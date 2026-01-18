Comment Michael Carrick a réussi une masterclass contre Manchester City

Lisandro Martinez a révélé comment le nouveau coach a insufflé l'énergie nécessaire à la victoire 2-0 contre Manchester City samedi. Carrick a adressé un message clair à ses joueurs, qui ont répondu par leur meilleure performance de la saison.

Carrick a connu des débuts de rêve à la tête de United, menant son équipe à une victoire décisive contre son rival historique, City, grâce à une domination sans partage. Le jeu agressif et direct a mis les visiteurs en difficulté. L'approche tactique de Carrick était magistrale : il a opté pour un 4-2-3-1, permettant à United d'être compact défensivement et de lancer des contre-attaques fulgurantes.

Ses décisions clés, comme le retour d'Harry Maguire et l'alignement de Bryan Mbeumo en pointe, se sont avérées payantes. Maguire a touché la barre transversale en début de match, et Mbeumo a ensuite ouvert le score à la 65e minute d'une frappe précise après une contre-attaque éclair. Patrick Dorgu a doublé la mise à la 76e minute, scellant ainsi la victoire. Malgré trois buts refusés pour hors-jeu millimétré et un tir sur le poteau, United a dominé tous les aspects du jeu. Martinez a salué l'approche de Carrick, qui a su tirer parti de l'ambiance du stade pour galvaniser les joueurs.

S'adressant aux journalistes après le match, Martinez a déclaré : « Michael Carrick nous a dit une chose importante : "Utilisez l'énergie du public". Aujourd'hui, je pense que nous l'avons fait. Quand nous sommes unis, il est impossible de perdre à domicile. Face à des équipes de ce calibre, c'est toute l'équipe qui défend. Pas seulement un ou deux joueurs. Aujourd'hui, nous avons défendu à la perfection. Nous étions constamment compacts, ce qui nous a permis d'aborder les duels avec confiance. On sentait une énergie différente dans le regard des joueurs. Aujourd'hui, l'équipe a gagné, et c'est le plus important pour moi. »

Après cette victoire convaincante, il a ajouté : « Incroyable. Incroyable. Être ici avec les supporters, avec l’équipe, nous permet de mieux comprendre les difficultés rencontrées durant la saison. Mais la seule solution est de se montrer et de prouver qui nous sommes. Aujourd’hui est le moment idéal pour le faire. Non seulement les joueurs sur le terrain, mais aussi le staff, tout le monde a contribué à cette victoire. »