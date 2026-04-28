La Saudi Pro League s’est imposée comme l’un des championnats les plus regardés au monde, et peu de confrontations sont aussi cruciales que le choc entre Al Nassr, de Riyad, et Al Ahli, de Djeddah.

Avec des stars mondiales comme Cristiano Ronaldo chez les Chevaliers du Najd et un effectif d’Al Ahli comptant notamment Ivan Toney et Riyad Mahrez, l’ambiance s’annonce électrique à l’Al-Awwal Park.

Chez GOAL, nous vous proposons le guide ultime pour ne pas manquer une miette de l’action.

Quand se déroule le match Al Nassr - Al Ahli ?

Date et horaire Calendrier Lieu Billets Mardi 28 avril 2026, 21 h 00 (heure locale) Al Nassr - Al Ahli Parc Al-Awwal, Riyad Billets

Où acheter vos places pour Al Nassr - Al Ahli ?

La principale plateforme de vente de billets pour la Saudi Pro League est webook.com, partenaire officiel de billetterie de la plupart des grands événements du royaume.

En raison de l’énorme popularité mondiale de Cristiano Ronaldo et de l’importance de cette rivalité, les billets mis en vente au grand public sont souvent épuisés en quelques minutes.

Pour fluidifier l’accès au stade, la plupart des places sont désormais délivrées sous forme de passes numériques. Ces e-billets s’affichent directement sur votre smartphone et sont scannés aux portiques, éliminant tout besoin de tickets papier et réduisant les files d’attente.

Si le site officiel affiche complet, les supporters peuvent se tourner vers des solutions de dernière minute comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour Al Nassr - Al Ahli ?

Les tarifs des matchs à domicile d’Al Nassr dépendent de l’adversaire et de l’enjeu de la rencontre. Pour un match de catégorie A comme celui face à Al Ahli, les prix sont généralement plus élevés qu’en championnat.

Voici un aperçu des tarifs à prévoir :

Billets les moins chers : les places en tribune générale, situées en haut des tribunes ou derrière les buts, coûtent généralement entre 185 et 250 SAR . Sur les plateformes de revente comme StubHub, vous pouvez trouver des billets à partir d’environ 81 $ (soit environ 304 SAR), selon la demande.

les places en tribune générale, situées en haut des tribunes ou derrière les buts, coûtent généralement entre . Sur les plateformes de revente comme StubHub, vous pouvez trouver des billets à partir d’environ selon la demande. En tribune latérale , les sièges longside, mieux positionnés pour apprécier le jeu tactique, sont facturés entre 400 et 850 SAR .

latérale les sièges longside, mieux positionnés pour apprécier le jeu tactique, sont facturés entre . Formules premium et hospitalité : pour qui vise le confort haut de gamme, Al-Awwal Park propose des packages VIP incluant restauration gastronomique et sièges en cuir, à partir de 1 500 à 4 000 SAR. Les loges exécutives privatives (7 à 10 places), summum de l’expérience, sont disponibles dès 15 000 SAR pour le groupe.

Tout ce qu’il faut savoir sur Al-Awwal Park

Situé au cœur du campus de l’université King Saud à Riyad, Al-Awwal Park (anciennement Mrsool Park) est l’un des stades les plus modernes et les plus animés du Moyen-Orient.

Contrairement aux vastes stades polyvalents d’antan, Al-Awwal Park est un écrin dédié au football : les supporters y sont incroyablement proches de la pelouse, créant un véritable chaudron qui intimide les équipes visiteuses.

Le stade peut accueillir environ 25 000 supporters ; bien qu’il soit plus petit que certains stades internationaux, sa conception compacte garantit qu’il n’y a pas de mauvaise place dans les tribunes.

Le moyen le plus simple d’atteindre le stade est d’utiliser Uber ou Careem, car se garer peut s’avérer complexe les jours de grands matchs. Si vous privilégiez les transports en commun, la ligne 2 du métro de Riyad vous dépose dans le quartier universitaire ; il est toutefois conseillé de prendre ensuite un taxi pour le court trajet jusqu’aux portes du stade.

Les portes ouvrent généralement deux heures avant le coup d’envoi. Les contrôles de sécurité, rigoureux, exigent d’arriver au moins 60 minutes à l’avance pour passer les vérifications et rejoindre votre place sans stress.