Comment obtenir des billets pour la DFB-Pokal 2026/27 : prochains matches, prix des billets, informations sur la finale et plus encore

Nous nous préparons à vivre une nouvelle fantastique saison de DFB-Pokal (Coupe d’Allemagne), qui culminera avec la finale à l’Olympiastadion de Berlin le 29 mai, et vous pouvez réserver dès aujourd’hui des billets pour un ou plusieurs des chocs à venir.

Avec six clubs différents de Bundesliga sacrés champions de DFB-Pokal lors des neuf dernières saisons, de nombreux supporters venus de toute l’Allemagne et d’ailleurs ont vécu des moments magiques en coupe.

Le Bayern Munich est le tenant du titre et, sans surprise, le club le plus titré de l’histoire du DFB-Pokal, ayant soulevé l’emblématique trophée à pas moins de 21 reprises.

Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations essentielles sur les billets du DFB-Pokal, notamment comment les acheter, combien ils coûtent, et bien plus encore.

Matchs à venir en DFB-Pokal 2026/27

Voici une sélection de matches du premier tour du DFB-Pokal impliquant des clubs de Bundesliga :

Date et heure (CET) Affiche Stade Billets ven. 21 août, 18:00 St. Tönis vs Eintracht Francfort Stadion Der Jahnsportanlage St. Tönis (Tönisvorst) Billets ven. 21 août, 20:45 Hansa Rostock vs VfB Stuttgart Ostseestadion (Rostock) Billets sam. 22 août, 13:00 Wehen Wiesbaden vs Bayer Leverkusen BRITA-Arena (Wiesbaden) Billets sam. 22 août, 15:30 MSV Duisburg vs Elversberg Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg) Billets dim. 23 août, 15:30 Schott Mainz vs Borussia M'gladbach TSV Schott Mainz Geschäftsstelle (Mayence) Billets dim. 23 août, 18:00 Fortuna Düsseldorf vs Fribourg Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf) Billets lun. 24 août, 18:00 Verl vs Hamburger SV Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf) Billets mar. 1 septembre, 20:45 HEBC vs Borussia Dortmund Volksparkstadion (Hambourg) Billets

Quel est le calendrier complet du DFB-Pokal 2026/27 ?

Tour Date(s) Billets Premier tour 21-24 août et 1-2 septembre Billets Deuxième tour 27-28 octobre Billets Huitièmes de finale 1-2 décembre Billets Quarts de finale 2-3 février et 9-10 février Billets Demi-finales 20-21 avril Billets Finale 29 mai Billets

Comment acheter des billets pour le DFB-Pokal 2026/27

Pour les matches du DFB-Pokal, les billets sont principalement vendus sur les sites officiels des clubs en lice ou dans leurs boutiques officielles.

Ils sont généralement mis en vente par phases, en commençant par les membres des clubs et les abonnés, avant une éventuelle mise en vente au grand public s’il en reste.

En ce qui concerne la finale du DFB-Pokal à l’Olympiastadion de Berlin, le même processus s’applique, même si la capacité est limitée et que la demande dépasse souvent le quota disponible.

Chacun des deux finalistes devrait recevoir environ 20 000 à 25 000 billets.

Les billets restants, soit environ 25 000 à 30 000, sont réservés à la Fédération allemande de football (DFB), aux sponsors, aux VIP et à une loterie destinée aux supporters neutres. Les billets pour la finale et les packages hospitalité seront également disponibles sur la billetterie officielle du DFB.

En plus de l’achat de billets de DFB-Pokal via les circuits officiels, les supporters ont aussi la possibilité de s’en procurer sur le marché secondaire. StubHub fait partie des principaux vendeurs pour ceux qui cherchent à acheter des billets via des canaux alternatifs.

Combien coûtent les billets du DFB-Pokal 2026/27 ?

Lors des premiers tours du DFB-Pokal, les billets se situent généralement entre 15 € et 25 €.

Les prix augmentent au fil de la compétition, avec des billets pour les quarts de finale et les demi-finales à partir de 50 € via les canaux officiels.

En se basant sur les éditions précédentes, les prix devraient commencer à 75 € pour les places standard et pourraient dépasser 250 € pour les meilleures places à l’Olympiastadion de Berlin pour la finale du 29 mai.

N’oubliez pas de consulter les portails officiels de billetterie des clubs à l’approche de l’événement pour plus d’informations, ainsi que des sites secondaires comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Où se déroule la finale du DFB-Pokal ?

Olympiastadion

L’Olympiastadion de Berlin a été construit à l’origine au milieu des années 1930 pour accueillir les Jeux olympiques d’été de 1936.

Le stade a connu deux rénovations majeures (1972–1974 et 2000–2004) afin d’être modernisé pour le football national et international, et affiche désormais une capacité de 74 475 places.

En plus d’avoir accueilli des matches de Coupe du monde de la FIFA (1974 et 2006) et de l’Euro de l’UEFA (2024), l’Hertha Berlin, qui évolue actuellement en 2. Bundesliga, y joue à domicile depuis 1963.

En dehors du football, l’Olympiastadion reste un site important pour l’athlétisme. Usain Bolt y a notamment établi le record du monde du 100 m masculin lors des Championnats du monde d’athlétisme 2009. Son temps de 9,58 secondes reste invaincu 17 ans plus tard.

Qui sont les récents vainqueurs du DFB-Pokal ?