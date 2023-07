Comment Declan Rice a échappé à Chelsea pour rejoindre Arsenal pour 105 millions ?

Chelsea a laissé filer Declan Rice à deux reprises dans le passé avant qu'il ne rejoigne son rival Arsenal pour un montant record.

La pression sera énorme sur les épaules de Declan Rice. Le désormais ex-capitaine de West-Ham a marqué malgré lui l'histoire de la Premier League en devenant l'un des joueurs les plus cher de l'histoire du championnat anglais, et ses performances seront forcément scrutés de près.

Pré-formé à Chelsea

Declan Rice, qui a récemment conclu son transfert à Arsenal pour un montant record de 105 millions de livres (137 millions dollars), aurait pu être un joueur de Chelsea, mais les Blues l'ont laissé filer entre leurs doigts à deux reprises dans le passé. Rice a passé sept ans à l'Académie de Chelsea avant d'être libéré en 2013 à l'âge de 14 ans pour des raisons inconnues du joueur.

Plus tard dans sa carrière, lorsque le milieu de terrain s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs de West Ham, l'ancien entraîneur de Chelsea Frank Lampard, lors de son premier passage au club, a voulu le recruter. Son successeur Thomas Tuchel aurait lui aussi été un admirateur de la star anglaise, au point de vouloir l'engager au Bayern Munich cet été.

Plusieurs entraîneurs de Chelsea ont voulu le rapatrier

Même le successeur de Tuchel, Graham Potter, voulait que le club signe Rice en janvier de cette année, mais il a finalement recruté Enzo Fernandez. Plus tôt en juillet, dans un épisode du podcast Diary of a CEO, Lampard avait déclaré : "Quand j'étais à Chelsea, je voulais faire venir Declan Rice. Je me disais : Ce gamin va devenir le capitaine de Chelsea pour les 10 prochaines années".

Après avoir raté le titre de champion de Premier League la saison dernière alors que le club londonien a passé les trois quarts de la saison en tête du championnat, Arsenal a décidé de mettre le paquet sur le marché des transferts. Declan Rice est la troisième recrue de l'été après Kai Havertz (Chelsea) et Jurrien Timber (Ajax).

Les Gunners ont déjà commencé leur entraînement de pré-saison et ont joué leurs deux premiers matchs amicaux les 8 et 13 juillet contre Watford et Nurnberg. Les Gunners se rendront maintenant aux États-Unis où ils affronteront Manchester United, Barcelone et Monaco.