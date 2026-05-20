Le tableau des séries éliminatoires en est à son dernier chapitre, l'histoire s'est écrite, et le décor est officiellement planté pour la finale de la NBA 2026.

Si la Conférence Est a déjà sacré son champion après un sweep implacable, la Conférence Ouest est encore embourbée dans une série acharnée et indécise pour décider qui disputera le trophée Larry O’Brien.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour obtenir des billets pour cette série à haut enjeu, à la Mecque et au-delà.

Quel est le calendrier confirmé des Finales NBA 2026 ?

La ligue a officiellement dévoilé le calendrier de cette série au meilleur des sept matchs.

Pour optimiser la programmation et éviter tout chevauchement avec le match nocturne très attendu de la Coupe du monde de football 2026 entre les États-Unis et le Paraguay le 12 juin, la NBA a établi un calendrier sur mesure.

Tous les matchs commenceront à 20 h 30 HE / 17 h 30 HP et seront diffusés en direct sur ABC. Comme les deux équipes encore en lice dans l’Ouest ont terminé la saison régulière avec un bilan supérieur à celui de New York, le champion de la Conférence Ouest aura l’avantage du terrain.

Match 1 : mercredi 3 juin — New York Knicks @ Champion de l'Ouest (OKC ou San Antonio)

Match 2 : vendredi 5 juin — New York Knicks @ Champion de la Conférence Ouest (OKC ou San Antonio)

Match 3 : lundi 8 juin — Champion de la Conférence Ouest @ New York Knicks (Madison Square Garden)

Match 4 : mercredi 10 juin — Champion de la Conférence Ouest @ New York Knicks (Madison Square Garden)

Match 5* : samedi 13 juin — New York Knicks @ Champion de la Conférence Ouest (OKC ou San Antonio)

Match 6* : mardi 16 juin — Champion de la Conférence Ouest @ New York Knicks (Madison Square Garden)

Match 7* : vendredi 19 juin — New York Knicks @ Champion de la Conférence Ouest (OKC ou San Antonio)

*Si nécessaire

Comment se procurer des billets pour les Finales NBA 2026 ?

Marchés principaux

Ticketmaster est la billetterie officielle de la série.

Les places pour les rencontres des Knicks au Madison Square Garden (matchs 3, 4 et 6) ont été mises en vente immédiatement après le titre de conférence de New York et se sont écoulées en quelques minutes.

Les places pour les rencontres sur la route seront mises en vente dans les 12 heures suivant la conclusion des Finales de Conférence Ouest.

Marchés secondaires

Pour les fans qui ont manqué la période de vente en billetterie, les plateformes de revente officielles telles que StubHub, SeatGeek et Vivid Seats représentent le moyen le plus sûr d’obtenir des billets.

Vous pouvez d’ores et déjà réserver des places pour le Madison Square Garden ou choisir des billets pour l’équipe hôte de la Conférence Ouest, lesquels offrent un remboursement intégral si votre formation favorite ne se qualifie pas.

Alerte Mecca

À New York, surveillez l’application officielle du club le jour du match : la salle met parfois en vente des places de dernière minute, 2 à 3 heures avant le coup d’envoi.

Combien coûtent les billets pour les Finales NBA 2026 ?

Portés par le retour des Knicks sur le devant de la scène pour la première fois en 27 ans, les prix atteignent des sommets à Manhattan.

Catégorie de billets Finaliste de la Conférence Ouest à définir (OKC / SAS) Madison Square Garden (NYC) Tribune haute / « Get-In » 450 $ – 750 $ 1 100 $ – 1 850 $+) Tribune inférieure, bord du terrain 1 400 $ – 3 200 $ 3 500 $ – 7 500 $ Parquet / Expérience VIP 15 000 €+ 30 000 $ – 65 000 $ et plus

Pour un supporter des Knicks prêt à voyager, le coût global d’un vol + hébergement pour assister au Match 1 ou au Match 2 sur la route s’avérera sans doute bien inférieur à celui d’une seule place en bas de la tribune du Madison Square Garden.

Où se déroulent les Finales NBA ?

Madison Square Garden (New York) : le cœur névralgique du sport en juin. Portés par une dynamique historique, les Knicks devraient faire de la Mecque du basket, pour le Match 3, le théâtre des places les plus chères et les plus prestigieuses de l’histoire du ballon orange.

Paycom Center ou Frost Bank Center (finaliste de l’Ouest à confirmer) : le joyau de l’Ouest accueillera la cérémonie d’ouverture le 3 juin. Que ce soit l’acoustique assourdissante de la « Loud City » d’Oklahoma City ou la forteresse hostile et chevronnée de San Antonio, l’ambiance s’annonce électrique.

Bref état des lieux avant la finale.

Champion de la Conférence Est

Les New York Knicks ont transformé les playoffs en véritable masterclass, enchaînant onze victoires de rang avant d’écraser les Cleveland Cavaliers 4-0.

Menés par Jalen Brunson, MVP des Finales de Conférence, les New York Knicks sont reposés, en pleine forme et prêts à imposer leur basket-ball physique au représentant de l’Ouest.

Finale de Conférence Ouest (série à égalité 2–2)

Alors que l’Est prend une pause, la conférence Ouest demeure un véritable champ de bataille.

Les Oklahoma City Thunder, tête de série n° 1, et lesSan Antonio Spurs, n° 2, sont à égalité avant le match décisif n° 5, programmé ce soir à Oklahoma City.

Shai Gilgeous-Alexander et le Thunder cherchent à retrouver leur rythme de transition à domicile, tandis que Victor Wembanyama – auteur d’un chef-d’œuvre défensif de 33 points lors du quatrième match – vise à propulser les Silver and Black vers la finale.