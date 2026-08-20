Comment obtenir des billets pour les NFL London Games 2026 : dates, prix des billets et plus encore

La NFL revient dans la capitale pour trois matches de saison régulière sur trois dimanches consécutifs d’octobre, avec deux rencontres au Tottenham Hotspur Stadium et une troisième à Wembley Stadium. Les Indianapolis Colts affronteront les Washington Commanders le 4 octobre, les Philadelphia Eagles, champions en titre du Super Bowl, défieront les Jacksonville Jaguars le 11 octobre, puis les Jaguars reviendront une semaine plus tard pour affronter les Houston Texans à Wembley le 18 octobre. C’est encore une année particulièrement riche pour le calendrier NFL de Londres, avec trois affiches qui ont toutes un véritable enjeu pour les play-offs et un fort intérêt narratif.

GOAL a tout ce qu’il vous faut pour organiser votre déplacement, notamment le calendrier complet, les points de vente des billets, la fourchette de prix actuelle et la meilleure façon de trouver les places les moins chères pour chaque match.

Quand ont lieu les NFL London Games 2026 ?

Date et heure Match Lieu Billets dim. 4 oct., 14 h 30 Indianapolis Colts vs Washington Commanders Tottenham Hotspur Stadium, Londres Billets dim. 11 oct., 14 h 30 Philadelphia Eagles vs Jacksonville Jaguars Tottenham Hotspur Stadium, Londres Billets dim. 18 oct., 14 h 30 Houston Texans vs Jacksonville Jaguars Wembley Stadium, Londres Billets

Où acheter des billets pour les NFL London Games 2026 ?

Les billets pour les trois matches sont d’abord vendus via les canaux officiels. Les deux rencontres au Tottenham Hotspur Stadium, Colts vs Commanders et Eagles vs Jaguars, sont vendues sur le site Ticketmaster de la NFL, qui nécessite la création gratuite d’un compte NFL Ticketmaster pour acheter. Le match de Wembley entre les Texans et les Jaguars est géré séparément par les Jaguars sur leur propre plateforme de billetterie, avec une fenêtre prioritaire pour les acheteurs historiques de billets à Wembley avant l’ouverture de la vente générale à tout le monde. Passer par ces circuits officiels est le meilleur moyen d’obtenir les billets au prix facial, et des places en admission générale pour le match Colts vs Commanders étaient encore disponibles sur le site officiel au moment de la rédaction.

Une fois qu’un match ou qu’une catégorie de sièges est officiellement épuisé, le marché secondaire est généralement l’option suivante pour les acheteurs. StubHub propose des annonces pour les trois rencontres, y compris des catégories pour le match des Eagles dont la vente générale a déjà été suspendue en raison de la demande. Voici quelques éléments à savoir avant d’acheter sur cette plateforme :

Les prix reflètent la demande, pas le prix facial : les billets de revente sont mis en vente par des supporters et des revendeurs qui cèdent des places dont ils n’ont plus besoin, donc les tarifs évoluent selon la demande et sont généralement plus élevés que le prix officiel tout compris, en particulier pour le match des Eagles.

Les achats sont couverts par la garantie FanProtect de StubHub, ce qui signifie que les billets sont vérifiés comme valides, et que les acheteurs sont remboursés si un match est annulé sans être reprogrammé.

Cela peut offrir un processus d’achat plus simple pour les supporters venant de l’extérieur du Royaume-Uni, car il n’est pas nécessaire de créer séparément un compte de billetterie NFL ou Jaguars.

Pour une disponibilité garantie une fois le stock officiel épuisé, ou pour les supporters qui préfèrent éviter de naviguer entre deux systèmes de billetterie distincts pour Tottenham et Wembley, le marché secondaire constitue une solution de repli pratique plutôt qu’un premier choix.

Combien coûtent les billets pour les NFL London Games 2026 ?

Le prix des billets varie selon le match, la catégorie de siège et le moment de l’achat par rapport au coup d’envoi :

Billets officiels les moins chers : la catégorie la moins chère au Tottenham Hotspur Stadium est fixée à 79,13 livres pour les matches Colts vs Commanders et Eagles vs Jaguars, avec un tarif enfant réduit dans la même catégorie à 39,89 livres.

Billets officiels les plus chers : les places de la catégorie la plus élevée sont proposées à 245,65 livres pour Colts vs Commanders et à 280,65 livres pour le match Eagles vs Jaguars, plus demandé, ce qui reflète l’attrait supplémentaire lié à la venue à Londres du champion en titre du Super Bowl.

Fourchette de revente pour Wembley : le match Texans vs Jaguars étant vendu séparément par les Jaguars, les prix de revente sur le marché ouvert commencent actuellement autour de 85 livres pour des places à visibilité réduite et grimpent largement au-delà du millier de livres pour les emplacements premium et en bas de tribune.

Les détails des préventes et de la vente générale diffèrent selon le stade :

Admission générale à Tottenham : la vente générale a ouvert le mardi 7 juillet 2026 à midi, avec des prix affichés tout compris, incluant tous les frais.

Fenêtre prioritaire à Wembley : les acheteurs historiques de billets à Wembley, y compris les abonnés des Jaguars aux États-Unis, ont bénéficié d’une fenêtre d’achat exclusive du vendredi 15 mai au jeudi 21 mai 2026, avec un maximum de huit billets par transaction, avant le passage à la vente générale.

Tout ce qu’il faut savoir sur les NFL London Games

La NFL organise des matches de saison régulière à Londres chaque année depuis 2007, lorsque la série internationale de la ligue a débuté à Wembley Stadium. Depuis, la capitale a accueilli certaines des plus grandes stars de la ligue, de Tom Brady à Aaron Rodgers en passant par Drew Brees, et ces rencontres sont devenues un rendez-vous fixe et extrêmement populaire du calendrier sportif britannique. Londres est l’une des étapes d’un programme international en pleine expansion qui comprendra aussi en 2026 des matches à Melbourne, Rio de Janeiro, Paris, Madrid et Munich, la NFL organisant désormais un record de neuf matches hors des États-Unis sur une seule saison.

Le programme londonien de cette année a un poids supplémentaire. Les Philadelphia Eagles arrivent à Tottenham en tant que champions en titre du Super Bowl pour affronter les Jacksonville Jaguars, qui disputeront leur deuxième match londonien du mois une semaine plus tard contre les Houston Texans à Wembley, cette fois en tant qu’équipe officiellement à domicile. Les Jaguars sont devenus les visiteurs les plus réguliers de la ligue à Londres au cours de la dernière décennie, tandis que les Colts et les Commanders offrent une affiche entre l’AFC South et la NFC East qui produit régulièrement des matches serrés et disputés. Pour 2026, la NFL a également mis en place pour la première fois des prix tout compris sur ses matches internationaux, de sorte que le tarif affiché au moment du paiement est bien celui que vous payez, sans frais supplémentaires ajoutés à l’étape finale.

Tout ce qu’il faut savoir sur le Tottenham Hotspur Stadium

Le Tottenham Hotspur Stadium a ouvert ses portes en 2019 en tant que premier stade au monde construit spécialement pour accueillir des matches NFL en dehors des États-Unis. Sa caractéristique la plus remarquable est une pelouse naturelle entièrement rétractable, divisée en trois sections et glissant sous l’immense South Stand du stade en environ 25 minutes pour révéler en dessous une surface synthétique dédiée au football américain, ce qui permet au site d’alterner entre la Premier League et la NFL sans compromettre aucune des deux surfaces.

Avec une capacité de 62 850 places, le stade est la plus grande enceinte de club de Londres, et ses tribunes pentues et rapprochées sont conçues pour garder les supporters plus près de l’action que dans presque tout autre stade moderne comparable. Le South Stand à lui seul peut accueillir environ 17 500 supporters sur un seul niveau, le plus grand du genre au Royaume-Uni, créant une atmosphère saluée aussi bien par les équipes NFL en visite que par les supporters. Le record d’affluence NFL du stade est de 61 273 spectateurs, établi lorsque les Jacksonville Jaguars y ont affronté les Buffalo Bills en octobre 2023.

Se rendre au stade est simple, avec les stations White Hart Lane, Tottenham Hale et Northumberland Park qui desservent toutes l’enceinte les jours de match. L’offre de places va des catégories abordables en tribune haute aux emplacements premium en bas de tribune et aux espaces hospitalité, ce qui permet aux supporters de tous les budgets de vivre l’événement. Avec deux des trois matches londoniens de cette année organisés ici, et l’étiquette de champions du Super Bowl des Eagles susceptible de faire encore grimper la demande, GOAL recommande de vérifier dès maintenant la disponibilité des billets sur StubHub pour ne pas passer à côté.