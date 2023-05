Comment le Napoli peut-il être champion d'Italie dès ce mercredi ?

Ce mercredi, le Napoli a l'occasion d'être champion d'Italie sans même jouer, en fonction du résultat de la Lazio Rome.

Dimanche, le Napoli a été tout proche de son titre de champion d'Italie, celui que tout un peuple attend depuis celui remporté en 1990 par Diego Maradona et ses coéquipiers. Mais la Salernitana a reporté la fête en égalisant à la 84è minute, glaçant le stade au nom de la légende argentine alors que celui-ci n'attendait que de s'embraser. Mais le sacre n'a qu'été reporté et ne tient désormais plus qu'à un fil.

Naples peut être champion sans jouer

À tel point que les Azzuri pourront même être sacré champions dès ce mercredi et sans même jouer. Avec 18 points d'avance sur la Lazio Rome à six journées de la fin, le moindre faux pas des Biancocelesti offrira le Scudetto aux Napolitains. À commencer par la réception de Sassuolo ce mercredi. Tout autre résultat qu'une victoire romaine officialiserait le sacre des hommes de Luciano Spalletti. Et même si la Lazio s'impose et obtient une victoire précieuse dans la course à la Ligue des Champions, Naples n'aura besoin que d'un point jeudi sur la pelouse d'Udinese pour être champion.

Évidemment, la fête sera différente d'un sacre à domicile, mais nul doute que la ville de Naples explosera si l'une des deux situations se produit. Pour rappel, le club de Campanie n'a remporté la Série qu'à deux reprises dans son histoire, à l'époque de Diego Maradona en 1987 et 1990.