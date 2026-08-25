La NFL revient au Santiago Bernabéu le 8 novembre 2026, lorsque les Cincinnati Bengals affronteront les Atlanta Falcons lors de la 9e semaine de la saison régulière, Atlanta étant l’équipe désignée à domicile. Cette affiche sera le deuxième match de saison régulière de NFL jamais disputé en Espagne, et le premier d’un partenariat pluriannuel entre la ligue, la ville de Madrid, la Communauté de Madrid et le Real Madrid C.F., qui maintiendra le football américain au Bernabéu pour les années à venir.

GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir ci-dessous, de l’heure du coup d’envoi au moyen le moins cher d’entrer dans le stade.

Quand a lieu le match NFL Madrid 2026 ?

Date et heure Affiche Lieu Billets dim. 8 nov., 15 h 30 CET Cincinnati Bengals - Atlanta Falcons stade Santiago Bernabéu, Madrid Billets

Où acheter des billets pour NFL Madrid 2026 ?

Les billets officiels sont vendus via la plateforme espagnole Ticketmaster de la NFL, et vous aurez besoin d’un compte NFL Ticketmaster pour acheter, que vous pouvez créer gratuitement sur nfl.com/international/ticketaccount avant de commencer à chercher des places. La vente s’est déroulée par étapes, avec une prévente pour les détenteurs d’une carte Amex fin mai, l’ouverture des packs hospitalité le 5 juin, puis la mise en vente générale le 9 juillet. Ces trois phases sont désormais ouvertes, et des billets en vente générale sont donc disponibles à l’achat dès maintenant.

Si vous souhaitez organiser un voyage plus complet en une seule fois, SportsBreaks propose des packs officiels billet + hôtel, tandis que On Location, partenaire officiel de la NFL pour l’hospitalité, dispose de formules premium pouvant regrouper places, hôtels, vols et visites pour les supporters qui veulent en faire un week-end complet.

StubHub est votre meilleure option si la vente officielle ne propose pas la place que vous recherchez, ou si vous réservez plus près du jour du match. Des annonces sont déjà en ligne pour cette affiche, avec largement plus de 200 billets actuellement disponibles dans toutes les zones du stade, tous couverts par la garantie FanProtect de StubHub.

Combien coûtent les billets pour NFL Madrid 2026 ?

La NFL a publié les prix officiels tout compris pour le match Bengals-Falcons, ce qui signifie que le prix affiché inclut déjà tous les frais, sans surprise au moment du paiement, une nouvelle approche pour chaque match international en 2026. La catégorie officielle la moins chère démarre à 93,40 €, tandis que les places les plus onéreuses montent jusqu’à 438,75 €, avec également des billets enfant disponibles dans certaines catégories.

Pour les supporters au budget plus serré, le marché de la revente peut même passer sous le tarif officiel le plus bas. Les annonces sur le marché secondaire commencent actuellement à seulement 85 dollars américains, avec un prix moyen de revente plus proche de 300 dollars américains une fois pris en compte la demande et l’emplacement du siège. Comme pour toute grande affiche internationale, les prix ont tendance à grimper à mesure que le jour du match approche, donc réserver une place tôt reste le moyen le plus sûr d’obtenir le meilleur prix possible.

L’hospitalité se situe dans une tout autre gamme, avec des formules premium via Ticketmaster et On Location bien au-delà du prix d’un billet standard, ce qui reflète les services supplémentaires comme l’accès aux salons, la restauration et, dans certains cas, les trajets et séjours à l’hôtel inclus.

Tout ce qu’il faut savoir sur le match NFL Madrid 2026

Ce sera le quatrième match des Falcons en Europe en six saisons et leur première apparition en Espagne, tandis que les Bengals effectueront le tout premier déplacement de leur histoire à Madrid en tant que franchise. Atlanta détient les droits marketing en Espagne dans le cadre du Global Markets Program de la NFL, ce qui en faisait le choix naturel pour accueillir cette rencontre une fois le retour au Bernabéu confirmé par la ligue.

Le match de Madrid n’est qu’une étape dans le plus grand programme international jamais mis sur pied par la NFL. Les International Series 2026 comprennent neuf matches au total, en commençant par les 49ers face aux Rams à Melbourne, en Australie, lors de la 1re semaine, avec aussi une étape à Rio de Janeiro, trois matches à Londres, et le tout premier match de saison régulière de l’histoire de la ligue à Paris, où les Steelers affronteront les Saints au Stade de France. Le programme se terminera à Munich, où les Patriots feront face aux Lions, avant de se conclure à Mexico avec les Vikings contre les 49ers.

Le coup d’envoi du match de Madrid est prévu à 15 h 30, heure locale, soit 9 h 30 ET, et la rencontre sera diffusée en direct sur NFL Network pour les fans qui la suivront de chez eux. Pour ceux qui feront le déplacement, il faut s’attendre à retrouver la même ambiance électrique et à guichets fermés que lors de la première édition en 2025, les fans espagnols ayant prouvé qu’ils faisaient partie des plus passionnés d’Europe pour le football américain.

Tout ce qu’il faut savoir sur le stade Santiago Bernabéu

Le Santiago Bernabéu, antre du Real Madrid, est devenu l’un des sites les plus commentés du sport mondial après sa récente rénovation, et c’est précisément cette transformation qui en fait un cadre aussi naturel pour la NFL. La nouvelle pelouse rétractable du stade permet de remplacer le terrain en herbe par le marquage et le revêtement nécessaires au football américain sans perturber la surface située en dessous, tandis que le toit réaménagé et l’agrandissement des tribunes donnent à l’enceinte une atmosphère réellement différente d’un dimanche NFL classique.

Si vous vous rendez au match, planifiez soigneusement votre trajet. La station de métro Santiago Bernabéu sur la ligne 10 est actuellement fermée pour des travaux de reconstruction, avec une interruption du service entre Nuevos Ministerios et Cuzco qui devrait durer jusqu’à la fin de l’année. Les alternatives les plus simples sont le train Cercanías jusqu’à Nuevos Ministerios, un bus EMT, ou la navette de remplacement gratuite mise en place le jour du match, il vaut donc la peine de prévoir un peu plus de temps pour votre trajet jusqu’au stade.

Le Bernabéu ayant déjà accueilli une affluence NFL à guichets fermés et une place permanente au calendrier étant désormais assurée, cela s’annonce comme l’une des étapes marquantes de tout le programme international 2026.