Comment obtenir des billets pour les Jeux asiatiques 2026 : dates, prix des billets et plus encore

Les 20es Jeux asiatiques font leur retour au Japon pour la première fois depuis 32 ans, avec la préfecture d’Aichi et la ville de Nagoya comme hôtes du plus grand événement multisports du continent du 19 septembre au 4 octobre 2026, même si la compétition débute en réalité neuf jours plus tôt, le 10 septembre, avec les tours préliminaires de football. Reconnu comme le deuxième plus grand événement sportif au monde derrière les seuls Jeux olympiques d’été, les Jeux asiatiques rassemblent environ 45 comités nationaux olympiques et 15 000 athlètes tous les quatre ans sous l’égide du Conseil olympique d’Asie, et ce n’est que la troisième fois que le Japon les accueille, après Tokyo en 1958 et Hiroshima en 1994.
GOAL a tout ce qu’il vous faut pour organiser votre voyage au Japon, y compris le programme complet sport par sport, où les billets sont vendus, la fourchette de prix actuelle et comment décrocher les places les moins chères avant qu’elles ne disparaissent.
Quand ont lieu les Jeux asiatiques 2026 ?
Date et heure
Sport
Lieu
Billets
10 sept. - 4 oct.
Football
Toyota Stadium, Ecopa, Nagai Stadium et autres sites, Japon
18 sept. - 25 sept.
Basket-ball
Aichi International Arena, Nagoya
19 sept.
Cérémonie d’ouverture
Paloma Mizuho Stadium, Nagoya
19 sept. - 21 sept.
Cyclisme (route)
Circuit de la ville de Shinshiro, Shinshiro
19 sept.
Pentathlon moderne
Anjo Sports Park, Anjo
20 sept. - 21 sept.
Triathlon
Gamagori City Triathlon Venue, Gamagori
20 sept. - 23 sept.
Soft tennis
Higashiyama Park Tennis Center, Nagoya
20 sept. - 23 sept.
Karaté (kata et kumite)
Toyohashi Gymnasium, Toyohashi
20 sept. - 23 sept.
Wushu (taolu)
Aichi Prefectural Martial Arts Hall, Nagoya
20 sept. - 24 sept.
Gymnastique artistique
Nagoya City General Gymnasium (Rainbow Hall), Nagoya
20 sept. - 25 sept.
Natation
Tokyo Aquatics Centre, Tokyo
20 sept. - 27 sept.
Athlétisme (piste, marathon, marche)
Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium, Nagoya
20 sept. - 27 sept.
Escrime
Aichi Sky Expo, Tokoname
20 sept. - 29 sept.
Badminton
Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Ichinomiya
20 sept. - 29 sept.
Tir
Aichi Prefectural General Shooting Gallery, Toyota
20 sept. - 3 oct.
Water-polo
Nippon Gaishi Hall (Rainbow Pool), Nagoya
20 sept.
Arts martiaux mixtes
Nagoya City Inae Sports Center, Nagoya
20 sept. - 3 oct.
Cricket (T20)
Korogi Athletic Park, Nagoya
21 sept. - 3 oct.
Volley-ball
Okazaki et Park Arena Komaki, Aichi
22 sept. - 23 sept.
Aviron
Nagaragawa International Regatta Course, Gifu
22 sept. - 24 sept.
Tennis de table
SKY HALL Toyota, Toyota
22 sept. - 24 sept.
Canoë/Kayak (sprint)
Miyoshi Lake Canoe Course, Miyoshi
22 sept.
Équitation (concours complet)
Tokyo Equestrian Park, Tokyo
22 sept. - 28 sept.
Haltérophilie
Nagoya City Trade and Industry Center, Nagoya
22 sept. - 2 oct.
Sepaktakraw
Nagoya City Mizuho Park Gymnasium, Nagoya
23 sept.
Basket-ball 3x3
Kinjo Futo Station Square Venue, Nagoya
23 sept. - 24 sept.
VTT
Obata Ryokuchi Park, Nagoya
23 sept. - 2 oct.
Esport
Aichi Sky Expo, Tokoname
24 sept.
Wushu (sanda)
Aichi Prefectural Martial Arts Hall, Nagoya
24 sept. - 25 sept.
Skateboard
Aichi Sky Expo, Tokoname
25 sept. - 29 sept.
Surf
Pacific Long Beach, Tahara
26 sept. - 27 sept.
Natation artistique
ToBiO Hamamatsu Swimming Center, Shizuoka
26 sept. - 28 sept.
Kurash
Aichi Prefectural Martial Arts Hall, Nagoya
26 sept. - 29 sept.
Plongeon
Tokyo Aquatics Centre, Tokyo
26 sept. - 1 oct.
Squash
Nagoya Kinjo-Futo Arena, Nagoya
26 sept. - 3 oct.
Voile
Kaiyoh Yacht Harbor, Aichi
27 sept.
BMX Racing et Freestyle
Nagoya Velodrome BMX Race Course, Nagoya
27 sept. - 29 sept.
Handball
Kasugai City Gymnasium, Kasugai
28 sept.
Gymnastique sur trampoline
Nagoya City General Gymnasium (Rainbow Hall), Nagoya
28 sept. - 1 oct.
Cyclisme (piste)
Izu Velodrome, Shizuoka
28 sept. - 2 oct.
Canoë/Kayak (slalom)
Yahagigawa Canoe Slalom Course, Aichi
29 sept.
Taekwondo (poomsae)
Toyohashi Gymnasium, Toyohashi
29-30 sept.
Tir à l’arc (compound)
Okazaki Chuo Sogo Park, Okazaki
29 sept. - 1 oct.
Lutte (gréco-romaine)
Nagoya City Inae Sports Center, Nagoya
29 sept. - 2 oct.
Lutte (libre)
Nagoya City Inae Sports Center, Nagoya
29 sept. - 2 oct.
Escalade sportive
Nagoya International Exhibition Hall, Nagoya
29 sept. - 3 oct.
Judo
Aichi International Arena, Nagoya
1 oct. - 3 oct.
Beach-volley
Hekinan Ryokuchi Beach Court, Hekinan
1 oct. - 3 oct.
Jiu-jitsu
Aichi Prefectural Martial Arts Hall, Nagoya
2 oct.
Rugby à sept (début)
Nagoya City Mizuho Park Rugby Field, Nagoya
2 oct.
Taekwondo virtuel
Toyohashi City General Gymnasium, Toyohashi
2 oct. - 3 oct.
Gymnastique rythmique
Nagoya City General Gymnasium (Rainbow Hall), Nagoya
3 oct.
Breaking
Aichi Sky Expo, Tokoname
3 oct. - 4 oct.
Tir à l’arc (recurve)
Okazaki Chuo Sogo Park, Okazaki
3 oct. - 4 oct.
Taekwondo (kyorugi)
Toyohashi Gymnasium, Toyohashi
3 oct. - 4 oct.
Softball
Anjo Softball Ground, Anjo
4 oct.
Golf
Kasugai Country Club East Course, Kasugai
4 oct.
Cérémonie de clôture
Paloma Mizuho Stadium, Nagoya
Où acheter des billets pour les Jeux asiatiques 2026 ?
Le moyen le plus simple d’acheter des billets pour les Jeux asiatiques 2026 depuis l’extérieur du Japon est de passer par Ticombo, qui propose des annonces pour la très grande majorité des sports au programme, y compris pour des sessions complètes ou très demandées comme les cérémonies d’ouverture et de clôture, le football, le basket-ball et le judo, chaque achat étant couvert par la garantie de la plateforme.
Pourquoi Ticombo vaut le détour :
- Des places confirmées pour des sessions qui affichent déjà une disponibilité limitée ou nulle via le canal officiel, en particulier pour les événements phares.
- Un paiement simple en euros, souvent plus facile pour les supporters étrangers que de passer par un système d’inscription japonais.
- Une couverture de presque l’ensemble des 43 sports, des têtes d’affiche comme la natation et l’athlétisme jusqu’à des disciplines plus confidentielles comme le kabaddi et le sepaktakraw.
Les supporters qui veulent des billets au prix facial doivent également créer gratuitement un Supporter ID sur le site officiel de billetterie Aichi-Nagoya 2026, car c’est là que les places les moins chères sont vendues directement par le comité d’organisation. Des agences en langue japonaise, dont Ticket Pia, TBS Tickets et CBC Ticket Center, offrent une solution alternative si le site officiel en anglais est saturé. Une fois les contingents officiels pour une session populaire épuisés, ou pour les supporters qui ont manqué les fenêtres de vente, Ticombo est la plateforme vers laquelle se tourner.
Combien coûtent les billets pour les Jeux asiatiques 2026 ?
Les prix des billets varient énormément selon le sport, la catégorie de siège et la proximité des Jeux :
- Billets officiels les moins chers : l’admission générale pour la plupart des sports commence autour de 1 500 yens, avec des places en zone C pour la plupart des disciplines à moins de 3 500 yens sur le site officiel de billetterie.
- Marché de revente : Ticombopropose actuellement des annonces pour les sessions les plus demandées à partir d’environ 270 euros, soit environ 46 000 yens, pour des places confirmées dans des sports comme la lutte et le squash.
- Cérémonies et finales : les billets pour les cérémonies d’ouverture et de clôture sur le marché de la revente sont nettement plus chers, dépassant souvent 1 000 euros, soit bien plus de 170 000 yens, pour les meilleures places encore disponibles.
Prévente et vente générale
La vente des billets s’est déroulée en trois phases. La première, une vente anticipée réservée aux habitants des préfectures hôtes, Aichi, Gifu, Mie, Shizuoka, Tokyo et Osaka, a eu lieu du 26 février au 9 mars 2026. Une deuxième vente prioritaire a été ouverte aux acheteurs du monde entier du 12 mars au 31 mars 2026, même si les billets pour l’athlétisme, le water-polo, l’esport et la voile n’étaient pas encore inclus à ce stade. La vente générale a ensuite été ouverte à tout le monde, sans restriction régionale, le 30 juin 2026 à 17 h, heure du Japon, et les ventes se poursuivent selon le principe du premier arrivé, premier servi jusqu’à la date de chaque session, tant qu’il reste des places. Des limites d’achat s’appliquent, avec un maximum de 12 billets par compte et par transaction pour la plupart des sessions, réduit à 6 pour les cérémonies d’ouverture et de clôture.
Tout ce qu’il faut savoir sur les Jeux asiatiques
Organisés pour la première fois à New Delhi en 1951, les Jeux asiatiques sont un événement multisports continental disputé tous les quatre ans sous l’égide du Conseil olympique d’Asie, et ils constituent le deuxième plus grand rendez-vous de ce type au monde après les Jeux olympiques d’été. Aichi-Nagoya 2026 en est la 20e édition, et la troisième organisée par le Japon après Tokyo en 1958 et Hiroshima en 1994, soit un intervalle de plus de trois décennies.
Cette édition propose un programme record de 43 sports et 70 disciplines, répartis sur 53 sites dans la préfecture d’Aichi et au-delà, avec plusieurs épreuves utilisant des installations construites pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020, dont le Tokyo Aquatics Centre pour la natation et le plongeon ainsi que l’Izu Velodrome pour le cyclisme sur piste. Six sports font leurs débuts aux Jeux asiatiques à Nagoya : le surf, le breaking, les arts martiaux mixtes, le padel, le teqball et le taekwondo virtuel, en plus du retour du cricket au format T20 pour la première fois depuis Hangzhou 2023, le tournoi servant également d’épreuve qualificative asiatique pour le retour du cricket au programme olympique à Los Angeles 2028.
Fait inhabituel pour des Jeux de cette ampleur, les organisateurs ont choisi de ne pas construire de village des athlètes traditionnel. Les concurrents séjourneront à la place dans des hôtels locaux, dans des hébergements temporaires de type conteneur au port de Nagoya, ainsi qu’à bord d’un navire de croisière amarré à Kinjo Pier pouvant loger plusieurs milliers d’athlètes et de responsables. Une fan zone publique gratuite à Hisaya Odori Park, dans le centre de Nagoya, sera ouverte pendant toute la durée des Jeux, en parallèle d’un relais de la flamme qui passera dans toutes les municipalités d’Aichi à partir du 22 août.
Tout ce qu’il faut savoir sur le Paloma Mizuho Stadium
Le Paloma Mizuho Stadium, qui fait partie du complexe sportif Nagoya City Mizuho Park, est le site central d’Aichi-Nagoya 2026, accueillant à la fois les cérémonies d’ouverture et de clôture ainsi que le programme d’athlétisme à la fin du mois de septembre. D’une capacité d’environ 35 000 places, il s’inscrit dans une zone sportive plus large qui comprend également le Mizuho Park Rugby Field et le Gymnasium, ce qui signifie que plusieurs sports se trouvent à une distance de marche facile les uns des autres lors des journées les plus chargées du programme.
Le stade est accessible via le métro municipal de Nagoya, avec les stations Mizuho Undojo-Higashi et Mizuho Undojo-Nishi qui desservent toutes deux directement le parc, ce qui en fait l’un des sites les plus faciles à rejoindre sans voiture. L’offre de places va des billets d’admission générale abordables dans les tribunes supérieures jusqu’aux catégories premium, offrant aux supporters de tous les budgets un moyen d’assister en direct aux cérémonies ou aux finales d’athlétisme.
Alors que le Japon accueille son plus grand événement sportif depuis plus de trois décennies et que des stars de tout le continent doivent passer par Nagoya entre septembre et octobre, la demande pour les sessions les plus prisées devrait grimper rapidement à l’approche des Jeux. GOAL recommande de vérifier dès maintenant la disponibilité des billets sur Ticombo afin de ne pas manquer une session.