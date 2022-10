Comment Messi a tout manipulé pour Neymar

Lionel Messi est une légende du FC Barcelone pour de nombreuses raisons, et il a même aidé le club à signer Neymar en 2013

Les deux hommes sont devenus de grands amis sur et en dehors du terrain lors de leur passage à Barcelone entre 2013 et 2017, et ils ont maintenant poursuivi leur relation au Paris Saint-Germain.

Malgré le départ controversé de Neymar du FC Barcelone, Messi et lui sont restés proches et il y avait même des liens selon lesquels il essayait de convaincre l'Argentin de rejoindre la capitale française bien avant son départ.

Maintenant, selon l'ancien agent de Neymar, il a été révélé à quel point Messi a poussé pour faire venir Neymar au Camp Nou en premier lieu.

Wagner Ribeiro, l'ancien agent de Neymar, a déclaré : "Il [Messi] voulait Neymar, il a fait de nombreuses propositions, et Barcelone aussi. Chaque fois que Madrid faisait une proposition, Barcelone la couvrait.

"Madrid s'est retiré de la proposition quand il y avait une conversation avec Messi pour signer au Barça, Messi était essentiel pour la signature", a ajouté Ribeiro plus tard.

Ribeiro travaille avec Neymar depuis 2006 et l'a emmené à Madrid pour qu'il s'entraîne avec le Real Madrid pendant près de trois semaines, avant d'être impliqué dans le transfert de ses droits d'image, ce qui suscite aujourd'hui la controverse.

Par la suite, M. Ribeiro a également démenti les rumeurs selon lesquelles Neymar avait conclu un accord avec le Real Madrid en 2011, se montrant catégorique.

Ensemble, Messi et Neymar ont connu le succès pendant quatre ans, remportant le triplé en 2015, ainsi qu'un autre titre de champion en 2016. Ils ont poursuivi cette relation positive au PSG depuis que Messi y a déménagé en 2021.