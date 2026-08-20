Comment obtenir des billets pour les Jeux asiatiques 2026 : dates, prix des billets et plus encore

Les 20es Jeux asiatiques font leur retour au Japon pour la première fois depuis 32 ans, avec la préfecture d’Aichi et la ville de Nagoya comme hôtes du plus grand événement multisports du continent du 19 septembre au 4 octobre 2026, même si la compétition débute en réalité neuf jours plus tôt, le 10 septembre, avec les tours préliminaires de football. Reconnu comme le deuxième plus grand événement sportif au monde derrière les seuls Jeux olympiques d’été, les Jeux asiatiques rassemblent environ 45 comités nationaux olympiques et 15 000 athlètes tous les quatre ans sous l’égide du Conseil olympique d’Asie, et ce n’est que la troisième fois que le Japon les accueille, après Tokyo en 1958 et Hiroshima en 1994.

GOAL a tout ce qu’il vous faut pour organiser votre voyage au Japon, y compris le programme complet sport par sport, où les billets sont vendus, la fourchette de prix actuelle et comment décrocher les places les moins chères avant qu’elles ne disparaissent.

Quand ont lieu les Jeux asiatiques 2026 ?

Date et heure Sport Lieu Billets 10 sept. - 4 oct. Football Toyota Stadium, Ecopa, Nagai Stadium et autres sites, Japon Billets 18 sept. - 25 sept. Basket-ball Aichi International Arena, Nagoya Billets 19 sept. Cérémonie d’ouverture Paloma Mizuho Stadium, Nagoya Billets 19 sept. - 21 sept. Cyclisme (route) Circuit de la ville de Shinshiro, Shinshiro Billets 19 sept. Pentathlon moderne Anjo Sports Park, Anjo Billets 20 sept. - 21 sept. Triathlon Gamagori City Triathlon Venue, Gamagori Billets 20 sept. - 23 sept. Soft tennis Higashiyama Park Tennis Center, Nagoya Billets 20 sept. - 23 sept. Karaté (kata et kumite) Toyohashi Gymnasium, Toyohashi Billets 20 sept. - 23 sept. Wushu (taolu) Aichi Prefectural Martial Arts Hall, Nagoya Billets 20 sept. - 24 sept. Gymnastique artistique Nagoya City General Gymnasium (Rainbow Hall), Nagoya Billets 20 sept. - 25 sept. Natation Tokyo Aquatics Centre, Tokyo Billets 20 sept. - 27 sept. Athlétisme (piste, marathon, marche) Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium, Nagoya Billets 20 sept. - 27 sept. Escrime Aichi Sky Expo, Tokoname Billets 20 sept. - 29 sept. Badminton Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Ichinomiya Billets 20 sept. - 29 sept. Tir Aichi Prefectural General Shooting Gallery, Toyota Billets 20 sept. - 3 oct. Water-polo Nippon Gaishi Hall (Rainbow Pool), Nagoya Billets 20 sept. Arts martiaux mixtes Nagoya City Inae Sports Center, Nagoya Billets 20 sept. - 3 oct. Cricket (T20) Korogi Athletic Park, Nagoya Billets 21 sept. - 3 oct. Volley-ball Okazaki et Park Arena Komaki, Aichi Billets 22 sept. - 23 sept. Aviron Nagaragawa International Regatta Course, Gifu Billets 22 sept. - 24 sept. Tennis de table SKY HALL Toyota, Toyota Billets 22 sept. - 24 sept. Canoë/Kayak (sprint) Miyoshi Lake Canoe Course, Miyoshi Billets 22 sept. Équitation (concours complet) Tokyo Equestrian Park, Tokyo Billets 22 sept. - 28 sept. Haltérophilie Nagoya City Trade and Industry Center, Nagoya Billets 22 sept. - 2 oct. Sepaktakraw Nagoya City Mizuho Park Gymnasium, Nagoya Billets 23 sept. Basket-ball 3x3 Kinjo Futo Station Square Venue, Nagoya Billets 23 sept. - 24 sept. VTT Obata Ryokuchi Park, Nagoya Billets 23 sept. - 2 oct. Esport Aichi Sky Expo, Tokoname Billets 24 sept. Wushu (sanda) Aichi Prefectural Martial Arts Hall, Nagoya Billets 24 sept. - 25 sept. Skateboard Aichi Sky Expo, Tokoname Billets 25 sept. - 29 sept. Surf Pacific Long Beach, Tahara Billets 26 sept. - 27 sept. Natation artistique ToBiO Hamamatsu Swimming Center, Shizuoka Billets 26 sept. - 28 sept. Kurash Aichi Prefectural Martial Arts Hall, Nagoya Billets 26 sept. - 29 sept. Plongeon Tokyo Aquatics Centre, Tokyo Billets 26 sept. - 1 oct. Squash Nagoya Kinjo-Futo Arena, Nagoya Billets 26 sept. - 3 oct. Voile Kaiyoh Yacht Harbor, Aichi Billets 27 sept. BMX Racing et Freestyle Nagoya Velodrome BMX Race Course, Nagoya Billets 27 sept. - 29 sept. Handball Kasugai City Gymnasium, Kasugai Billets 28 sept. Gymnastique sur trampoline Nagoya City General Gymnasium (Rainbow Hall), Nagoya Billets 28 sept. - 1 oct. Cyclisme (piste) Izu Velodrome, Shizuoka Billets 28 sept. - 2 oct. Canoë/Kayak (slalom) Yahagigawa Canoe Slalom Course, Aichi Billets 29 sept. Taekwondo (poomsae) Toyohashi Gymnasium, Toyohashi Billets 29-30 sept. Tir à l’arc (compound) Okazaki Chuo Sogo Park, Okazaki Billets 29 sept. - 1 oct. Lutte (gréco-romaine) Nagoya City Inae Sports Center, Nagoya Billets 29 sept. - 2 oct. Lutte (libre) Nagoya City Inae Sports Center, Nagoya Billets 29 sept. - 2 oct. Escalade sportive Nagoya International Exhibition Hall, Nagoya Billets 29 sept. - 3 oct. Judo Aichi International Arena, Nagoya Billets 1 oct. - 3 oct. Beach-volley Hekinan Ryokuchi Beach Court, Hekinan Billets 1 oct. - 3 oct. Jiu-jitsu Aichi Prefectural Martial Arts Hall, Nagoya Billets 2 oct. Rugby à sept (début) Nagoya City Mizuho Park Rugby Field, Nagoya Billets 2 oct. Taekwondo virtuel Toyohashi City General Gymnasium, Toyohashi Billets 2 oct. - 3 oct. Gymnastique rythmique Nagoya City General Gymnasium (Rainbow Hall), Nagoya Billets 3 oct. Breaking Aichi Sky Expo, Tokoname Billets 3 oct. - 4 oct. Tir à l’arc (recurve) Okazaki Chuo Sogo Park, Okazaki Billets 3 oct. - 4 oct. Taekwondo (kyorugi) Toyohashi Gymnasium, Toyohashi Billets 3 oct. - 4 oct. Softball Anjo Softball Ground, Anjo Billets 4 oct. Golf Kasugai Country Club East Course, Kasugai Billets 4 oct. Cérémonie de clôture Paloma Mizuho Stadium, Nagoya Billets

Où acheter des billets pour les Jeux asiatiques 2026 ?

Le moyen le plus simple d’acheter des billets pour les Jeux asiatiques 2026 depuis l’extérieur du Japon est de passer par Ticombo, qui propose des annonces pour la très grande majorité des sports au programme, y compris pour des sessions complètes ou très demandées comme les cérémonies d’ouverture et de clôture, le football, le basket-ball et le judo, chaque achat étant couvert par la garantie de la plateforme.

Pourquoi Ticombo vaut le détour :

Des places confirmées pour des sessions qui affichent déjà une disponibilité limitée ou nulle via le canal officiel, en particulier pour les événements phares.

Un paiement simple en euros, souvent plus facile pour les supporters étrangers que de passer par un système d’inscription japonais.

Une couverture de presque l’ensemble des 43 sports, des têtes d’affiche comme la natation et l’athlétisme jusqu’à des disciplines plus confidentielles comme le kabaddi et le sepaktakraw.

Les supporters qui veulent des billets au prix facial doivent également créer gratuitement un Supporter ID sur le site officiel de billetterie Aichi-Nagoya 2026, car c’est là que les places les moins chères sont vendues directement par le comité d’organisation. Des agences en langue japonaise, dont Ticket Pia, TBS Tickets et CBC Ticket Center, offrent une solution alternative si le site officiel en anglais est saturé. Une fois les contingents officiels pour une session populaire épuisés, ou pour les supporters qui ont manqué les fenêtres de vente, Ticombo est la plateforme vers laquelle se tourner.

Combien coûtent les billets pour les Jeux asiatiques 2026 ?

Les prix des billets varient énormément selon le sport, la catégorie de siège et la proximité des Jeux :

Billets officiels les moins chers : l’admission générale pour la plupart des sports commence autour de 1 500 yens , avec des places en zone C pour la plupart des disciplines à moins de 3 500 yens sur le site officiel de billetterie.

Marché de revente : Ticombo propose actuellement des annonces pour les sessions les plus demandées à partir d’environ 270 euros, soit environ 46 000 yens , pour des places confirmées dans des sports comme la lutte et le squash.

Cérémonies et finales : les billets pour les cérémonies d’ouverture et de clôture sur le marché de la revente sont nettement plus chers, dépassant souvent 1 000 euros , soit bien plus de 170 000 yens , pour les meilleures places encore disponibles.

Prévente et vente générale

La vente des billets s’est déroulée en trois phases. La première, une vente anticipée réservée aux habitants des préfectures hôtes, Aichi, Gifu, Mie, Shizuoka, Tokyo et Osaka, a eu lieu du 26 février au 9 mars 2026. Une deuxième vente prioritaire a été ouverte aux acheteurs du monde entier du 12 mars au 31 mars 2026, même si les billets pour l’athlétisme, le water-polo, l’esport et la voile n’étaient pas encore inclus à ce stade. La vente générale a ensuite été ouverte à tout le monde, sans restriction régionale, le 30 juin 2026 à 17 h, heure du Japon, et les ventes se poursuivent selon le principe du premier arrivé, premier servi jusqu’à la date de chaque session, tant qu’il reste des places. Des limites d’achat s’appliquent, avec un maximum de 12 billets par compte et par transaction pour la plupart des sessions, réduit à 6 pour les cérémonies d’ouverture et de clôture.

Tout ce qu’il faut savoir sur les Jeux asiatiques

Organisés pour la première fois à New Delhi en 1951, les Jeux asiatiques sont un événement multisports continental disputé tous les quatre ans sous l’égide du Conseil olympique d’Asie, et ils constituent le deuxième plus grand rendez-vous de ce type au monde après les Jeux olympiques d’été. Aichi-Nagoya 2026 en est la 20e édition, et la troisième organisée par le Japon après Tokyo en 1958 et Hiroshima en 1994, soit un intervalle de plus de trois décennies.

Cette édition propose un programme record de 43 sports et 70 disciplines, répartis sur 53 sites dans la préfecture d’Aichi et au-delà, avec plusieurs épreuves utilisant des installations construites pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020, dont le Tokyo Aquatics Centre pour la natation et le plongeon ainsi que l’Izu Velodrome pour le cyclisme sur piste. Six sports font leurs débuts aux Jeux asiatiques à Nagoya : le surf, le breaking, les arts martiaux mixtes, le padel, le teqball et le taekwondo virtuel, en plus du retour du cricket au format T20 pour la première fois depuis Hangzhou 2023, le tournoi servant également d’épreuve qualificative asiatique pour le retour du cricket au programme olympique à Los Angeles 2028.

Fait inhabituel pour des Jeux de cette ampleur, les organisateurs ont choisi de ne pas construire de village des athlètes traditionnel. Les concurrents séjourneront à la place dans des hôtels locaux, dans des hébergements temporaires de type conteneur au port de Nagoya, ainsi qu’à bord d’un navire de croisière amarré à Kinjo Pier pouvant loger plusieurs milliers d’athlètes et de responsables. Une fan zone publique gratuite à Hisaya Odori Park, dans le centre de Nagoya, sera ouverte pendant toute la durée des Jeux, en parallèle d’un relais de la flamme qui passera dans toutes les municipalités d’Aichi à partir du 22 août.

Tout ce qu’il faut savoir sur le Paloma Mizuho Stadium

Le Paloma Mizuho Stadium, qui fait partie du complexe sportif Nagoya City Mizuho Park, est le site central d’Aichi-Nagoya 2026, accueillant à la fois les cérémonies d’ouverture et de clôture ainsi que le programme d’athlétisme à la fin du mois de septembre. D’une capacité d’environ 35 000 places, il s’inscrit dans une zone sportive plus large qui comprend également le Mizuho Park Rugby Field et le Gymnasium, ce qui signifie que plusieurs sports se trouvent à une distance de marche facile les uns des autres lors des journées les plus chargées du programme.

Le stade est accessible via le métro municipal de Nagoya, avec les stations Mizuho Undojo-Higashi et Mizuho Undojo-Nishi qui desservent toutes deux directement le parc, ce qui en fait l’un des sites les plus faciles à rejoindre sans voiture. L’offre de places va des billets d’admission générale abordables dans les tribunes supérieures jusqu’aux catégories premium, offrant aux supporters de tous les budgets un moyen d’assister en direct aux cérémonies ou aux finales d’athlétisme.

Alors que le Japon accueille son plus grand événement sportif depuis plus de trois décennies et que des stars de tout le continent doivent passer par Nagoya entre septembre et octobre, la demande pour les sessions les plus prisées devrait grimper rapidement à l’approche des Jeux. GOAL recommande de vérifier dès maintenant la disponibilité des billets sur Ticombo afin de ne pas manquer une session.