Comment acheter des billets pour le match Al Nassr - Al Ahli : dates, prix des billets et plus encore

La Saudi Pro League est devenue l'un des championnats les plus suivis du football mondial, et peu de rencontres revêtent autant d'importance que le choc entre Al Nassr, de Riyad, et Al Ahli, de Djeddah.

Avec des icônes mondiales comme Cristiano Ronaldo en tête de l'attaque des Chevaliers du Najd face à une équipe d'Al Ahli pleine de stars, comptant notamment Ivan Toney et Riyad Mahrez, l'ambiance à l'Al-Awwal Park s'annonce électrique.

Chez GOAL, nous vous proposons le guide ultime pour ne pas manquer une seconde de l'action.

Quand a lieu le match Al Nassr vs Al Ahli ?

Date et heure Calendrier Lieu Billets Mardi 28 avril 2026, 21 h 00 (heure locale) Al Nassr vs Al Ahli Parc Al-Awwal, Riyad Billets

Où acheter des billets pour Al Nassr vs Al Ahli ?

La principale plateforme de vente de billets pour la Saudi Pro League est webook.com, qui est le partenaire officiel de billetterie pour la plupart des grands événements du Royaume.

En raison de l'énorme popularité mondiale de Cristiano Ronaldo et de l'importance de cette rivalité, les billets mis en vente au grand public sont souvent épuisés en quelques minutes.

Pour faciliter l'accès au stade, la plupart des billets sont désormais délivrés sous forme de pass numériques. Ceux-ci peuvent être scannés directement depuis votre smartphone aux tourniquets, ce qui élimine le besoin de billets papier et réduit les temps d'attente à l'entrée.

Si vous constatez que le site officiel affiche complet, les fans peuvent se tourner vers des options de dernière minute comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour Al Nassr vs Al Ahli ?

Les prix des billets pour les matchs à domicile d'Al Nassr varient en fonction de l'adversaire et de l'importance du match. Pour un match de catégorie A comme celui contre Al Ahli, les prix sont généralement plus élevés que pour un match de championnat standard.

Voici un aperçu des prix auxquels vous pouvez vous attendre :

Billets les moins chers : les places en tribune générale situées dans les rangs supérieurs ou derrière les buts coûtent généralement entre 185 et 250 SAR . Sur les marchés secondaires comme StubHub, vous pouvez trouver des billets à partir d'environ 81 $ (environ 304 SAR), en fonction de la demande.

les places en tribune générale situées dans les rangs supérieurs ou derrière les buts coûtent généralement entre . Sur les marchés secondaires comme StubHub, vous pouvez trouver des billets à partir d'environ en fonction de la demande. Places standard : les places sur les côtés (longs côtés) offrent une meilleure perspective sur le jeu tactique et coûtent généralement entre 400 et 850 SAR .

les places sur les côtés (longs côtés) offrent une meilleure perspective sur le jeu tactique et coûtent généralement entre . Premium et hospitalité : pour ceux qui recherchent une expérience de luxe, Al-Awwal Park propose d'incroyables formules d'hospitalité. L'accès au salon VIP, qui comprend un service de restauration gastronomique et des sièges rembourrés en cuir, peut coûter entre 1 500 et 4 000 SAR. Les loges exécutives exclusives (pouvant accueillir de 7 à 10 personnes) constituent le summum de l'expérience, avec des prix dépassant souvent les 15 000 SAR pour le groupe.

Tout ce qu'il faut savoir sur Al-Awwal Park

Situé au cœur du campus de l'université King Saud à Riyad, Al-Awwal Park (anciennement connu sous le nom de Mrsool Park) est l'un des stades les plus modernes et les plus animés du Moyen-Orient.

Contrairement aux vastes stades polyvalents d'autrefois, Al-Awwal Park est un stade dédié au football, ce qui signifie que les supporters sont incroyablement proches du terrain, créant un effet de chaudron qui intimide les équipes visiteuses.

Le stade peut accueillir environ 25 000 supporters. Bien que plus petit que certains stades internationaux, sa conception compacte garantit qu'il n'y a pas de mauvaise place dans les tribunes.

Le moyen le plus simple de se rendre au stade est d'utiliser Uber ou Careem, car il peut être difficile de se garer les jours de grands matchs. Si vous préférez les transports en commun, le métro de Riyad (ligne 2) dessert le quartier universitaire, mais il est généralement recommandé de prendre un taxi pour effectuer le court trajet entre la station et les portes du stade.

Les portes ouvrent généralement deux heures avant le coup d'envoi. Les contrôles de sécurité sont rigoureux, alors arrivez au moins 60 minutes à l'avance pour passer les contrôles de sécurité et trouver votre place.