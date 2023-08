Comment la MLS compte s'offrir Kylian Mbappé

L'arrivée de Kylian Mbappé en MLS pourrait devenir une réalité après le succès de Lionel Messi.

La superstar française Mbappe et son club actuel, le Paris Saint-Germain, sont dans une impasse contractuelle et, à un an de la fin de son contrat, le joueur de 24 ans fait pression pour quitter la capitale française. Le Daily Record rapporte que la Major League Soccer cherche maintenant à tenter Mbappe avec un transfert improbable aux États-Unis, après le début très réussi de Messi avec l'Inter Miami.

L'article continue ci-dessous

Messi, qui a signé un contrat de deux ans et demi avec l'Inter Miami, a conclu un accord évalué à 150 millions de dollars (117 millions de livres sterling) en compensation de son salaire, de sa prime à la signature et de sa participation dans l'équipe, selon Sportico. Le rapport indique également que l'Argentin bénéficiera "d'accords de partage des revenus avec les partenaires de la ligue, Apple, adidas et Fanatics". Ce contrat à la structure unique était le premier du genre, et maintenant, Mbappé pourrait être le deuxième.

Le rapport affirme que la MLS chercherait à utiliser la structure de l'accord qui a amené Messi aux États-Unis pour tenter d'influencer l'attaquant français, l'accord étant "à la fois un jeu à court terme et à long terme". Il est ajouté que Mbappé pourrait n'arriver que pour une brève période, la MLS espérant ainsi jeter les bases d'une relation qui lui permettrait de revenir plus tard dans sa carrière.

Mbappe et le PSG sont dans une impasse contractuelle et s'ils ne parviennent pas à trouver une solution, la star française pourrait être vendue cet été et partir gratuitement en 2024, ce qui permettrait à la MLS de devenir une destination réaliste - bien que le Real Madrid soit favori pour le recruter. À l'heure actuelle, Mbappé ne s'entraîne pas avec l'équipe première et a rejeté deux propositions de contrat du club.

La campagne 2023-24 de Ligue 1 pour Mbappe et le PSG commence le 12 août, mais le capitaine de l'équipe de France ne jouera pas ce match.