La Coupe du monde de la FIFA 2026 s’annonce comme le plus grand tournoi de l’histoire du football, et Roku TV offre l’un des moyens les plus simples de ne rien manquer de l’action. Que vous disposiez d’un téléviseur Roku intégré ou d’une clé de streaming, vous pouvez accéder aussi bien aux chaînes traditionnelles qu’aux réseaux sportifs spécialisés directement via le Roku Channel Store. En configurant votre appareil avant le coup d’envoi, vous vous assurez une expérience de visionnage fluide sur grand écran.

GOAL vous explique ici comment regarder la Coupe du monde de la FIFA 2026 sur Roku TV, en vous présentant les meilleures applications de streaming, les chaînes de télévision, les options d’abonnement et des conseils de configuration pour ne rien manquer de l’action, du match d’ouverture à la finale.

Quelles applications diffusent la Coupe du monde de la FIFA 2026 sur Roku ?

Selon votre région, vous pouvez télécharger les applications officielles de diffusion directement sur l’écran d’accueil de votre Roku. Aux États-Unis, les 104 rencontres seront diffusées sur les chaînes FOX Sports, et vous pourrez les suivre en anglais via les services de télévision en direct Fubo, Sling TV, Hulu + Live TV ou YouTube TV. Pour le direct en espagnol, tournez-vous vers l’application Peacock. Au Royaume-Uni, la couverture est partagée entre la BBC et ITV : installez simplement les applications BBC iPlayer et ITVX. Au Canada, les chaînes Roku de TSN et RDS sont indispensables pour suivre les rencontres en direct, tandis qu’en Australie, tous les matchs sont diffusés sur l’applicationSBS On Demand.

Quels pays prennent en charge Roku TV ?

Pays/Région Disponibilité sur Roku Applications populaires pour la Coupe du monde sur Roku Australie Prise en charge complète SBS On Demand Brésil Disponibles sur les appareils Roku, GloboPlay, CazéTV Canada Prise en charge complète TSN, RDS France Disponible sur les appareils Roku via certaines chaînes TF1+, beIN Sports Allemagne Les lecteurs de streaming Roku sont commercialisés par certains revendeurs. MagentaTV et DAZN. Japon. Écosystème Roku restreint DAZN ainsi que les applications des diffuseurs locaux. Mexique Disponibles sur les appareils Roku. TelevisaUnivision, ViX. Nouvelle-Zélande Le streaming est officiellement pris en charge par Roku. Sky Sport Now Afrique du Sud Disponibilité limitée sur appareils importés YouTube, FIFA+ et diverses applications de streaming. Royaume-Uni Compatibilité complète BBC iPlayer, ITVX États-Unis Support complet des appareils Roku et des téléviseurs Roku FOX Sports, Peacock, Fubo, Sling TV, Hulu + Live TV et YouTube TV.

Comment installer les applications de streaming de la Coupe du monde sur votre Roku

L’opération prend moins de deux minutes et se fait en quelques clics. Appuyez sur le bouton Accueil de votre télécommande Roku, puis descendez jusqu’à Boutique ou Recherche. Saisissez ensuite le nom de l’application officielle de la Coupe du Monde disponible dans votre région, telle que Fubo,Peacock, BBC iPlayer ou SBS On Demand. Sélectionnez l’application dans les résultats, appuyez sur « Ajouter l’application » et patientez pendant le téléchargement. Une fois l’installation terminée, lancez la chaîne depuis votre écran d’accueil, connectez-vous avec vos identifiants ou créez un nouveau compte.

Peut-on regarder la Coupe du monde 2026 gratuitement sur Roku ?

Plusieurs options gratuites sont disponibles sur la plateforme Roku, selon votre pays de résidence. Si vous possédez un téléviseur Roku autonome, branchez simplement une antenne numérique HD sur l’entrée coaxiale pour recevoir, sans connexion Internet et sans frais, les chaînes locales diffusées en direct comme FOX, Telemundo ou SBS. Côté streaming, les téléspectateurs britanniques peuvent utiliser BBC iPlayer et ITVX gratuitement, tandis que le public australien dispose d’un accès complet à SBS On Demand. Les plateformes gratuites financées par la publicité, comme Tubi, diffuseront de nombreuses rediffusions de matchs à la demande, des résumés des temps forts et des émissions d’analyse durant tout le tournoi.

En savoir plus : Comment regarder et diffuser en direct la Coupe du monde de la FIFA 2026 sur YouTube

Les applications sociales disponibles sur Roku permettent-elles d’accéder à du contenu de la Coupe du monde ?

Bien qu’il soit impossible de regarder les matchs en direct intégral sur les réseaux sociaux, les applications officielles YouTube et TikTok, disponibles sur le Roku Channel Store, vous permettent de suivre les temps forts de la compétition directement sur votre téléviseur. Une fois ces applis installées sur votre appareil Roku, vous accéderez directement sur votre téléviseur aux principaux contenus numériques de la compétition : résumés officiels des matchs, temps forts des buts en direct, analyses en studio signées par des créateurs de contenu et images exclusives des coulisses des équipes, dès le coup de sifflet final.

En savoir plus : Comment regarder et suivre en direct la Coupe du monde de la FIFA 2026 sur TikTok

Guide de la Coupe du monde de la FIFA 2026