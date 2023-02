Comment le Barça peut se sauver de l'exclusion

Le Barça doit rassembler un gros pactole pour pouvoir jouer la saison prochaine

La Liga a contesté les affirmations selon lesquelles le FC Barcelone est sur le point d'équilibrer ses finances après que le club ait déclaré que les départs d'Antoine Griezmann et de Gerard Piqué l'avaient aidé.

Le FC Barcelone a récemment déclaré en conférence de presse qu'il lui manquait 20 à 30 millions d'euros pour respecter sa limite salariale.

Cependant, le président de La Liga, Javier Tebas, et le directeur général de l'entreprise, Javier Gomez, ont contesté cette affirmation.

Ils se sont exprimés lors d'un événement informatif de La Liga et ont déclaré qu'ils doivent trouver 200 millions d'euros s'ils veulent obtenir le feu vert financier.

Barcelone conteste l'affirmation

"Le solde de 200 millions d'euros correspond aux informations fournies par le FC Barcelone lui-même. Le président Laporta lui-même a parlé de 93 millions d'euros de pertes dues au transfert à Montjuic. Des frais de personnel, des pertes de COVID qui n'ont pas été calculées", a fait remarquer Tebas.

"Les 470 M€ dont a parlé Mateu Alemany correspondent au coût de l'effectif sportif de l'équipe première", a poursuivi Gomez.

"Vous ajoutez les 108 millions de personnel non inscrit, les dépenses, etc. et il s'avère qu'il manque plus de 200 millions d'euros. Et nous ne comptons plus Griezmann et Piqué, ils sont déjà actualisés dans la mise à jour du marché [de février]."

Barcelone a des problèmes financiers depuis un certain temps, les précédents dirigeants du club les ayant mis en grande difficulté lorsqu'ils étaient aux commandes.

L'année dernière, ils ont eu besoin de leviers financiers - la vente d'actifs du club contre des bénéfices futurs - pour financer leur fenêtre de transfert, prenant un risque sérieux.

On leur a dit qu'ils ne seraient pas en mesure de faire de même cette année, et par conséquent, ils sont à la recherche de quelques transferts gratuits pour renforcer leur équipe en vue de la saison prochaine.

Cela pourrait les obliger à vendre certains de leurs meilleurs talents, et plusieurs noms pourraient bientôt quitter le club.