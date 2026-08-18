Le Grand Prix de Singapour de Formule 1 Singapore Airlines fait son retour sur le circuit urbain de Marina Bay du 9 au 11 octobre 2026, avec la course principale disputée sous les projecteurs dimanche soir. La course nocturne originelle de la F1 reste l’un des événements les plus spectaculaires du calendrier, propulsant les pilotes les plus rapides du monde à travers le centre-ville de Singapour à des vitesses pouvant atteindre 325 km/h, avec en toile de fond une skyline étincelante.

L’édition 2026 est historique. Pour la première fois, Singapour accueille un week-end Sprint de F1, et il s’agit de la dernière manche Sprint de la saison. Cela signifie de la compétition sur les trois jours, et pas seulement le dimanche, ce qui rend chaque dépassement plus précieux que jamais. En dehors de la piste, une immense programmation de divertissement répartie sur 10 scènes sera emmenée par The Killers et Lana Del Rey.

La demande a été énorme, et la disponibilité des billets est désormais extrêmement faible, certains pass étant tombés à leur dernier 1 %. GOAL vous donne ci-dessous tout ce qu’il faut pour réserver votre place, notamment les dates, les prix, les options de pass et où acheter des billets dès maintenant.

Quand a lieu le Grand Prix de Singapour 2026 ?

Le Grand Prix de Singapour 2026 se déroule du vendredi 9 octobre au dimanche 11 octobre 2026, sur le circuit urbain de Marina Bay à Singapour. La course principale débute à 20 h 00, heure locale, dimanche.

Date et heure Événement Lieu Billets Vendredi 9 octobre 2026 Pass vendredi uniquement : essais et qualifications Sprint Circuit urbain de Marina Bay, Singapour Billets Samedi 10 octobre 2026 Pass samedi uniquement : course Sprint et qualifications Circuit urbain de Marina Bay, Singapour Billets Dimanche 11 octobre 2026, 20 h 00 Pass dimanche uniquement : Grand Prix de Singapour Circuit urbain de Marina Bay, Singapour Billets Vendredi-samedi, 9-10 octobre 2026 Pass 2 jours : week-end Sprint en version double Circuit urbain de Marina Bay, Singapour Billets Vendredi-dimanche, 9-11 octobre 2026 Pass 3 jours : week-end de course complet Circuit urbain de Marina Bay, Singapour Billets

Où acheter des billets pour le Grand Prix de Singapour ?

Le moyen le plus simple d’acheter des billets pour le Grand Prix de Singapour 2026 est de passer par StubHub, où vous pouvez parcourir des billets vérifiés pour chaque journée du week-end de course, comparer instantanément les prix et sécuriser votre pass en quelques minutes. Plusieurs catégories officielles étant déjà épuisées, StubHub est aussi l’endroit où vous trouverez encore des billets pour des sessions qui ne sont plus disponibles à la billetterie, y compris pour la journée de course du dimanche.

La disponibilité est extrêmement faible pour toutes les options. Au moment de la rédaction de cet article, il ne reste que 3 % des billets pour le pass 3 jours sur StubHub, le pass 2 jours est tombé à son dernier 1 %, et les pass journée du vendredi comme du samedi n’ont plus que 2 % de disponibilité. Si vous prévoyez d’y assister, ce n’est pas un événement pour lequel attendre est payant.

Des billets sont également vendus via le site officiel du Singapore GP tant qu’il reste des catégories disponibles. Gardez à l’esprit que les billets officiels sont envoyés au format numérique via l’application Singapore GP, et que les captures d’écran ou PDF imprimés ne sont pas acceptés aux entrées. Assurez-vous donc que la livraison de votre billet est bien réglée avant le week-end de course.

Combien coûtent les billets pour le Grand Prix de Singapour ?

Les billets les moins chers pour le Grand Prix de Singapour 2026 commencent aux alentours de 155 USD pour un pass Walkabout Zone 4 d’une journée. C’est sincèrement le choix le plus malin cette année. Grâce au nouveau format Sprint, un billet pour le vendredi ou le samedi comprend désormais de vraies sessions de compétition, et pas seulement des essais, ce qui fait de l’entrée à la journée le meilleur rapport qualité-prix jamais proposé sur cet événement. L’accès Walkabout comprend aussi la scène principale de Padang, ce qui vous permet d’assister aux concerts phares sans payer un pass premium.

Voici le détail des prix par catégorie :

Admission générale Zone 4 Walkabout : à partir d’environ 155 USD par jour

Premier Walkabout : à partir d’environ 230 USD par jour

Tribunes à la journée : à partir d’environ 178 USD

Pass 3 jours : environ de 419 à 1 927 USD au prix facial, de l’accès Walkabout jusqu’à la tribune Super Pit sur la ligne droite des stands

Hospitalité : forfaits premium à partir d’environ 3 730 USD pour une journée et 3 990 USD pour des suites sur l’ensemble du week-end

Le pass 2 jours mérite une mention spéciale en tant qu’option au meilleur rapport qualité-prix du week-end. Il couvre les qualifications Sprint du vendredi, plus la course Sprint et les qualifications du Grand Prix le samedi, ce qui représente trois sessions compétitives en deux soirées. Avec seulement 1 % des billets encore disponibles, c’est aussi l’option qui se vend le plus vite.

Les prix sur les plateformes de revente comme StubHub grimpent à mesure que l’inventaire se réduit, et avec la plupart des pass désormais sous le seuil des 3 % de disponibilité, les acheteurs les plus rapides obtiendront de loin les meilleurs prix.

Tout ce qu’il faut savoir sur le Grand Prix de Singapour

Le Grand Prix de Singapour est entré dans l’histoire en 2008 en devenant la toute première course nocturne de la Formule 1, et il est depuis l’un des rendez-vous préférés des fans comme des pilotes. Il est largement considéré comme l’une des courses les plus exigeantes physiquement de la saison, avec une chaleur intense, une humidité supérieure à 90 % et près de deux heures de concentration ininterrompue sur un circuit urbain bosselé, ce qui explique précisément pourquoi le spectacle est si captivant.

L’édition 2026 augmente encore l’enjeu avec le tout premier week-end Sprint de l’histoire de Singapour. Les qualifications Sprint ont lieu le vendredi, la course Sprint qui attribue des points et les qualifications du Grand Prix se partagent le samedi, et le Grand Prix de 62 tours conclut le week-end sous les projecteurs dimanche soir. Chaque journée offre une vraie course, et chaque billet donne accès à une vraie action.

Au-delà de la piste, le Grand Prix de Singapour fait aussi office de festival de musique à grande échelle. Concerts, feux d’artifice et animations répartis sur 10 scènes sont tous inclus dans votre billet de course, avec The Killers et Lana Del Rey en tête d’affiche de la programmation 2026.

Tout ce qu’il faut savoir sur le circuit urbain de Marina Bay

Le circuit urbain de Marina Bay est un tracé urbain temporaire de 4,94 km et 19 virages, dessiné à travers le quartier central des affaires et le front de mer de Singapour. Il accueille la Formule 1 depuis 2008 et passe à proximité de certains des monuments les plus célèbres de la ville, notamment Marina Bay Sands, le Singapore Flyer et l’Esplanade.

Le circuit est divisé en quatre zones, et votre billet détermine celles auxquelles vous pouvez accéder. Tous les détenteurs de billets peuvent entrer dans la zone Walkabout 4, qui comprend les principales scènes de divertissement. Rejoindre le circuit est simple : plusieurs stations de MRT entourent le site, le métro fonctionne tard les soirs de course, et de nombreux hôtels du centre-ville se trouvent à une distance de marche confortable des entrées.