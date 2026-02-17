Comment regarder le match Bodoe/Glimt contre l'Inter en Ligue des champions aujourd'hui : diffusion en direct, chaîne de télévision et heure de début

Voici où trouver les diffusions en direct en anglais du match Bodoe/Glimt contre l'Inter. GOAL vous fournit toutes les informations nécessaires pour regarder le match aujourd'hui.

Comment regarder partout avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre partie du monde, vous risquez de vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un réseau privé virtuel (VPN) s'avère utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée et cryptée en ligne. En changeant virtuellement votre emplacement pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion et regarder votre équipe préférée en direct. Cliquez ici pour obtenir un guide étape par étape ou consultez le guide GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Heure du coup d'envoi de Bodoe/Glimt vs Inter

Ligue des Champions - Phases Finales Aspmyra Stadion

Le match d'aujourd'hui entre Bodoe/Glimt et l'Inter débutera le 18 février 2026 à 20h00.

Aperçu du match

Bodoe/Glimt a surpris Manchester City et l'Atlético Madrid en battant ces géants du football lors de la phase de groupes de la compétition. Cela leur a valu un match très médiatisé contre l'Inter Milan, mais cela ne les déstabilisera pas, car ils ont acquis une grande confiance grâce à leurs victoires contre City et Madrid.

Getty Images

L'Inter aborde ce match après avoir perdu des matchs importants contre Arsenal, l'Atlético Madrid et Liverpool. Mais il a réussi à se rattraper lors de son dernier match en s'imposant 2-0 contre le Borussia Dortmund.

Il est intéressant de noter que 41,1 % des attaques de l'Inter en Ligue des champions de l'UEFA cette saison ont été menées sur le côté gauche. C'est le pourcentage le plus élevé de toutes les équipes en phase de groupes. Cela s'explique par le fait que le meilleur créateur d'occasions de la compétition cette saison est l'arrière gauche Federico Dimarco (11).

Blessures et statistiques clés

Sondre Fet est actuellement blessé et sa participation au match aux côtés d'Ulrik Saltnes avec Bodo/Glimt est très incertaine.

Après une série de 10 matchs sans marquer de but de part et d'autre de la nouvelle année, Kasper Hogh a inscrit cinq buts lors de ses trois dernières sorties.

Getty Images

Denzel Dumfries (cheville) est le seul blessé de l'Inter pour ce match, alors qu'il attend sa première apparition depuis novembre.

Avec neuf contributions directes aux buts lors des cinq derniers matchs de son équipe, Federico Dimarco s'avère être une source potentielle de menace offensive depuis son poste d'arrière gauche, ce qui fait de lui un joueur à surveiller.

Actualités et compositions des équipes

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions 77 M. Bro Blessures et suspensions 2 D. Dumfries

Forme

Bilan des confrontations directes

Classement

Guide VPN étape par étape pour regarder Bodoe/Glimt vs Inter aujourd'hui

NordVPN

Téléchargement et installation: inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil. Connectez-vous à un serveur: ouvrez l'application et sélectionnez un emplacement de serveur où le match est diffusé (par exemple, si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder un flux américain, connectez-vous à un serveur américain). Videz le cache : il arrive parfois que votre navigateur conserve votre ancienne localisation. Videz vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement prend effet. Commencez le streaming : rendez-vous sur le site web et l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur votre téléphone ou votre ordinateur portable, c'est bien, mais les événements sportifs en direct méritent d'être regardés sur grand écran. Voici comment faire fonctionner le VPN sur votre téléviseur :