Comment Messi veut devenir le nouveau Michael Jordan

Lionel Messi veut devenir "le prochain Michael Jordan", affirme Taylor Twellman, la superstar de l'Inter Miami construit une "marque".

Le septuple Ballon d'Or est déjà l'un des noms les plus reconnaissables de la planète, sa célébrité transcendant la profession qu'il a choisie et qui lui a si bien réussi. L'ancien attaquant du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain cherche à consolider ce statut en poursuivant le rêve américain en MLS, un séjour aux États-Unis lui permettant d'accéder à un tout nouveau marché. L'ancienne star de l'USMNT, Twellman, pense qu'un transfert en Floride fait partie d'un projet beaucoup plus vaste pour Messi, le vainqueur de la Coupe du monde 2022 souhaitant rivaliser avec la légende des Chicago Bulls, Jordan, en termes de puissance et de longévité sur le marché mondial du sport.

Twellman a déclaré au Mirror : Les personnes qui s'intéressent à Messi dans le groupe posent la question depuis deux ou trois ans : "Comment Lionel Messi peut-il devenir le prochain Michael Jordan ? Et les gens d'ici ne comprennent pas ce que cela signifie. Le PSG a porté la marque Jordan, c'est-à-dire un joueur de basket-ball américain qui transcende le sport, Michael Jordan. Les gens de Messi ont posé la question : "Comment peut-il devenir le prochain Michael Jordan ? Le seul endroit où cela est possible, ce sont les États-Unis d'Amérique. Ils le savent. La Coupe du monde y est en 2026, la Copa America en 2024. L'Apple TV diffuse les documentaires ainsi que les événements de la Major League Soccer. Lui et sa famille veulent vivre à Miami. Beaucoup de choses ont été prévues pour que lui et son équipe puissent répondre à la question de savoir comment il deviendra le prochain Michael Jordan.

Twellman a ajouté que la venue de Messi à Miami s'inscrivait dans une logique commerciale, les grandes compétitions devant se dérouler en Amérique au cours des prochaines années : "Il a dit qu'il ne participerait pas à la Coupe du monde 2026. Cela surprendrait-il quelqu'un qu'il le fasse ? Non. Parce qu'il sera là. Il va voir ce qui se passe. Les déplacements pour jouer avec l'Argentine sont réduits de moitié parce qu'il ne voyage plus autour du monde. Il y a donc beaucoup de choses qui vont jouer un rôle là-dedans. Mais il veut être une marque lorsqu'il aura 50, 60 ou 70 ans. Je pense qu'il a pris la décision calculée, avec le soutien d'Apple TV, d'adidas et de la Major League Soccer, de dire : "Je veux être le prochain Michael Jordan, je veux être le Michael Jordan du football". Et c'est encore un marché inexploité. Je me moque de ce que l'on dit, de l'ampleur de notre croissance aux États-Unis. C'est encore un marché inexploité et il va être la marque pour les deux ans et demi ou trois ans à venir dont tout le monde parle en tant que joueur de l'Inter Miami, c'est difficile à calculer".

Messi a signé un contrat avec l'Inter Miami jusqu'à la fin de la saison 2025 de la MLS, mais ce contrat comprend une option pour 2026, ce qui pourrait lui permettre d'aider l'Argentine à défendre sa couronne mondiale aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Il a eu un impact immédiat depuis son arrivée aux États-Unis, attirant un public de premier plan au DRV PNK Stadium et marquant cinq buts en seulement trois apparitions.