Comment acheter des billets pour la tournée de BTS : dates, prix des billets et plus encore

Le phénomène mondial de K-pop BTS est officiellement de retour sur scène pour une immense tournée mondiale des stades. Après l’accomplissement du service militaire obligatoire par les sept membres, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook se sont réunis pour lancer leur tournée mondiale la plus ambitieuse à ce jour. S’étendant sur l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique latine et l’Asie, cette tournée monumentale marque le premier circuit complet du groupe en tête d’affiche dans les stades depuis sa série record Permission to Dance on Stage. Les fans du monde entier, connus collectivement sous le nom d’ARMY, attendaient avec impatience ce retour historique, provoquant une demande sans précédent pour les billets sur chaque grand marché.

GOAL a compilé tous les détails essentiels dont vous avez besoin pour réserver votre place. La demande sur les canaux officiels de billetterie primaire a été extrêmement forte, les allocations de prévente disparaissant en quelques minutes.

Quand a lieu la tournée de BTS ?

La tournée mondiale de BTS s’étend sur 79 dates au total dans 34 villes et 23 pays, ce qui en fait l’une des plus grandes entreprises de tournée de stades K-pop de l’histoire de la musique. Ci-dessous, un détail des principales dates internationales et nord-américaines à venir dans les stades, y compris les lieux et des liens directs vers la billetterie.

Date Ville Salle Billets 1er-2 août 2026 East Rutherford, New Jersey, États-Unis MetLife Stadium Billets 5-6 août 2026 Foxborough, Massachusetts, États-Unis Gillette Stadium Billets 10-11 août 2026 Baltimore, Maryland, États-Unis TBC Billets 15-16 août 2026 Arlington, Texas, États-Unis TBC Billets 22-23 août 2026 Toronto, Canada TBC Billets 27-28 août 2026 Chicago, Illinois, États-Unis TBC Billets 1er-2 et 5-6 septembre 2026 Los Angeles, Californie, États-Unis TBC Billets 2-3 octobre 2026 Bogotá, Colombie TBC Billets 9-10 octobre 2026 Lima, Pérou TBC Billets 14, 16-17 octobre 2026 Santiago, Chili TBC Billets 23-24 octobre 2026 Buenos Aires, Argentine TBC Billets 28, 30-31 octobre 2026 São Paulo, Brésil TBC Billets 19, 21-22 novembre 2026 Kaohsiung, Taïwan National Stadium Billets 3, 5-6 décembre 2026 Bangkok, Thaïlande TBC Billets 12-13 décembre 2026 Kuala Lumpur, Malaisie TBC Billets 17, 19-20, 22 décembre 2026 Singapour TBC Billets 26-27 décembre 2026 Jakarta, Indonésie Gelora Bung Karno Main Stadium Billets 12-13 février 2027 Melbourne, Australie Marvel Stadium Billets 20-21 février 2027 Sydney, Australie Accor Stadium Billets 4, 6-7 mars 2027 Hong Kong TBC Billets 13-14 mars 2027 Manille (Bulacan), Philippines Philippine Sports Stadium Billets 2027 - date à confirmer Moyen-Orient (région confirmée, ville/salle à confirmer) Probable : Lusail/Ahmad bin Ali Stadium, Qatar ; Djeddah, Arabie saoudite Billets

Où acheter des billets pour la tournée de BTS ?

Obtenir des billets pour voir BTS peut être compliqué en raison d’une demande mondiale qui dépasse fréquemment la capacité des salles. Les ventes primaires initiales ont été organisées via de grandes plateformes comme Ticketmaster, avec inscription officielle à la prévente ARMY Membership. Comme les allocations de billets en vente primaire sont presque immédiatement épuisées lors des ventes générales, les places de marché secondaires entre fans représentent la solution la plus régulière et la plus accessible pour les fans qui cherchent à obtenir des places garanties.

StubHub est la place de marché secondaire recommandée pour acheter des billets BTS en toute sécurité. En tant que l’une des plus grandes destinations de billetterie en ligne au monde, StubHub propose un large éventail d’options de placement sur chaque étape de la tournée mondiale. Chaque transaction sur la plateforme est protégée par la FanProtect Guarantee, garantissant que vos billets sont 100 % authentiques, livrés à temps avant le concert et pleinement valables pour entrer dans la salle.

Pour acheter vos billets dès aujourd’hui, il vous suffit de vous rendre sur la page officielle de BTS, de sélectionner la date et la ville souhaitées, puis de comparer en temps réel les places disponibles dans toutes les catégories de prix.

Combien coûtent les billets pour la tournée de BTS ?

Le prix des billets pour les concerts de BTS varie en fonction de la ville, du stade, de l’emplacement de la place et de la proximité avec la scène à 360 degrés. En raison de la forte demande, les prix sur le marché de la revente fluctuent, mais les fans peuvent trouver des options adaptées à différents budgets.

Places en tribune supérieure : les billets d’entrée de gamme les moins chers commencent généralement autour de 95 USD à 130 USD sur des places de marché secondaires comme StubHub . Ces places, situées dans les niveaux supérieurs du stade, offrent une option abordable pour profiter de l’atmosphère électrique et des jeux de lumière du public dans tout le stade.

Places en tribune intermédiaire et inférieure : pour de meilleures vues en hauteur, plus proches de l’action, les billets en tribune inférieure et au niveau club se situent généralement entre 180 USD et 350 USD selon la salle.

Packages fosse debout et VIP soundcheck : les billets premium en fosse, situés directement autour de la scène centrale à 360 degrés, ainsi que les packages exclusifs avec accès VIP au soundcheck, affichent des prix de revente plus élevés, allant de 450 USD jusqu’à 1 200 USD ou plus.

Si vous cherchez le billet le moins cher, surveiller l’inventaire sur StubHub à l’approche des dates de concert peut vous aider à profiter des baisses de prix lorsque les vendeurs ajustent leurs annonces.

Tout ce qu’il faut savoir sur BTS

Formé à Séoul, en Corée du Sud, BTS se compose de sept membres aux multiples talents : RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook. Depuis ses débuts en 2013, le groupe s’est transformé, passant d’artistes hip-hop locaux à un phénomène culturel mondial dominant. Il a battu d’innombrables records, devenant le premier artiste coréen à se classer en tête du Billboard Hot 100 et du Billboard 200, à obtenir plusieurs nominations aux Grammy Awards et à afficher complet sur des séries de concerts dans les stades sur plusieurs soirs à travers le monde.

Le succès du groupe repose sur une incroyable combinaison artistique de performances dynamiques, de chorégraphies complexes, de musique autoproduite et de textes porteurs de sens abordant des thèmes comme la santé mentale, l’émancipation de la jeunesse et l’amour de soi. Au-delà de la musique, BTS a apporté d’importantes contributions à l’échelle mondiale, en prenant la parole devant l’Assemblée générale des Nations unies et en s’associant à l’UNICEF pour sa campagne anti-violence Love Myself.

Après une longue pause pendant laquelle les membres ont accompli leurs obligations militaires obligatoires en Corée du Sud et lancé des projets solos couronnés de succès, cette tournée mondiale actuelle marque leur retour triomphal en tant que groupe uni de sept membres. Les fans présents peuvent s’attendre à un spectacle exceptionnel de plus de deux heures, avec les light sticks emblématiques, des chorégraphies synchronisées, de la pyrotechnie et des tubes iconiques couvrant l’ensemble de leur carrière historique.

À quoi s’attendre lors de la tournée de BTS

Assister à une performance live de BTS est bien plus qu’un concert classique ; c’est un spectacle immersif à grande échelle conçu pour mettre en valeur le showmanship iconique du groupe et son lien profond avec sa base mondiale de fans, connue sous le nom d’ARMY. Avec les sept membres, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook, réunis sur scène après leurs pauses individuelles, les fans peuvent s’attendre à une soirée électrisante remplie d’une énergie à son sommet, de chorégraphies complexes et de puissants arrangements vocaux en live.

Voici ce que vous pouvez attendre d’un concert live :

Immense scène à 360 degrés : la tournée comprend une scène sur mesure à 360 degrés, en configuration centrale, installée en plein milieu de la pelouse du stade. Cette disposition offre à chaque place dans la salle une ligne de vue surélevée et place le groupe directement au milieu de dizaines de milliers de fans.

Setlist à haute intensité et surprises tournantes : s’étendant sur près de trois heures, la setlist mélange de grands hymnes du groupe comme FAKE LOVE, MIC Drop et IDOL avec des méga-tubes plus récents comme Dynamite et Butter. Le groupe intègre également une section surprise spéciale et tournante dans chaque concert, garantissant qu’aucune des dates de la tournée ne présente exactement la même setlist.

Production visuelle de pointe : attendez-vous à une technologie de concert de dernière génération, avec d’immenses écrans LED multidirectionnels, des jeux de lumière synchronisés et des effets pyrotechniques spectaculaires tout au long de la soirée.

Une culture fan et une énergie inégalées : des vagues de couleurs synchronisées des light sticks à travers les tribunes du stade aux chants puissants et passionnés des fans pour chaque chanson, l’énergie du public lors d’un concert de BTS est sans égale. Les fans pourront également se réjouir de partager des traditions de concert bien ancrées, comme l’échange de cadeaux faits main avec d’autres spectateurs avant le début du show.



