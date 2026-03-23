Comment obtenir des billets pour le Masters 2026 : tarifs, informations sur l'Augusta National Golf Club et plus encore

Pour certains joueurs et supporters, le premier tournoi majeur de l'année, le Masters, qui se déroule à l'Augusta National en Géorgie, est le moment fort de la saison de golf. Le compte à rebours a commencé jusqu'au premier départ du Masters de cette année, le 9 avril.

Rory McIlroy est entré dans la légende du Masters en remportant sa première veste verte il y a douze mois, réalisant ainsi le Grand Chelem en carrière.

GOAL vous explique comment acheter des billets pour le Masters, notamment leur prix et où vous pouvez vous les procurer.

Quand aura lieu le Masters 2026 à Augusta ?

La 90e édition du Masters se déroulera du jeudi 9 avril au dimanche 12 avril à Augusta, en Géorgie.

Avant le début du tournoi, des tours d'entraînement auront lieu le lundi 6 avril et le mardi 7 avril.

Le mercredi 8 avril aura lieu le « Par 3 Contest », qui se dispute sur un parcours séparé de 9 trous (par 27) situé au nord-est de l'Augusta National.

Comment obtenir des billets pour le Masters 2026

La demande de billets pour le Masters dépassant largement l'offre, les billets sont distribués de manière aléatoire. Participer à la loterie du Masters est le seul moyen d'obtenir des billets officiels pour les événements de la semaine à Augusta.

La loterie pour les billets du tournoi 2026 était ouverte du 1er au 20 juin 2025, et les personnes intéressées devaient s'inscrire et postuler sur le site du Masters.

Bien qu'une seule demande ait été autorisée par personne ou par foyer, il était possible de postuler pour des billets plusieurs jours de suite. Les gagnants ont été informés par e-mail en juillet, et le paiement devait être effectué peu après.

Ceux qui n'ont pas réussi à obtenir de billets via le tirage au sort peuvent envisager de se tourner vers des sites de revente tels que StubHub, qui pourraient leur offrir la meilleure chance d'obtenir des billets pour le Masters.

Les prix peuvent être plus élevés sur les sites de revente, mais si vous rêvez d'accéder à l'Augusta National, ils pourraient constituer la meilleure option pour obtenir ces billets très convoités.

Combien coûtent les billets pour le Masters 2026 ?

Si vous avez eu la chance d'être sélectionné par tirage au sort, les billets pour le Masters 2026 étaient proposés aux prix suivants :

Sessions d'entraînement (lundi et mardi) : à partir de 125 $

à partir de 125 $ Concours Par 3 (mercredi) : à partir de 150 $

à partir de 150 $ Jours de tournoi (jeu-dim) : à partir de 160 $

Pour ceux qui recherchent des formules d'hospitalité pour le Masters, « The Map & Flag » est l'option premium de luxe officielle de l'Augusta National, avec des pass hebdomadaires disponibles pour environ 17 000 $.

N'oubliez pas de consulter régulièrement le site officiel du Masters pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que les sites de revente tels que StubHub pour connaître la disponibilité actuelle des billets.

Histoire de l'Augusta National Golf Club

Le Masters se déroule à l'Augusta National Golf Club et est le seul des quatre tournois majeurs à se jouer chaque année sur le même parcours.

Le parcours de l'Augusta National présente des caractéristiques spécifiques, telles que des fairways irréguliers, des vents tourbillonnants et des greens rapides et vallonnés, qui favorisent certains joueurs tandis que d'autres y peinent.

Fondé par Bobby Jones et Clifford Roberts, le parcours de l'Augusta National a été conçu par Jones et Alister MacKenzie et a ouvert ses portes en 1932. Le Masters s'y dispute depuis 1934, et c'est Horton Smith qui a remporté cette première édition.

Chacun des trous de l'Augusta National porte le nom d'une plante caractéristique. Certains ont changé au fil des ans ; le n° 14, par exemple, s'appelait autrefois « Spanish Dagger » (poignard espagnol), mais est désormais connu sous le nom de « Chinese Fir » (sapin chinois) en raison de la plante exotique située sur le côté gauche du fairway. Au fil des ans, plus de 80 000 plantes de plus de 350 variétés ont été ajoutées au domaine de l'Augusta National.

À quoi s'attendre pour le Masters 2026

Les meilleurs golfeurs du monde se réunissent au spectaculaire Augusta National Golf Club pour la 90e édition du Masters.

Rory McIlroy revient en Géorgie avec l'intention de défendre son titre au Masters, qu'il a remporté de manière spectaculaire l'année dernière. Cependant, aucun joueur n'a réussi à remporter le tournoi deux fois de suite depuis Tiger Woods en 2002, et dans l'ensemble, le vainqueur de l'année précédente n'a même pas réussi à se montrer à la hauteur lors de son retour sur le gazon sacré d'Augusta. Seuls 4 des 11 derniers vainqueurs ont terminé dans le top 10 lors de leur défense du titre, et trois d'entre eux ont même manqué la coupe.

C'est toutefois le champion de 2022 et 2024, Scottie Scheffler, qui est le favori des bookmakers pour dominer à nouveau le classement. Depuis ses débuts à Augusta en 2020, il n'a jamais terminé plus bas que 19e et a décroché quatre résultats dans le top 10 d'affilée.

La forme en début de saison s'est avérée un facteur déterminant lors des éditions précédentes du Masters, les quatre derniers vainqueurs ayant tous remporté au moins une victoire sur le PGA Tour entre janvier et mars de l'année en question. Chris Gotterup a connu des hauts et des bas, mais ses deux victoires au Sony Open à Hawaï et au WM Phoenix Open méritent d'être soulignées. Il faut toutefois remonter à Fuzzy Zoeller en 1979 pour trouver la dernière fois qu'un débutant s'est imposé à Augusta.