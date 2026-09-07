Comment obtenir des billets pour la Ligue des nations de l’Allemagne : dates, prix des billets et plus encore

L'Allemagne entame une nouvelle ère en Ligue des nations de l'UEFA 2026/27, puisque Jurgen Klopp prend pour la première fois les rênes de la Mannschaft, après sa nomination au poste de sélectionneur à la suite d'une élimination décevante en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Versée dans le groupe A2 de la Ligue A, l'Allemagne disputera six matches contre les Pays-Bas, la Grèce et la Serbie entre septembre et novembre, offrant aux supporters à travers l'Europe plusieurs occasions de voir les premiers pas de Klopp sur la scène internationale.

Laissez GOAL vous guider à travers tout ce qu'il faut savoir pour acheter des billets pour la Ligue des nations de l'Allemagne, y compris les dates des matches, les prix et où les acheter.

Quand se joue la Ligue des nations de l'Allemagne ?

Date et heure Match Lieu Billets jeudi 24 septembre 2026 - 20:45 Pays-Bas vs Allemagne Johan Cruijff Arena, Amsterdam Billets dimanche 27 septembre 2026 - 20:45 Allemagne vs Grèce WWK Arena, Augsburg Billets jeudi 1er octobre 2026 - 20:45 Allemagne vs Serbie Allianz Arena, Munich Billets dimanche 4 octobre 2026 - 20:45 Grèce vs Allemagne Toumba Stadium, Thessalonique Billets vendredi 13 novembre 2026 - 20:45 Serbie vs Allemagne Lieu à confirmer, Serbie Billets lundi 16 novembre 2026 - 20:45 Allemagne vs Pays-Bas Lieu à confirmer, Allemagne Billets

Les matches à domicile de l'Allemagne sont répartis sur trois stades différents lors de cette campagne, avec Augsburg et Munich déjà confirmés comme villes hôtes, tandis qu'un troisième lieu reste encore à annoncer pour le match final contre les Pays-Bas en novembre.

Où acheter des billets pour la Ligue des nations de l'Allemagne ?

Les billets pour les matches à domicile de l'Allemagne sont d'abord mis à disposition via les canaux de billetterie officiels de la DFB, avec des fenêtres de priorité généralement accordées aux membres avant qu'un éventuel reliquat ne soit mis en vente générale.

StubHub est l'option à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées, ou si vous cherchez des billets pour les matches à l'extérieur à Amsterdam, Thessalonique ou en Serbie. La plateforme propose un large éventail d'options de placement sur l'ensemble de la campagne, et chaque achat est couvert par la garantie FanProtect de StubHub, ce qui assure aux acheteurs que les places sont valides et arriveront à temps pour le jour du match.

Quelques éléments à savoir au sujet de l'achat de billets pour cette campagne :

Vente générale officielle – ouvre après la fin des fenêtres de priorité réservées aux membres, généralement plus près de chaque jour de match

Billets à l'extérieur – les contingents pour Amsterdam, Thessalonique et la Serbie varient selon la fédération hôte et peuvent être limités

Marché secondaire – StubHub est l'option à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées

La nomination de Klopp suscitant déjà un intérêt important autour de cette équipe d'Allemagne, il est vivement recommandé de réserver tôt dans tous les cas.

Combien coûtent les billets pour la Ligue des nations de l'Allemagne ?

Les prix officiels pour les matches à domicile de l'Allemagne varient selon l'emplacement du siège et le stade, les canaux de billetterie de la DFB proposant toute la gamme, des places standard aux places premium, au prix facial tant que des billets sont disponibles.

StubHub est l'option à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées, et voici un aperçu approximatif de ce à quoi s'attendre sur la plateforme :

Places les moins chères : à partir d'environ 40 € à 50 €, généralement dans les tribunes supérieures de stades comme la WWK Arena à Augsburg

Places milieu de gamme : généralement entre 80 € et 150 €, avec une meilleure vue le long des lignes de touche dans des enceintes comme l'Allianz Arena

Places premium : à partir de 250 € pour les affiches les plus prestigieuses, y compris les matches contre les Pays-Bas au début et à la fin de la campagne

Billets à l'extérieur (Amsterdam & Thessalonique) : les prix varient selon la fédération hôte, la Johan Cruijff Arena affichant généralement des tarifs plus élevés compte tenu de sa taille et de son standing

Comme pour toute campagne internationale très demandée, les prix peuvent évoluer à mesure que chaque jour de match approche, donc réserver sa place plus tôt que tard est généralement l'option la plus sûre si vous avez un budget précis.

Tout ce qu'il faut savoir sur la Ligue des nations de l'Allemagne

La Ligue des nations de l'UEFA 2026/27 est la cinquième édition de la compétition, et l'Allemagne retrouve la Ligue A, l'élite de l'épreuve, dans le groupe A2 aux côtés des Pays-Bas, de la Grèce et de la Serbie. C'est la deuxième campagne consécutive dans laquelle l'Allemagne et les Pays-Bas ont été tirés ensemble, ce qui ajoute encore un peu plus de piment aux deux confrontations.

Quelques éléments à savoir sur les enjeux :

Un nouveau départ sous Klopp – cette campagne marque le début de son mandat, signé jusqu'à la Coupe du monde 2030, après le départ de Nagelsmann à la suite de l'élimination en Coupe du monde contre le Paraguay

Promotion et relégation sont en jeu entre les ligues, selon le classement final du groupe

Une voie d'accès aux qualifications des futurs tournois est également possible, avec un bon parcours en Ligue des nations offrant un chemin vers les qualifications du Championnat d'Europe pour les équipes qui échouent par ailleurs

Six matches dans une fenêtre resserrée – tous les matches de groupe se jouent en septembre, octobre et novembre, offrant aux supporters une période courte mais riche en action pour voir l'Allemagne à l'œuvre

Alors que l'Allemagne cherche à rebondir après une troisième élimination décevante consécutive en tournoi, cette campagne revêt une importance supplémentaire comme premier indicateur de la direction prise par l'équipe sous la conduite de son nouveau sélectionneur.