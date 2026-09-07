Comment obtenir des billets pour la Ligue des nations de l’Espagne : dates, prix des billets et plus encore

L’Espagne aborde la Ligue des nations de l’UEFA 2026/27 en tant que championne du monde en titre, et la demande pour voir la Roja en direct n’a jamais été aussi forte après son sacre à la Coupe du monde 2026. Versée dans le groupe A3 de la Ligue A aux côtés de l’Angleterre, de la Croatie et de la Tchéquie, l’Espagne disputera six rencontres entre septembre et novembre avec l’objectif d’ajouter le titre de la Ligue des nations à un palmarès déjà bien garni.

Laissez GOAL vous guider à travers tout ce qu’il faut savoir pour acheter des billets pour la Ligue des nations de l’Espagne, notamment les dates des matches, les prix et les points de vente.

Quand se joue la Ligue des nations de l’Espagne ?

Date et heure Match Lieu Billets samedi 26 septembre 2026 - 20:45 Angleterre vs Espagne Wembley Stadium, Londres Billets mardi 29 septembre 2026 - 20:45 Espagne vs Croatie Ramón Sánchez-Pizjuán, Séville Billets samedi 3 octobre 2026 - 20:45 Espagne vs Tchéquie Carlos Tartiere, Oviedo Billets mardi 6 octobre 2026 - 20:45 Croatie vs Espagne Poljud Stadium, Split Billets jeudi 12 novembre 2026 - 20:45 Tchéquie vs Espagne Epet Arena, Prague Billets dimanche 15 novembre 2026 - 20:45 Espagne vs Angleterre Riyadh Air Metropolitano, Madrid Billets

Où acheter des billets pour la Ligue des nations de l’Espagne ?

Le moyen le plus fiable d’obtenir des billets pour les matches de l’Espagne en Ligue des nations est de passer par StubHub, en particulier au vu de la rapidité avec laquelle les quotas officiels ont disparu lors de cette campagne. En tant que l’une des plus grandes places de marché de billets au monde, StubHub propose un large éventail d’options de placement sur l’ensemble du calendrier de l’Espagne, du déplacement à Wembley au dernier match à domicile au Riyadh Air Metropolitano.

Voici pourquoi StubHub mérite votre attention pour cette campagne :

Un accès au-delà des ventes officielles épuisées : les rencontres de Séville et d’Oviedo affichent déjà complet à la source, ce qui fait de StubHub l’une des seules voies restantes pour obtenir une place

Transferts garantis : chaque achat est couvert par le programme FanProtect de StubHub, ce qui donne aux acheteurs la certitude que les billets sont valides et arriveront à temps pour le jour du match

Aucune adhésion à la fédération requise : utile pour les supporters internationaux qui n’ont pas accès aux canaux officiels de la RFEF ou aux fenêtres prioritaires

Large choix de places : dans chacun des stades du calendrier de l’Espagne, des sièges en tribune haute aux options premium dans l’axe

Packages hospitalité : disponibles pour les affiches les plus prestigieuses, y compris le dernier match à domicile contre l’Angleterre à Madrid

Compte tenu du niveau de demande déjà observé pour cette campagne, il est fortement recommandé de réserver tôt pour chacune des rencontres restantes, en particulier pour le match décisif de novembre contre l’Angleterre.

Combien coûtent les billets pour la Ligue des nations de l’Espagne ?

Les prix des billets pour la Ligue des nations de l’Espagne varient considérablement selon l’affiche, l’emplacement du siège et le moment de l’achat par rapport au jour du match. Voici un guide approximatif de ce à quoi s’attendre sur StubHub :

Places les moins chères : à partir d’environ 45 € à 60 € pour les matches avec davantage de disponibilités, généralement dans les tribunes hautes derrière les buts

Places de gamme intermédiaire : généralement entre 100 € et 200 €, avec une vue plus dégagée le long des lignes de touche dans des stades comme le Riyadh Air Metropolitano

Premium et hospitalité : à partir de 300 € pour les plus grandes affiches du groupe, y compris le match final contre l’Angleterre à Madrid et toute annonce de revente pour les rencontres à guichets fermés de Séville et d’Oviedo

Matches à guichets fermés (Séville & Oviedo) : en l’absence de stock officiel restant, les prix de revente sur le marché secondaire se situent bien au-dessus de la valeur faciale compte tenu de l’ampleur de la demande

Comme pour toute rencontre impliquant la championne du monde en titre, les prix sur le marché secondaire peuvent évoluer rapidement. Bloquer une place le plus tôt possible est donc l’option la plus sûre si vous avez un budget précis.

Tout ce qu’il faut savoir sur la Ligue des nations

La Ligue des nations de l’UEFA 2026/27 est la cinquième édition de la compétition, et l’Espagne retrouve la Ligue A, l’élite, dans le groupe A3 aux côtés de l’Angleterre, de la Croatie et de la Tchéquie. L’Espagne aborde cette campagne en tant que championne d’Europe et championne du monde en titre, ce qui donne un poids considérable à chaque match de ce groupe.

Quelques éléments à connaître sur les enjeux :

Statut de championne du monde : le sacre de l’Espagne à la Coupe du monde 2026 a entraîné une demande sans précédent pour les billets de la sélection nationale, avec déjà deux des trois matches à domicile complets

Une répétition de l’Euro 2024 : le match d’ouverture de l’Espagne contre l’Angleterre est une revanche de la finale de l’Euro 2024, remportée par l’Espagne

Promotion et relégation sont en jeu entre les ligues, en fonction du classement final du groupe

Six matches dans une fenêtre resserrée : toutes les rencontres du groupe se jouent en septembre, octobre et novembre, offrant aux supporters une période courte mais riche en action pour voir l’Espagne à l’œuvre

Avec une Croatie et une Tchéquie toutes deux déterminées à créer la surprise face à la championne du monde, ce groupe s’annonce comme l’un des plus suivis de toute la Ligue des nations.