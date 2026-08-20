Comment obtenir des billets pour les NBA Global Games 2026 : dates, prix des billets et plus encore

La NBA emmène une nouvelle fois le meilleur du basket mondial au-delà de l’Amérique du Nord à l’approche de la saison 2026-27, avec des matches de présaison et de saison régulière confirmés au Canada, en Chine, au Mexique, en France et en Angleterre. Les hostilités débuteront le 3 octobre à Québec, pour le tout premier match de l’histoire de la ligue dans la province en dehors de Montréal, avant de se poursuivre à Vancouver et Macao, puis à Mexico en novembre, et enfin avec une affiche de gala à Paris et Manchester en janvier 2027.

GOAL a réuni tout ce qu’il faut savoir pour assister à ces rencontres, notamment le calendrier complet, les plateformes de vente de billets, la fourchette de prix connue à ce stade et la meilleure façon de trouver les places les moins chères. Ci-dessous, vous trouverez tous les matches confirmés des NBA Global Games pour 2026, ainsi que les détails sur les préventes et la mise en vente générale, afin de réserver vos billets avant que les meilleures places ne partent.

Quand ont lieu les NBA Global Games 2026 ?

Date et heure Match Lieu Billets sam. 3 oct. (heure à confirmer) Toronto Raptors vs Miami Heat Centre Vidéotron, Québec Billets ven. 9 oct. (heure à confirmer) Dallas Mavericks vs Houston Rockets The Venetian Arena, Macao Billets sam. 10 oct. (heure à confirmer) Toronto Raptors vs LA Clippers Rogers Arena, Vancouver Billets dim. 11 oct. (heure à confirmer) Dallas Mavericks vs Houston Rockets The Venetian Arena, Macao Billets sam. 7 nov., vers 16 h, heure locale Denver Nuggets vs Indiana Pacers Arena CDMX, Mexico Billets jeu. 14 janv. 2027, 18 h, heure locale San Antonio Spurs vs New Orleans Pelicans Accor Arena, Paris Billets dim. 17 janv. 2027 (heure à confirmer) San Antonio Spurs vs New Orleans Pelicans Co-op Live, Manchester Billets

Où acheter des billets pour les NBA Global Games 2026 ?

Le moyen le plus rapide et le plus fiable de mettre la main sur des billets pour les NBA Global Games est de passer par StubHub, car la plateforme propose :

Une couverture complète : des billets sont proposés pour toutes les affiches ci-dessus, des matches de présaison au Canada et en Chine jusqu’aux dates de Mexico, Paris et Manchester.

des billets sont proposés pour toutes les affiches ci-dessus, des matches de présaison au Canada et en Chine jusqu’aux dates de Mexico, Paris et Manchester. Une solution de secours une fois les quotas officiels épuisés : le duel de Mexico entre les Nuggets et les Pacers est déjà épuisé pour les billets à l’unité via les canaux officiels, et les Canada Games à Québec et Vancouver n’ont été ouverts au public que le 20 août, si bien que la demande devrait être forte dans les jours suivants. StubHub regroupe des annonces de supporters et de revendeurs qui remettent en vente des billets qu’ils ne peuvent plus utiliser, offrant ainsi un choix de places plus large qu’une seule billetterie officielle.

Combien coûtent les billets pour les NBA Global Games 2026 ?

Les prix des Global Games de cette année sont encore en train de se stabiliser à mesure que chaque match est mis en vente, mais les éditions récentes donnent une indication utile de ce à quoi les supporters peuvent s’attendre :

Fourchette habituelle : l’an dernier, les matches équivalents de présaison et d’exhibition à l’étranger allaient d’à peine 60 dollars pour des places en hauteur dans certaines salles à plusieurs milliers de dollars pour le bord du parquet et les sections premium.

l’an dernier, les matches équivalents de présaison et d’exhibition à l’étranger allaient d’à peine 60 dollars pour des places en hauteur dans certaines salles à plusieurs milliers de dollars pour le bord du parquet et les sections premium. Marché de la revente : les prix commencent généralement bien en dessous de la valeur faciale une fois qu’un éventail plus large d’annonces apparaît sur StubHub .

les prix commencent généralement bien en dessous de la valeur faciale une fois qu’un éventail plus large d’annonces apparaît sur . Les places les moins chères : les billets en hauteur et à visibilité réduite restent la façon la moins coûteuse d’entrer dans l’arena pour ces rencontres internationales uniques, et ce sont généralement les premières places à réapparaître sur le marché de la revente si votre budget est serré.

Les fenêtres de prévente et de vente générale varient selon les marchés

Canada : les billets pour les NBA Canada Games à Québec et Vancouver ont été mis en vente générale le 20 août 2026, après une prévente anticipée réservée aux supporters qui avaient manifesté leur intérêt en amont.

les billets pour les NBA Canada Games à Québec et Vancouver ont été mis en vente générale le 20 août 2026, après une prévente anticipée réservée aux supporters qui avaient manifesté leur intérêt en amont. Chine : les détails de la billetterie pour les matches de Macao entre les Mavericks et les Rockets n’ont pas encore été confirmés par la ligue.

les détails de la billetterie pour les matches de Macao entre les Mavericks et les Rockets n’ont pas encore été confirmés par la ligue. Mexique : le match de Mexico a mis ses billets en vente par étapes, d’abord pour les détenteurs de cartes Banco Azteca avant l’ouverture au grand public, et les billets à l’unité sont désormais épuisés via les canaux officiels.

le match de Mexico a mis ses billets en vente par étapes, d’abord pour les détenteurs de cartes Banco Azteca avant l’ouverture au grand public, et les billets à l’unité sont désormais épuisés via les canaux officiels. Europe : les matches de Paris et Manchester se trouvent actuellement dans leur phase de tirage au sort gratuit, la mise en vente générale des billets devant suivre une fois le tirage clos en septembre.

Tout ce qu’il faut savoir sur les NBA Global Games

Le programme des NBA Global Games emmène la ligue dans des salles à travers l’Europe, l’Asie, l’Afrique, l’Australie et les Amériques depuis des décennies, les tout premiers matches à l’étranger remontant à 1978, lorsque les Washington Bullets avaient disputé des matches d’exhibition en Israël, en Chine et aux Philippines. Depuis, il est devenu l’un des axes majeurs de croissance de la ligue, en mêlant des exhibitions de présaison à de véritables matches de saison régulière destinés à apporter le basket NBA à des bases de fans qui ont rarement l’occasion de le voir en direct.

Le programme de cette année reflète la rapidité avec laquelle la carte internationale de la ligue peut évoluer. Abou Dabi, qui a accueilli des matches de présaison chaque année de 2022 à 2025, ne figure pas en 2026 après que la NBA a renoncé à se rendre au Moyen-Orient en raison de préoccupations sécuritaires régionales, même si la ligue a indiqué que ses plans à long terme pour les Émirats arabes unis et une possible future présence au Qatar restaient inchangés. À la place, le Canada bénéficie d’une première historique, avec Québec qui accueille un match NBA pour la première fois dans le cadre d’un doublé qui envoie également les Raptors à Vancouver. Mexico poursuit sa série comme ville du pays hors des États-Unis et du Canada à posséder le plus riche historique NBA, en accueillant son 35e match depuis 1992, tandis que Paris et Manchester complètent l’année dans le cadre de l’engagement de la ligue sur trois saisons pour du basket de saison régulière en Europe.

Tout ce qu’il faut savoir sur l’Accor Arena

L’Accor Arena de Paris accueillera la NBA le 14 janvier 2027, lorsque Victor Wembanyama reviendra dans son pays natal au sein de l’effectif des Spurs opposé aux Pelicans. Située dans le 12e arrondissement, à proximité du quartier de Bercy, la salle a une capacité d’environ 20 300 places et accueille de manière régulière ou ponctuelle des matches NBA depuis les années 1990, ce qui en fera le sixième match de saison régulière que la ligue organise dans la capitale française et la 16e apparition de la NBA dans le pays au total.

La salle est bien desservie par les transports en commun, avec les stations de métro et de RER Bercy toutes deux situées à quelques minutes à pied de l’entrée, ce qui en fait l’une des grandes arenas européennes les plus faciles d’accès sans voiture. À l’intérieur, les places vont des rangées escarpées des étages supérieurs avec une vue complète sur le parquet jusqu’aux sections premium en bas et au bord du terrain, offrant aux supporters de tous les budgets une solution pour entrer dans l’enceinte. Compte tenu de l’ampleur de l’intérêt autour du retour de Wembanyama au pays, et du fait que les détails de la vente générale restent à confirmer, obtenir une place tôt via le marché de la revente semble être le moyen le plus sûr de garantir son entrée une fois la période de tirage au sort gratuit terminée en septembre.