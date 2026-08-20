La plus grande scène du baseball fait son retour en octobre, avec les World Series 2026 dont le coup d’envoi sera donné le vendredi 23 octobre. Les vainqueurs des Championship Series de l’American League et de la National League s’affronteront dans une série au meilleur des sept matches pour le Trophée du Commissaire, avec chaque rencontre diffusée en direct sur FOX. L’affiche ne sera confirmée qu’une fois l’ALCS et la NLCS terminées à la mi-octobre, mais les Los Angeles Dodgers abordent la postseason comme les favoris des bookmakers pour réussir un extraordinaire triplé.

La postseason de cette année débute plus tôt que d’habitude, avec le tour de Wild Card qui commence le 29 septembre et sera diffusé sur NBC pour la première fois depuis 2000. Un triplé des Dodgers serait une première en MLB depuis celui réussi par les Yankees entre 1998 et 2000, et les cotes actuelles les placent avec les Yankees, les Brewers, les Red Sox et les Braves parmi les principaux prétendants. Peu importe qui y parvient, la demande pour les places explose dès que l’affiche est connue. GOAL a tout ce qu’il faut savoir sur les dates, les prix et l’endroit exact où acheter dès maintenant des billets pour les World Series.

Quand ont lieu les World Series 2026 ?

Date et heure Match Lieu Billets ven. 23 oct. World Series, match 1 Stade de l’équipe ayant le meilleur bilan de saison régulière 2026 (TBC) Billets sam. 24 oct. World Series, match 2 Stade de l’équipe ayant le meilleur bilan de saison régulière 2026 (TBC) Billets lun. 26 oct. World Series, match 3 Stade de l’équipe adverse (TBC) Billets mar. 27 oct. World Series, match 4 Stade de l’équipe adverse (TBC) Billets mer. 28 oct.* World Series, match 5 Stade de l’équipe adverse (TBC) Billets ven. 30 oct.* World Series, match 6 Stade de l’équipe ayant le meilleur bilan de saison régulière 2026 (TBC) Billets sam. 31 oct.* World Series, match 7 Stade de l’équipe ayant le meilleur bilan de saison régulière 2026 (TBC) Billets

*Joué uniquement si nécessaire. La série suit un format 2-3-2, avec l’équipe ayant eu le meilleur bilan de saison régulière 2026 qui reçoit les matches 1, 2, 6 et 7. Les deux équipes participantes ne seront confirmées qu’une fois l’ALCS et la NLCS terminées dans la semaine des 19 et 20 octobre, alors revenez plus près de la date pour connaître les affiches exactes et les heures précises du premier lancer.

Où acheter des billets pour les World Series 2026

Il est difficile d’obtenir des billets pour les World Series par les canaux officiels. Les offres de billets pour la postseason sont en grande partie vendues aux abonnés de saison de chaque équipe bien avant octobre, et une fois qu’un club est éliminé, les billets restants disparaissent en quelques heures. Le marché de la revente devient donc la solution réaliste pour la plupart des fans, et StubHub est l’endroit où commencer.

Les annonces StubHub pour les World Series 2026 sont déjà en ligne et se rempliront rapidement une fois les deux finalistes confirmés après les League Championship Series

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Chaque achat est couvert par la StubHub FanProtect Guarantee, ce qui vous assure un billet valide ou un remboursement

Les billets mobiles sont transférés directement sur votre téléphone, ce qui compte vu le peu de temps dont disposent les fans entre la fin de l’ALCS/NLCS et le match 1

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Combien coûtent les billets pour les World Series 2026 ?

Le prix des billets pour les World Series varie énormément selon les deux équipes qui se qualifient, et il n’y a aucun moyen de connaître le montant final avant que l’affiche ne soit connue. L’histoire récente donne un repère utile :

2023 (deux équipes de plus petits marchés) : billet moyen autour de 685 dollars

2024 (deux énormes fanbases) : le prix d’entrée pour le match 1 a dépassé 1 300 dollars, moyenne de la série proche de 1 400 dollars

2025 : prix d’entrée plus proches de 650 à 900 dollars selon le stade

Comme indication approximative pour 2026 :

Places debout les moins chères et sièges en tribune supérieure : environ 600 à 900 dollars pour une affiche moins demandée

Affiche entre grands marchés : prix d’entrée dépassant les 1 000 à 2 000 dollars, voire plus

Places premium derrière le marbre ou le long des dugouts : régulièrement à cinq chiffres, surtout pour un éventuel match 7

StubHub propose régulièrement l’éventail d’annonces le plus large et le prix d’entrée vérifié le plus bas une fois les billets mis en ligne pour une affiche confirmée, et vous pouvez filtrer selon votre budget pour trouver en quelques secondes la place disponible la moins chère. À l’approche de la série, StubHub propose aussi des offres hospitality et des packs VIP, qui regroupent généralement des places premium avec nourriture, boissons et pass de parking pour les fans qui veulent vivre pleinement l’expérience des Fall Classic sans avoir à chercher des options séparées.

Tout ce qu’il faut savoir sur les World Series

Les World Series sont la série de championnat de la Major League Baseball, disputée entre les vainqueurs du pennant de l’American League et de la National League. Disputée pour la première fois en 1903, c’est le plus ancien championnat disputé sans interruption parmi les grands sports professionnels nord-américains, et le vainqueur reçoit le Trophée du Commissaire. Les New York Yankees l’ont remportée plus que toute autre franchise, avec 27 titres.

L’édition 2026 suit le format standard au meilleur des sept matches, en 2-3-2 : l’équipe ayant le meilleur bilan de saison régulière reçoit les matches 1, 2 et, si nécessaire, 6 et 7, tandis que l’autre équipe reçoit les matches 3, 4 et un éventuel match 5. Le calendrier de la postseason de cette année est condensé en octobre, avec le tour de Wild Card à partir du 29 septembre, les Division Series à partir du 3 octobre, puis les Championship Series à partir du 11 octobre, avant le début des World Series le 23 octobre. Chaque match est diffusé sur FOX aux États-Unis, avec aussi FOX Deportes et FOX One pour la couverture en espagnol et en streaming.

Le grand fil rouge à l’approche d’octobre est la quête des Dodgers d’un troisième titre consécutif, une performance qu’aucune équipe n’a réussie depuis le triplé des Yankees entre 1998 et 2000. Que Los Angeles y retourne ou qu’un nouveau venu comme les Brewers, les Red Sox ou les Braves crée la surprise, GOAL tiendra cette page à jour avec l’affiche confirmée, le lieu et les informations sur les billets dès la fin des Championship Series.