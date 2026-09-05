Le choix de Lamine Yamal comme l'un des cinq capitaines du Barça a constitué l'une des principales surprises du vote organisé au sein du vestiaire. À seulement 19 ans, le porteur du numéro 10 a rejoint le groupe de joueurs chargés de représenter l'équipe, aux côtés de Raphinha, Pedri, Eric Garcia et Frenkie de Jong.

L'entraîneur Hansi Flick a expliqué ce samedi comment s'est déroulé le processus de sélection des capitaines, révélant que, comme la saison dernière, il a lui-même désigné deux capitaines, laissant aux joueurs le soin de choisir les trois autres.

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L'entraîneur du Barça a déclaré lors d'une conférence de presse : « Je suis ici depuis deux ans et je connais mieux l'équipe. J'ai désigné deux capitaines, Raphinha et Pedri, et les joueurs ont voté pour trois : Eric, Frenkie et Lamine. »

Flick a précisé que cette formule est la même que celle appliquée la saison dernière, avec des noms différents après les départs de Marc-André ter Stegen et Ronald Araujo, ce qui a imposé une recomposition du groupe des capitaines de l'équipe.

« Une grande influence »

L'entraîneur a justifié en particulier son choix de Raphinha et Pedri, estimant que les deux joueurs exercent une grande influence au sein du vestiaire comme sur le terrain.

Flick a déclaré : « Lorsque j'ai regardé les joueurs qui ont une grande influence dans l'équipe, il s'agit pour moi de Raphinha et Pedri. Je ne voulais pas choisir les cinq, seulement deux, parce qu'ils sont très importants et qu'ils ont l'habitude de jouer comme titulaires. Aujourd'hui, je connais l'équipe mieux qu'avant. »

Le nom de Lamine Yamal était le plus marquant parmi les joueurs choisis par le vestiaire. Son intégration au groupe des capitaines représente une nouvelle étape dans la montée en puissance du produit de l'académie du Barça au sein de l'équipe, non seulement en raison de son importance sportive, mais aussi du fait de l'estime que lui portent ses coéquipiers.

L'entraîneur allemand a commenté cela en ces termes : « Le choix des cinq est bon. Je suis satisfait de la décision des joueurs. Nous aurons besoin de joueurs capables de parler et de prendre leurs responsabilités. Je pense que c'est un bon choix. »

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