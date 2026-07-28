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FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport
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Comment obtenir des billets pour la DFB-Pokal 2026/27 : prochains matches, prix des billets, informations sur la finale et plus encore

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Voici comment faire partie de la folie de la Coupe de cette saison sur le sol allemand

Nous nous préparons à vivre une nouvelle fantastique saison de DFB-Pokal (Coupe d’Allemagne), qui culminera avec la finale à l’Olympiastadion de Berlin le 29 mai, et vous pouvez réserver dès aujourd’hui des billets pour un ou plusieurs des chocs à venir.

Avec six clubs différents de Bundesliga sacrés champions de DFB-Pokal lors des neuf dernières saisons, de nombreux supporters venus de toute l’Allemagne et d’ailleurs ont vécu des moments magiques en coupe.

Le Bayern Munich est le tenant du titre et, sans surprise, le club le plus titré de l’histoire du DFB-Pokal, ayant soulevé l’emblématique trophée à pas moins de 21 reprises.

Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations essentielles sur les billets du DFB-Pokal, notamment comment les acheter, combien ils coûtent, et bien plus encore.

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Matchs à venir en DFB-Pokal 2026/27

Voici une sélection de matches du premier tour du DFB-Pokal impliquant des clubs de Bundesliga :

Date et heure (CET)AfficheStadeBillets
ven. 21 août, 18:00St. Tönis vs Eintracht FrancfortStadion Der Jahnsportanlage St. Tönis (Tönisvorst)Billets
ven. 21 août, 20:45Hansa Rostock vs VfB StuttgartOstseestadion (Rostock)Billets
sam. 22 août, 13:00Wehen Wiesbaden vs Bayer LeverkusenBRITA-Arena (Wiesbaden)Billets
sam. 22 août, 15:30MSV Duisburg vs ElversbergSchauinsland-Reisen-Arena (Duisburg)Billets
dim. 23 août, 15:30Schott Mainz vs Borussia M'gladbachTSV Schott Mainz Geschäftsstelle (Mayence)Billets
dim. 23 août, 18:00Fortuna Düsseldorf vs FribourgMerkur Spiel-Arena (Düsseldorf)Billets
lun. 24 août, 18:00Verl vs Hamburger SVMerkur Spiel-Arena (Düsseldorf)Billets
mar. 1 septembre, 20:45HEBC vs Borussia DortmundVolksparkstadion (Hambourg)Billets

Quel est le calendrier complet du DFB-Pokal 2026/27 ?

TourDate(s)Billets
Premier tour21-24 août et 1-2 septembreBillets
Deuxième tour27-28 octobreBillets
Huitièmes de finale1-2 décembreBillets
Quarts de finale2-3 février et 9-10 févrierBillets
Demi-finales20-21 avrilBillets
Finale29 maiBillets

Comment acheter des billets pour le DFB-Pokal 2026/27

Pour les matches du DFB-Pokal, les billets sont principalement vendus sur les sites officiels des clubs en lice ou dans leurs boutiques officielles. 

Ils sont généralement mis en vente par phases, en commençant par les membres des clubs et les abonnés, avant une éventuelle mise en vente au grand public s’il en reste.

En ce qui concerne la finale du DFB-Pokal à l’Olympiastadion de Berlin, le même processus s’applique, même si la capacité est limitée et que la demande dépasse souvent le quota disponible. 

Chacun des deux finalistes devrait recevoir environ 20 000 à 25 000 billets.

Les billets restants, soit environ 25 000 à 30 000, sont réservés à la Fédération allemande de football (DFB), aux sponsors, aux VIP et à une loterie destinée aux supporters neutres. Les billets pour la finale et les packages hospitalité seront également disponibles sur la billetterie officielle du DFB.

En plus de l’achat de billets de DFB-Pokal via les circuits officiels, les supporters ont aussi la possibilité de s’en procurer sur le marché secondaire. StubHub fait partie des principaux vendeurs pour ceux qui cherchent à acheter des billets via des canaux alternatifs.

Combien coûtent les billets du DFB-Pokal 2026/27 ?

Lors des premiers tours du DFB-Pokal, les billets se situent généralement entre 15 € et 25 €. 

Les prix augmentent au fil de la compétition, avec des billets pour les quarts de finale et les demi-finales à partir de 50 € via les canaux officiels.

En se basant sur les éditions précédentes, les prix devraient commencer à 75 € pour les places standard et pourraient dépasser 250 € pour les meilleures places à l’Olympiastadion de Berlin pour la finale du 29 mai.

N’oubliez pas de consulter les portails officiels de billetterie des clubs à l’approche de l’événement pour plus d’informations, ainsi que des sites secondaires comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

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Où se déroule la finale du DFB-Pokal ?

Olympiastadion

L’Olympiastadion de Berlin a été construit à l’origine au milieu des années 1930 pour accueillir les Jeux olympiques d’été de 1936.

Le stade a connu deux rénovations majeures (1972–1974 et 2000–2004) afin d’être modernisé pour le football national et international, et affiche désormais une capacité de 74 475 places.

En plus d’avoir accueilli des matches de Coupe du monde de la FIFA (1974 et 2006) et de l’Euro de l’UEFA (2024), l’Hertha Berlin, qui évolue actuellement en 2. Bundesliga, y joue à domicile depuis 1963.

En dehors du football, l’Olympiastadion reste un site important pour l’athlétisme. Usain Bolt y a notamment établi le record du monde du 100 m masculin lors des Championnats du monde d’athlétisme 2009. Son temps de 9,58 secondes reste invaincu 17 ans plus tard.

Qui sont les récents vainqueurs du DFB-Pokal ?

AnnéeVainqueurFinalisteScore
2026Bayern MunichVfB Stuttgart3-0
2025VfB StuttgartArminia Bielefeld4-2
2024Bayer Leverkusen1. FC Kaiserslautern1-0
2023RB LeipzigEintracht Francfort2-0
2022RB LeipzigSC Fribourg4-2 (t.a.b.)
2021Borussia DortmundRB Leipzig4-1
2020Bayern MunichBayer Leverkusen4-2
2019Bayern MunichRB Leipzig3-0
2018Eintracht FrancfortBayern Munich3-1
2017Borussia DortmundEintracht Francfort2-1

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