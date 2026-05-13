Qu’est-ce que les prolongations au football ?

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Elles entrent en jeu lorsque le score est nul après les 90 minutes réglementaires et sont presque exclusivement utilisées en coupe, où une équipe doit impérativement éliminer son adversaire pour passer au tour suivant. Cette phase supplémentaire se décompose en deux mi-temps de 15 minutes, jouées intégralement quel que soit le nombre de buts marqués. Les équipes peuvent effectuer cinq remplacements pendant le temps réglementaire ; elles disposent toutefois d’une substitution supplémentaire pendant les prolongations.

Quand la prolongation est-elle appliquée lors de la Coupe du monde ?

Inutile durant la phase de groupes, où les matchs nuls rapportent un point à chaque équipe, il entre en jeu lors des phases à élimination directe et sera donc utilisé dès les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. En cas d’égalité à l’issue du temps réglementaire, les deux équipes observent une brève pause avant d’entamer cette double période supplémentaire.

Que se passe-t-il si les équipes sont à égalité après les prolongations ?

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Si les deux formations restent dos à dos au terme de ces 30 minutes supplémentaires, la rencontre se poursuit par une séance de tirs au but : chaque équipe tire à tour de rôle, et celle qui compte le plus grand nombre de réalisations après cinq tentatives est déclarée vainqueure. En cas d’égalité persistante, on passe à la « mort subite » jusqu’à ce qu’un vainqueur soit enfin désigné.

Les prolongations et les tirs au but sont des éléments clés des Coupes du monde. Lors des phases à élimination directe de l’édition 2022, cinq des seize matchs ont nécessité des prolongations et se sont tous conclus aux tirs au but, y compris la victoire de l’Argentine contre la France en finale.

Quelle est la différence entre les prolongations et le temps additionnel ?

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Les prolongations sont une période de jeu supplémentaire utilisée lorsque deux équipes sont à égalité au score à la fin du temps réglementaire. Le temps additionnel, ou « injury time », est le temps ajouté à la première ou à la deuxième mi-temps pour compenser les minutes perdues au cours d'une mi-temps, que ce soit en raison de blessures, de célébrations de buts, de remplacements ou de diverses difficultés techniques. Le temps additionnel peut durer n'importe combien de minutes, en fonction des arrêts de jeu, tandis que les prolongations durent toujours 15 minutes plus le temps additionnel par mi-temps.

Le temps additionnel s’applique à presque tous les matchs officiels, tandis que les prolongations sont réservées aux rencontres à élimination directe.

La prolongation est-elle parfois écourtée ?

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Par le passé, la règle du « but en or » prévoyait de stopper immédiatement les prolongations dès qu’une équipe ouvrait le score, mais cette pratique a été abandonnée.

Instauré lors de la Coupe du monde 1998, ce format a vu Laurent Blanc inscrire le premier but en or de l’histoire de la FIFA, à la 114^e minute contre le Paraguay, unique réalisation de ce type dans la compétition.

Lors de l’édition 2002, trois buts en or ont encore fait la différence : Henri Camara, Ahn Jung-hwan puis Ilhan Mansiz ont marqué en prolongation pour qualifier le Sénégal, la Corée du Sud et la Turquie.

Instaurée par la FIFA en 1993 et abrogée en 2004, cette règle, souvent jugée expérimentale, visait à encourager le jeu offensif. Dans les faits, nombre d’équipes privilégiaient toutefois une approche défensive pour atteindre la séance de tirs au but et ainsi éviter une élimination immédiate.

La règle du « but d’argent », parfois appliquée, fonctionnait de manière similaire : une ouverture du score en première période de prolongation ne suffisait pas ; l’équipe devait préserver son avantage jusqu’à la mi-temps pour être déclarée vainqueur.

Moments controversés des prolongations dans l’histoire de la Coupe du monde

Les prolongations ont souvent généré des moments mémorables, voire controversés, dans l’histoire de la Coupe du monde. Le seul titre de l’Angleterre, en 1966, s’est joué dans ces circonstances : l’attaquant des Three Lions Geoff Hurst a ouvert la voie dix minutes après le début de la première période supplémentaire grâce à un « but fantôme » tristement célèbre, avant d’inscrire un troisième but et d’offrir une victoire 4-2.

Zinédine Zidane a offert l’un des gestes les plus choquants de l’histoire du football en assénant un coup de tête à Marco Materazzi avant d’être expulsé et de voir la France s’incliner aux tirs au but face à l’Italie en 2006. Quatre ans plus tard, Luis Suárez retenait le ballon de la main sur sa ligne contre le Ghana ; expulsé, il permettait à l’Uruguay de rester en vie jusqu’aux tirs au but après la panenka manquée d’Asamoah Gyan. Les Sud-Américains l’emportèrent finalement aux dépens des Africains.

Avec 48 équipes au lieu de 32 et une phase à élimination directe supplémentaire, la Coupe du monde 2026 offrira aux supporters plus d’occasions de vivre des prolongations et des tirs au but, et donc davantage de chances de moments de gloire ou de controverse en toute fin de match.