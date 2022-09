Comment Manchester United compte économiser une fortune

Manchester United a l'une des masses salariales les plus élevées du football mondial, payant de gros contrats sur de longues périodes.

Au cours de l'été, plusieurs de leurs anciens hauts salariés, dont Paul Pogba, Edinson Cavani, Juan Mata et Jesse Lingard, ont quitté le club, mais certains gros salariés sont restés.

Les Red Devils ont également signé six joueurs au cours de l'été, dont Casemiro, arrivé contre une grosse somme et un contrat en provenance du Real Madrid, champion d'Espagne et d'Europe.

Ils pourraient cependant voir un autre groupe de stars quitter le club l'été prochain alors que leurs contrats arrivent à terme, et cela pourrait signifier que leur masse salariale sera réduite en 2023.

Il est possible que la masse salariale de Manchester United soit réduite de 75 millions de livres sterling en 2023, ses deux joueurs les mieux payés étant en fin de contrat l'année prochaine.

Cristiano Ronaldo, qui gagne 25 millions de livres sterling chaque saison, est dans la dernière année de son contrat avec le club de Manchester United et était catégorique sur son départ l'été dernier.

Ronaldo était impatient de partir pendant la fenêtre de transfert mais un mouvement n'a pas pu se matérialiser car les prétendants étaient limités, le forçant à rester à Old Trafford. On parle d'un départ hivernal pour le joueur lusitanien, idem pour le portier espagnol David De Gea, en fin de contrat en été.