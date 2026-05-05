Comment obtenir des billets pour le match NBA San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves : phases finales, tarifs et plus encore

Les demi-finales de la Conférence Ouest ont pris une tournure inattendue lors du Game 1 : portés par Anthony Edwards, de retour de blessure, les Timberwolves du Minnesota ont volé la vedette aux Spursde San Antonio en s’imposant104-102 et en s’adjugeant l’avantage du terrain.

Bien qu’ils aient abordé la série en outsiders, classés 6es, les Timberwolves ont fait preuve d’une résilience remarquable au Frost Bank Center. L’argument selon lequel ils étaient « en sous-effectif » a volé en éclats lorsque la superstar Anthony Edwards a fait un retour surprise après sa blessure au genou, apportant l’étincelle nécessaire pour contrer une performance défensive historique de Victor Wembanyama.

« L’Alien » a bien réussi 12 contres spectaculaires, mais les difficultés offensives de San Antonio (seulement 27,8 % à trois points) ont offert aux Timberwolves une première victoire et un avantage1-0 dans la série.

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour le match 2 à Minneapolis, où les acheter et à quels tarifs.









Combien coûtent les billets pour les playoffs Timberwolves-Spurs ?

Combien coûtent les billets pour les playoffs Timberwolves-Spurs ?

Après la victoire surprise du Minnesota lors du match 1, la demande de billets a explosé pour la rencontre de mercredi soir à San Antonio. Les fans des Spurs espèrent voir leur équipe rebondir, tandis que les supporters des Wolves se pressent pour assister à une éventuelle prise de contrôle 2-0.





Match 2 (San Antonio) : Les premiers prix pour la rencontre du mercredi 6 mai oscillent actuellement entre 116 et 119 $ sur les plateformes de revente comme Vivid Seats. Le tarif moyen d’un billet pour cette rencontre cruciale atteint environ 546 $.

Pour le déplacement de la série au Target Center de Minneapolis le vendredi 8 mai (Match 3) , les places d’entrée de gamme sont déjà proposées à des tarifs nettement plus élevés, à partir de 193 $ (environ 220 $ frais compris).

Côté parquets : les places premium « front row » pour le match 2 à San Antonio dépassent 2 100 $ , et certaines loges VIP peuvent même atteindre 6 500 $.

Plusieurs facteurs expliquent ces niveaux de prix :

La « vague Ant-Man » : le retour anticipé d’Anthony Edwards, malgré une hyperextension du genou, a relancé l’engouement national. Dès son feu vert pour le match 1, les cours de la revente ont grimpé de 10 %, les fans ne s’attendant plus à une série à sens unique.

La performance défensive de Victor Wembanyama , auteur de 12 contres lors du match 1, fait de chacune de ses apparitions un événement « incontournable », maintenant les tarifs à un niveau élevé à Alamo City malgré la défaite initiale.





Lieux des playoffs NBA 2025/26 par prix du billet d'entrée (actuel)

Équipe Arena Prochain match – Tarif d’entrée New York Knicks Madison Square Garden 373 $+ (Match 2) Philadelphia 76ers Xfinity Mobile Arena 270 $+ (Match 3) L.A. Lakers Crypto.com Arena 237 $+ (match 7 si nécessaire) Oklahoma City Thunder Paycom Center à partir de 159 $ (ce soir) San Antonio Spurs Frost Bank Center 116 $+ (Match 2) Minnesota Timberwolves Target Center 193 $+ (Match 3)

Heure du coup d’envoi du match San Antonio Spurs vs Minnesota Timberwolves





NBA Playoffs Frost Bank Center

Actualités des équipes et compositions

Bilan des confrontations directes

SAS - Forme Tout San Antonio Spurs 102 - 104 Minnesota Timberwolves D

San Antonio Spurs 114 - 95 Portland Trail Blazers V

Portland Trail Blazers 93 - 114 San Antonio Spurs V

Portland Trail Blazers 108 - 120 San Antonio Spurs V

San Antonio Spurs 103 - 106 Portland Trail Blazers D MIN - Forme Tout San Antonio Spurs 102 - 104 Minnesota Timberwolves V

Minnesota Timberwolves 110 - 98 Denver Nuggets V

Denver Nuggets 125 - 113 Minnesota Timberwolves D

Minnesota Timberwolves 112 - 96 Denver Nuggets V

Minnesota Timberwolves 113 - 96 Denver Nuggets V

Bilan des confrontations directes