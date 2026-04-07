Comment acheter des billets pour le spectacle « ATB with SolarStone and Steve Allen » à Dubaï : dates, tarifs et plus encore

Reconnu dans le monde entier comme un pionnier du genre trance, André Tanneberger, plus connu sous le nom d'ATB, revient aux Émirats arabes unis pour un concert en tête d'affiche qui s'annonce comme un voyage nostalgique à travers l'âge d'or de la musique dance.

Les billets devraient se vendre très rapidement alors que la ville se prépare à l'un des événements électroniques les plus attendus de la saison 2026.

Heureusement, GOAL vous fournit toutes les informations essentielles dont vous avez besoin pour vous y retrouver dans le processus de vente, des différentes catégories de prix aux informations sur le lieu.

Quand a lieu ATB : Legends of Trance ?

Le concert devrait débuter à 20h00, les portes ouvrant plus tôt pour permettre au public de s'installer avant les premières parties, parmi lesquelles figurent les piliers de la trance Solarstone et Steve Allen.

Date et heure Calendrier Lieu Billets Vendredi 17 avril 2026, 20 h ATB : Legends of Trance (avec Solarstone et Steve Allen) The Agenda, Dubaï Billets

Où acheter des billets pour ATB : Legends of Trance ?

Si la vente directe s'effectue souvent via des plateformes locales telles que Ticketmaster UAE, pour les billets de dernière minute, les fans peuvent se tourner vers des marchés secondaires comme StubHub.

Lorsque vous recherchez des billets sur le marché secondaire, assurez-vous de choisir des plateformes offrant une garantie FanProtect solide, garantissant que vos billets sont valides à 100 % ou que vous serez intégralement remboursé. Cela est particulièrement utile pour les fans internationaux qui souhaitent une plateforme sécurisée et mondialement reconnue pour gérer leur transaction.

Évitez d'acheter des billets auprès de vendeurs non vérifiés sur les réseaux sociaux ou de vendeurs de rue, car les salles de Dubaï disposent de protocoles de scan numérique stricts capables de détecter instantanément les codes-barres frauduleux.

Combien coûtent les billets pour l'ATB : Legends of Trance ?

Les prix des billets pour l'ATB à Dubaï sont conçus pour s'adapter à différents budgets, mais ils devraient augmenter à mesure que la date de l'événement approche et que les places disponibles diminuent.

Entrée générale (tarif Early Bird/Standard) : les prix commencent généralement entre 150 et 200 AED . Il s'agit du billet le moins cher disponible et il donne accès à la piste principale, où l'ambiance est la plus animée.

les prix commencent généralement entre . Il s'agit du billet le moins cher disponible et il donne accès à la piste principale, où l'ambiance est la plus animée. VIP debout : pour ceux qui souhaitent être plus près de la scène sans bénéficier d'un service complet à table, les sections VIP debout coûtent généralement entre 350 AED et 500 AED .

pour ceux qui souhaitent être plus près de la scène sans bénéficier d'un service complet à table, les sections VIP debout coûtent généralement entre . Tables et loges VIP : pour une expérience plus haut de gamme, les tables VIP avec service de bouteilles et hôtesses dédiées peuvent coûter entre 1 000 et 5 000 AED, selon la taille du groupe et la proximité de la scène.

Nous vous recommandons de vous dépêcher pour les billets en admission générale, car ce sont les premiers à être épuisés, ne laissant que les catégories premium plus chères aux retardataires.

Tout ce que vous devez savoir sur The Agenda

Situé au cœur de Dubai Media City, The Agenda s'est rapidement imposé comme l'un des principaux lieux de spectacle en salle dédiés à la musique électronique et aux concerts aux Émirats arabes unis.

Il s'agit d'une salle polyvalente de type « boîte noire » offrant une acoustique exceptionnelle et un éclairage de pointe, idéale pour un événement de trance où l'expérience visuelle est tout aussi importante que la musique.

La salle

Pour ATB, l'agencement comprendra une immense piste de danse centrale entourée de terrasses VIP surélevées et de loges privées.

Cette configuration garantit que même les spectateurs de la section « General Admission » bénéficient d'une vue dégagée sur la cabine du DJ.

La salle est entièrement climatisée, une caractéristique essentielle compte tenu du climat de Dubaï, et propose plusieurs bars et points de restauration pour maintenir l'énergie tout au long de la nuit.

Logistique

Se rendre à The Agenda est relativement simple, mais il est essentiel de bien planifier son trajet, compte tenu du trafic du vendredi soir à Dubaï.

En métro : le lieu est accessible via la ligne rouge du métro de Dubaï. La station la plus proche est Al Khail, suivie d'un court trajet en taxi ou en bus RTA jusqu'à Dubai Media City.

le lieu est accessible via la ligne rouge du métro de Dubaï. La station la plus proche est Al Khail, suivie d'un court trajet en taxi ou en bus RTA jusqu'à Dubai Media City. En taxi/Uber : C'est le moyen le plus populaire pour s'y rendre. Demandez The Agenda à Media City. Une zone dédiée à la dépose et à la prise en charge est prévue pour faciliter l'entrée.

C'est le moyen le plus populaire pour s'y rendre. Demandez The Agenda à Media City. Une zone dédiée à la dépose et à la prise en charge est prévue pour faciliter l'entrée. Parking : le nombre de places de stationnement RTA est limité autour de Media City, mais elles sont rapidement prises. Si vous venez en voiture, arrivez tôt pour trouver une place dans les parkings payants à proximité.

Sécurité

Tous les participants doivent être âgés d'au moins 21 ans pour assister à cet événement, et une pièce d'identité valide (passeport ou carte d'identité des Émirats) est obligatoire pour entrer.