Comment Angel Di Maria a convaincu Joao Neves de signer au PSG

Ancien joueur du PSG, Angel Di Maria a joué un rôle crucial dans le transfert de Joao Neves à Paris, cet été.

Le mercato estival du PSG commence enfin à prendre forme. Plusieurs semaines après avoir recruté Matvey Safonov, le club parisien a annoncé, lundi, l’arrivée de son deuxième renfort estival. Il s’agit bel et bien de Joao Neves, cible de longue date du Paris Saint-Germain. Cependant, l’international portugais n’aurait peut-être pas signé à Paris sans l’intervention d’un certain Angel Di Maria.

Le coup de pouce d’Angel Di Maria au PSG pour Joao Neves

C’est fait ! Joao Neves est un joueur du Paris Saint-Germain. Ciblé par d’autres cadors européens à l’instar de Liverpool, la pépite lusitanienne a rejoint le PSG en provenance du Benfica Lisbonne contre un chèque de 70 millions d’euros, bonus compris.

Dans la capitale française, Joao Neves retrouvera une colonie portugaise composée de Nuno Mendes, Danilo ou encore Gonçalo Ramos. S’il a discuté avec ces derniers, le milieu de terrain de 19 ans a encore plus été convaincu par sa conversation avec Angel Di Maria. « Évidemment, j’ai parlé avec tous les Portugais ! Mais aussi avec Angel Di Maria, qui m’a beaucoup parlé du club. Il ne m’a dit que des bonnes choses et que j’allais être heureux ici », révèle l’ex-benfiquiste aux médias du PSG.

Luis Enrique a aussi discuté avec Joao Neves

Passé par le PSG entre 2015 et 2022, Angel Di Maria a donc donné un coup de main à ses anciens dirigeants dans ce dossier. Mais Joao Neves ne s’est pas seulement fié aux propos du meilleur buteur du Paris Saint-Germain. Le Lusitanien a également été séduit par la vision de Luis Enrique, qui a fait de lui, sa priorité du milieu de terrain, cet été.

« Luis Enrique a les idées de jeu que je recherche et c'est aussi pour cela que j’ai choisi Paris. J’ai beaucoup apprécié notre conversation. C'est une personne et un être humain fantastique, et je suis très heureux d'être ici. Je crois qu’il attendait que j’arrive, et je ne le décevrai pas », explique Joao Neves à propos du coach du PSG.