Pavlovic du Bayern Munich contre l'Union Saint-Gilloise lors de la 7e journée).

Actualités des équipes et compositions

Guide VPN étape par étape pour regarder Olympiacos vs Bayer Leverkusen aujourd'hui

Téléchargement et installation: inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil. Connectez-vous à un serveur: ouvrez l'application et sélectionnez un emplacement de serveur où le match est diffusé (par exemple, si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder un flux américain, connectez-vous à un serveur américain). Videz le cache : parfois , votre navigateur conserve votre ancienne localisation. Videz vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement prend effet. Commencez le streaming : rendez-vous sur le site web et l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

