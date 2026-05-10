La hiérarchie de la Conférence Est a été redessinée, et le décor est officiellement planté pour un choc au sommet. En ce lundi 18 mai 2026, les demi-finales de conférence sont désormais derrière nous, et les deux dernières équipes de l’Est sont prêtes à s’affronter pour remporter le trophée Bob Cousy en argent et décrocher une place en finale de la NBA.

Le chemin vers le trophée Larry O’Brien se résume désormais à un choc de styles captivant. Demain soir au Madison Square Garden, les New York Knicks, deuxième seed et fraîchement qualifiés après un parcours dominant, accueilleront les Cleveland Cavaliers, quatrième seed en plein essor, pour le Game 1 de la finale de Conférence.

GOAL vous fournit toutes les informations pour obtenir des billets pour cette série à enjeu élevé à « la Mecque » et au-delà.









Finales de la Conférence Est de la NBA 2026 : le calendrier

La série suivra le format classique 2-2-1-1-1, les rencontres alternant avec la Finale de la Conférence Ouest afin d’optimiser les créneaux de prime time sur ABC, ESPN et Prime Video.

Match 1 : mardi 19 mai — 20 h 30 (heure de l’Est) | Madison Square Garden, New York

Match 2 : jeudi 21 mai — 20 h 30 (heure de l’Est) | Madison Square Garden, New York

Match 3 : samedi 23 mai — 20 h 30 (HE) | Rocket Arena, Cleveland

Match 4 : dimanche 24 mai — 20 h 30 (HE) | Rocket Arena, Cleveland

Match 5* : mardi 26 mai — 20 h 00 (heure de l’Est) | Madison Square Garden, New York

Match 6* : jeudi 28 mai — 20 h 30 (HE) | Rocket Arena, Cleveland

Match 7* : samedi 30 mai — 20 h 30 (heure de l’Est) | Madison Square Garden, New York *Si nécessaire





Comment se procurer des billets pour les Finales de Conférence Est de la NBA 2026 ?

Marché primaire : Ticketmaster demeure la plateforme officielle de vente au détail. Les places de guichet pour les matchs 1 et 2 au MSG se sont écoulées en quelques minutes dès la qualification des Cavaliers ce week-end.

Marché secondaire : pour garantir votre entrée, privilégiez les plateformes comme StubHub , SeatGeek et TickPick . Des billets de revente vérifiés sont déjà en vente pour les matchs confirmés, ainsi que des offres sous réserve pour les matchs 5, 6 et 7 (intégralement remboursées si le match ne se joue pas).

Priorité équipe : les fans des Knicks inscrits sur la liste d’attente secondaire « Blue & Gold » doivent se connecter sans délai à leur portail pour vérifier s’il reste des places réservées par le club.

Finales de la Conférence Est de la NBA 2026 : guide des prix

Alors que les Celtics, champions en titre, suivent la compétition depuis leur canapé, la demande pour voir les Knicks retrouver la finale de Conférence a fait s’envoler les tarifs des places au Madison Square Garden à des sommets historiques.

Catégorie de billets Rocket Arena (CLE) Madison Square Garden (NYC) Tribune haute / « Get-In » 285 $ – 510 595 $ – 960 $+ Côtés du niveau inférieur 650 $ – 1 300 $ 1 600 – 3 200 € Bords du terrain / VIP 5 000 €+ 12 500 $ – 25 000 $+

Conseil de pro : pour vivre l’ambiance des Finales de Conférence sans payer le « supplément Mecque », mieux vaut se rendre à la Rocket Arena, en Ohio, pour les matchs 3 ou 4 ; les places y coûtent environ 50 % moins cher qu’à Manhattan.





Les épicentres : les arènes des Finales de Conférence Est.

Madison Square Garden (New York) : L’épicentre actuel de la planète basket. Portés par leur public, les Knicks ont survolé leurs matchs à domicile durant ces playoffs, et le prix moyen d’un billet pour le Game 1 s’établit à 595 $ hors frais. Côté parterre, une pléiade de célébrités ; côté ambiance, une véritable fournaise.

Rocket Arena (Cleveland) : la ville s’est transformée en véritable forteresse. Après avoir comblé un retard de 0-2 pour éliminer les Pistons de Détroit, tête de série n° 1, en six matchs, le public de Cleveland a transformé la Rocket Arena en une véritable tempête sonore. La demande dans le nord-est de l’Ohio est au plus haut depuis 2018.

Demi-finales de conférence NBA : tour d’horizon de la Conférence Est