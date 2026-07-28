Le groupe le plus légendaire du Koweït se rendra aux Émirats arabes unis cet été, et les fans de musique du Golfe ont déjà coché la date. Le Miami Show fera étape à la Coca-Cola Arena le samedi 29 août 2026, avec des décennies de succès et une nouvelle formule axée sur le public dans l'une des plus grandes salles couvertes de Dubaï.

Depuis sa formation en 1991, Miami Band est devenu l'un des groupes les plus reconnaissables de la pop du Golfe, grâce à des titres comme Bastans, Ya Omri Ana et Ya Helwakom, qui ont accompagné des générations d'auditeurs à travers la région. Le Miami Show est présenté comme bien plus qu'un simple concert nostalgique, avec une participation du public intégrée au format et de nouveaux arrangements mêlés au répertoire classique. Le concert s'inscrit également dans le cadre de Dubai Summer Surprises, ce qui le place dans une période du calendrier déjà chargée en grands événements à travers la ville.

GOAL a toutes les informations dont vous avez besoin sur les dates, les prix et la manière d'acheter vos billets, afin de réserver votre place avant que les billets les mieux placés en termes de prix ne disparaissent.

Quand aura lieu Miami Show Dubai ?

Date et heure Événement Lieu Billets Samedi 29 août 2026, 20 h 30 Miami Show Dubai Coca-Cola Arena, City Walk, Dubaï Billets

L'heure d'ouverture des portes et les horaires d'entrée exacts seront confirmés à l'approche du concert, mais la performance elle-même est programmée à 20 h 30, heure locale. Compte tenu de la popularité de la salle pour les concerts de pop du Golfe, il est conseillé aux fans de ne pas attendre le dernier moment pour réserver.

Où acheter des billets pour Miami Show Dubai ?

L'endroit officiel et le plus sûr pour acheter des billets pour Miami Show Dubai est Platinumlist, le partenaire de billetterie autorisé pour l'événement. Acheter directement via Platinumlist garantit que vos billets sont valables pour l'entrée et vous protège contre les risques liés aux sites de revente.

Les billets sont vendus selon le principe du premier arrivé, premier servi, et les prix ont tendance à augmenter à mesure que le stock des catégories les moins chères s'épuise. Réserver plus tôt permet donc généralement de bénéficier d'un meilleur tarif.

Combien coûtent les billets pour Miami Show Dubai ?

Les prix des billets pour Miami Show Dubai sont répartis en huit catégories, offrant aux fans un éventail clair d'options selon leur budget et leur souhait d'être plus ou moins proches de la scène :

Bronze : à partir de 195 AED

Silver : à partir de 295 AED

Gold : à partir de 395 AED

Platinum : à partir de 595 AED

Diamond : à partir de 795 AED

VIP : à partir de 1 025 AED

VVIP : à partir de 1 195 AED

Royal : à partir de 1 945 AED

Comme pour la plupart des concerts très demandés, les billets les moins chers sont aussi les plus limités en nombre. Si votre priorité est d'obtenir le meilleur prix possible, réserver tôt via le lien officiel Platinumlist est la meilleure option. Les prix sont également affichés en AED au moment du paiement, et Platinumlist propose un paiement échelonné via Tabby pour les fans qui souhaitent répartir le coût.

Comment puis-je obtenir des billets pour Miami Show Dubai ?

L'achat de billets pour Miami Show Dubai est un processus simple. Voici comment faire :

Rendez-vous sur la page officielle de l'événement Miami Show Dubai sur Platinumlist. Choisissez la catégorie de billet de votre choix en fonction de votre budget et de votre préférence de placement, à partir du palier le moins cher autour de 195 AED. Sélectionnez le nombre de billets souhaité. Veuillez noter que toute personne de moins de 16 ans doit être accompagnée d'un adulte âgé de 18 ans ou plus, et que les enfants de plus d'un an doivent également disposer d'un billet d'entrée valide. Finalisez votre réservation par paiement par carte, ou optez pour un paiement échelonné via Tabby si cette option est disponible au moment du règlement. Surveillez votre boîte de réception. Les billets électroniques sont généralement envoyés par voie électronique dans les jours précédant l'événement, il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter si vous ne les recevez pas immédiatement après la réservation.

Compte tenu de la demande pour les concerts de pop du Golfe à la Coca-Cola Arena, et du prix de départ relativement accessible pour ce spectacle, les fans sont encouragés à réserver au plus vite afin de ne pas manquer les places les moins chères encore disponibles.

Tout ce qu'il faut savoir sur la Coca-Cola Arena

La Coca-Cola Arena est l'une des principales salles couvertes de divertissement de Dubaï, située au cœur de City Walk. Depuis son ouverture, elle s'est imposée comme l'une des destinations incontournables de la région pour les grands concerts, les spectacles d'humour et le divertissement en direct, accueillant régulièrement des têtes d'affiche internationales et régionales.

Il est facile de s'y rendre, quel que soit votre mode de transport. En voiture, la salle est facilement accessible depuis Sheikh Zayed Road via la sortie 47 en direction d'Al Safa Street, avec une signalisation orientant les visiteurs vers City Walk. Les liaisons en transports publics sont également bien développées, ce qui rend l'arena accessible sans avoir besoin de conduire.

Si vous prévoyez de vous garer sur place, il est utile de prévoir un petit budget supplémentaire, car le stationnement payant est en vigueur autour de la salle lors des grands événements. Il est recommandé d'arriver largement avant l'heure de début prévue à 20 h 30, en particulier pour un spectacle très demandé comme celui-ci, afin de laisser le temps pour les contrôles à l'entrée et pour trouver votre place.

Pour consulter la liste complète des objets interdits et des règles de la salle, il est conseillé aux fans de vérifier les consignes officielles de la Coca-Cola Arena avant le concert. Et n'oubliez pas, les billets achetés via les canaux officiels bénéficient de protections contre la fraude, alors réservez toujours via le lien Platinumlist vérifié pour garantir votre entrée.

Avec l'un des groupes live les plus durables du Golfe, une soirée construite autour de la participation des fans et des billets à partir d'un tarif abordable de 195 AED, Miami Show Dubai s'annonce comme l'un des rendez-vous marquants du programme Dubai Summer Surprises de cet été. Réservez votre place via la page officielle Platinumlist avant que les billets au meilleur rapport qualité-prix ne soient épuisés.