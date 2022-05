Comment Everton a raté Haaland pour des miettes

Mais c'est Everton qui avait auparavant manqué l'occasion d'acquérir ses services.

L'international norvégien, qui a inscrit pas moins de 86 buts en 89 matchs avec le Borussia Dortmund depuis 2020, aurait pu rejoindre les Toffees en 2016.

Âgé de 15 ans à l'époque, Haaland était encore dans le club de sa ville natale, Bryne, lorsqu'il a été repéré par Bryan King, le recruteur scandinave d'Everton, qui l'a recommandé pour un essai dans le club de Premier League.

"Nous aurions pu l'avoir pour une indemnité de 60 000 livres", a déclaré King au Times.

"Mais le consensus était qu'il était si jeune et si grand qu'une fois qu'il aurait vieilli et que les autres joueurs auraient grandi aussi, il aurait perdu son efficacité.

"Mais, bien sûr, cela ne s'est pas produit. Il est juste devenu encore plus puissant, encore plus rapide et encore meilleur aussi."

Plus tard, l'ancien directeur du football Steve Walsh avait trouvé un accord pour signer Haaland pour 3,4 millions de livres, mais l'affaire est tombée à l'eau, le propriétaire Farhad Moshiri n'ayant pas donné son feu vert.