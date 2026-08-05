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Saudi Pro League 2026/27 tickets Getty Images
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Comment acheter des billets pour la Saudi Pro League 2026/27 : prix, calendrier, équipes et plus encore

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Saudi Pro League
Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Hilal

Voici comment réserver des billets pour voir notamment Cristiano Ronaldo et Karim Benzema à l'œuvre

La Saudi Pro League a considérablement gagné en importance ces dernières saisons, à la suite d’investissements massifs des clubs et de l’arrivée de tout un contingent de stars mondiales du football. Elle a désormais la distinction d’être le championnat le mieux classé d’Asie.

Sans surprise, l’affluence a augmenté en conséquence. Plus de 2,5 millions de supporters ont assisté aux matches de la SPL la saison dernière, soit 1,3 million de plus qu’il y a dix ans.

Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations essentielles dont vous avez besoin pour obtenir des billets pour les matches de Saudi Pro League, notamment où les acheter et combien ils coûteront.

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Prochains matches de Saudi Pro League

Voici un aperçu des affiches les plus marquantes et les plus demandées des premières semaines de la saison, à savoir les rencontres impliquant le « big four » de la SPL (Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad et Al-Ahli) pour lesquelles les supporters sont les plus susceptibles de vouloir des billets. Les heures de coup d’envoi ci-dessous correspondent à la programmation initiale publiée par les sources de suivi du calendrier ; la SPL confirme les horaires définitifs et les éventuels changements liés à la diffusion environ deux à trois semaines avant chaque journée, alors vérifiez toujours l’horaire exact sur spl.com.sa ou auprès de votre fournisseur de billets avant de vous déplacer.

DateMatchHeure AST (GMT +3 h)StadeBillets
jeu. 13 août 2026Diriyah Club vs Al Ahli23h00Prince Faisal bin Fahd StadiumBillets
ven. 14 août 2026Al Hilal vs Al Faisaly23h00Kingdom ArenaBillets
sam. 15 août 2026Al Ittihad vs Al Kholood23h00Alinma StadiumBillets
sam. 15 août 2026Al Nassr vs Al Fateh23h00Al-Awwal ParkBillets
jeu. 20 août 2026Al Fayha vs Al Hilal23h00Al Majma'a Sport City StadiumBillets
ven. 21 août 2026Al Riyadh vs Al Nassr21h00Prince Faisal bin Fahd StadiumBillets
sam. 22 août 2026Al Ahli vs Abha23h00Alinma StadiumBillets
mar. 1er sept. 2026Al Hilal vs Al Ahli23h00Kingdom ArenaBillets
sam. 5 sept. 2026Al Ittihad vs Al Nassr23h00Alinma StadiumBillets

Calendrier complet, journées 1 à 6 (du 13 août au 9 septembre 2026)

Voici toutes les rencontres actuellement programmées lors des six premières journées de la saison, couvrant les 18 clubs. Les dates et les stades sont bien confirmés ; les heures de coup d’envoi sont provisoires et peuvent évoluer à mesure que les programmes de diffusion sont finalisés à l’approche du match, considérez-les donc comme un guide de planification plutôt qu’une référence définitive. Notez également qu’Al-Ittihad et Al-Ahli accueillent occasionnellement des matches dans l’ancien Prince Abdullah Al-Faisal Stadium de Djeddah, en plus de leur enceinte principale, l’Alinma Stadium, donc ne soyez pas surpris de voir les deux stades indiqués pour le même club. Nous continuerons d’ajouter les journées suivantes à mesure que la SPL confirmera les horaires de coup d’envoi à l’approche de chaque tour.

Journée 1

DateMatchHeure AST (GMT +3 h)StadeBillets
jeu. 13 août 2026Abha vs Al Hazem21h15Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City StadiumBillets
jeu. 13 août 2026Diriyah Club vs Al Ahli23h00Prince Faisal bin Fahd StadiumBillets
jeu. 13 août 2026Al Shabab vs Al Qadsiah23h00SHG ArenaBillets
ven. 14 août 2026Neom SC vs Al Fayha21h50King Khalid Sports CityBillets
ven. 14 août 2026Al Ettifaq vs Al Riyadh23h00Al Ettifaq Club StadiumBillets
ven. 14 août 2026Al Hilal vs Al Faisaly23h00Kingdom ArenaBillets
sam. 15 août 2026Al Taawoun vs Al Khaleej21h15Al Taawoun Club StadiumBillets
sam. 15 août 2026Al Ittihad vs Al Kholood23h00Alinma StadiumBillets
sam. 15 août 2026Al Nassr vs Al Fateh23h00Al-Awwal ParkBillets

Journée 2

DateMatchHeure AST (GMT +3 h)StadeBillets
jeu. 20 août 2026Al Fayha vs Al Hilal23h00Al Majma'a Sport City StadiumBillets
ven. 21 août 2026Al Riyadh vs Al Nassr21h00Prince Faisal bin Fahd StadiumBillets
ven. 21 août 2026Al Hazem vs Diriyah Club21h15Al Hazem Club StadiumBillets
ven. 21 août 2026Al Qadsiah vs Al Ittihad23h00Prince Mohammed Bin Fahd StadiumBillets
ven. 21 août 2026Al Faisaly vs Neom SC23h00Al Majma'a Sport City StadiumBillets
sam. 22 août 2026Al Fateh vs Al Ettifaq20h45Maydan Tamweel Al OulaBillets
sam. 22 août 2026Al Kholood vs Al Taawoun21h10Al Hazem Club StadiumBillets
sam. 22 août 2026Al Ahli vs Abha23h00Alinma StadiumBillets
sam. 22 août 2026Al Khaleej vs Al Shabab23h00Prince Mohammed Bin Fahd StadiumBillets

Journée 3

DateMatchHeure AST (GMT +3 h)StadeBillets
lun. 24 août 2026Neom SC vs Al Qadsiah21h40King Khalid Sports CityBillets
lun. 24 août 2026Al Ittihad vs Al Hazem23h00Prince Abdullah Al-Faisal StadiumBillets
mar. 25 août 2026Abha vs Al Khaleej21h05Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City StadiumBillets
mar. 25 août 2026Al Taawoun vs Al Fayha21h10Al Taawoun Club StadiumBillets
mar. 25 août 2026Al Ettifaq vs Al Nassr23h00Al Ettifaq Club StadiumBillets
mar. 25 août 2026Al Shabab vs Al Riyadh23h00SHG ArenaBillets
mer. 26 août 2026Al Faisaly vs Al Fateh21h00Al Majma'a Sport City StadiumBillets
mer. 26 août 2026Diriyah Club vs Al Kholood23h00Prince Faisal bin Fahd StadiumBillets
mar. 1er sept. 2026Al Hilal vs Al Ahli23h00Kingdom ArenaBillets

Journée 4

DateMatchHeure AST (GMT +3 h)StadeBillets
ven. 28 août 2026Al Riyadh vs Neom SC20h50Prince Faisal bin Fahd StadiumBillets
ven. 28 août 2026Al Fayha vs Abha21h00Al Majma'a Sport City StadiumBillets
ven. 28 août 2026Al Khaleej vs Al Hilal23h00Prince Mohammed Bin Fahd StadiumBillets
ven. 28 août 2026Al Nassr vs Al Taawoun23h00Al-Awwal ParkBillets
sam. 29 août 2026Al Kholood vs Al Ahli21h05Al Hazem Club StadiumBillets
sam. 29 août 2026Al Ettifaq vs Diriyah Club23h00Al Ettifaq Club StadiumBillets
sam. 29 août 2026Al Fateh vs Al Ittihad23h00Maydan Tamweel Al OulaBillets
dim. 30 août 2026Al Hazem vs Al Shabab21h05Al Hazem Club StadiumBillets
dim. 30 août 2026Al Qadsiah vs Al Faisaly23h00Prince Mohammed Bin Fahd StadiumBillets

Journée 5

DateMatchHeure AST (GMT +3 h)StadeBillets
jeu. 3 sept. 2026Al Fayha vs Al Kholood20h55Al Majma'a Sport City StadiumBillets
jeu. 3 sept. 2026Neom SC vs Al Khaleej21h30King Khalid Sports CityBillets
jeu. 3 sept. 2026Diriyah Club vs Al Qadsiah23h00Prince Faisal bin Fahd StadiumBillets
ven. 4 sept. 2026Abha vs Al Ettifaq21h00Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City StadiumBillets
ven. 4 sept. 2026Al Ahli vs Al Riyadh23h00Prince Abdullah Al-Faisal StadiumBillets
ven. 4 sept. 2026Al Shabab vs Al Hilal23h00SHG ArenaBillets
sam. 5 sept. 2026Al Faisaly vs Al Hazem20h50Al Majma'a Sport City StadiumBillets
sam. 5 sept. 2026Al Taawoun vs Al Fateh20h55Al Taawoun Club StadiumBillets
sam. 5 sept. 2026Al Ittihad vs Al Nassr23h00Alinma StadiumBillets

Journée 6

DateMatchHeure AST (GMT +3 h)StadeBillets
lun. 7 sept. 2026Al Khaleej vs Al Riyadh20h30Prince Mohammed Bin Fahd StadiumBillets
lun. 7 sept. 2026Al Hilal vs Neom SC23h00Kingdom ArenaBillets
mar. 8 sept. 2026Al Ettifaq vs Al Faisaly20h30Al Ettifaq Club StadiumBillets
mar. 8 sept. 2026Al Hazem vs Al Taawoun20h55Al Hazem Club StadiumBillets
mar. 8 sept. 2026Al Ittihad vs Al Fayha23h00Alinma StadiumBillets
mar. 8 sept. 2026Al Qadsiah vs Al Ahli23h00Prince Mohammed Bin Fahd StadiumBillets
mer. 9 sept. 2026Al Kholood vs Al Shabab20h55Al Hazem Club StadiumBillets
mer. 9 sept. 2026Al Fateh vs Diriyah Club23h00Maydan Tamweel Al OulaBillets
mer. 9 sept. 2026Al Nassr vs Abha23h00Al-Awwal ParkBillets

Comment acheter des billets de Saudi Pro League

Pour acheter des billets de match de Saudi Pro League, la méthode la plus fiable consiste à se rendre sur le site officiel de la ligue, où vous pouvez accéder à la section « Fixture/Tickets » sous l’onglet « Matches ».

Les journées se déroulent généralement sur trois jours, dont la majorité du jeudi au samedi afin de coïncider avec le week-end saoudien (vendredi et samedi), et les billets sont généralement mis en vente quelques semaines avant chaque match.

En outre, si vous cherchez à réserver des places avant la mise en vente officielle ou espérez obtenir des billets de dernière minute, vous pouvez envisager le revendeur secondaire Ticombo, avec des billets à partir de 17 SAR.

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Combien coûtent les billets de Saudi Pro League ?

Vous pouvez généralement obtenir un billet standard pour un match de Saudi Pro League pour 50 à 100 SAR, ce qui rend l’expérience abordable pour les voyageurs en solo, les groupes de supporters ou les familles passionnées de football.

Les événements majeurs, notamment ceux impliquant des équipes réputées comme Al Hilal FC ou Al Nassr FC, coûtent toutefois plus cher, surtout dans les meilleures zones de visibilité.

Il existe également une option secondaire pour acheter des billets de Saudi Pro League sur Ticombo. Les prix peuvent y varier, au-dessus comme en dessous du prix affiché d’un billet, en fonction de l’affiche et de la proximité de la date du match, avec des billets à partir de 17 SAR.

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Saudi Pro League 2026/27 – Équipes et stades

ClubStade (localisation)Capacité
Al-Ittihad ClubAlinma Stadium (Djeddah)60 342
Al-Ahli SFCAlinma Stadium (Djeddah)60 342
Al-Khaleej FCPrince Mohammed bin Fahd Stadium (Dammam)17 300
Al-Hilal SFCKingdom Arena (Riyad)26 090
Al-Nassr FCAl-Awwal Park (Riyad)25 000
Al-Ettifaq FCAl Ettifaq Club Stadium (Dammam)12 924
Al-Shabab FCSHG Arena (Riyad)13 537
Al-Riyadh SCPrince Faisal bin Fahd Stadium (Riyad)18 063
Al-Qadsiah FCPrince Mohammed bin Fahd Stadium (Dammam)17 300
NEOM SCKing Khalid Sports City (Tabuk)12 000
Al-Fateh SCMaydan Tamweel Al Oula (Al-Ahsa)11 851
Al-Taawoun FCAl Taawoun Club Stadium (Buraydah)5 624
Al-Hazem SCAl Hazem Club Stadium (Ar Rass)5 100
Al-Kholood ClubAl Hazem Club Stadium (Ar Rass)5 100
Al-Fayha FCAl Majma'a Sport City (Al-Majma'ah)6 843
Abha ClubPrince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium (Abha)20 000
Al-Faisaly ClubAl Majma'a Sport City (Al-Majma'ah)6 843
Al-Diriyah ClubPrince Faisal bin Fahd Stadium (Riyad)18 063

Que faut-il savoir sur la Saudi Pro League 2026/27 ?

La Saudi Pro League a peut-être été créée en 2007, mais ses racines remontent aux années 1950 et à la compétition His Majesty's League. Neuf clubs différents ont régné comme champions d’Arabie saoudite si l’on remonte à ces premières années. Cependant, depuis que l’élite a été rebaptisée Saudi Pro League, trois équipes ont dominé. Quinze des 18 titres remportés depuis 2007 sont revenus à Al-Hilal (8), Al-Nassr (4) et Al-Ittihad (3), Al-Nassr mettant fin à une attente de sept ans pour récupérer la couronne à l’issue de la saison 2025/26 sous les ordres de Jorge Jesus. Ange Postecoglou a depuis pris en main la défense du titre en 2026/27.

Le succès mène inévitablement à la popularité et il n’est donc pas surprenant que ces trois clubs, Al-Ittihad, Al-Hilal et Al-Nassr, ainsi qu’Al-Ahli, enregistrent les plus fortes affluences du championnat. En fait, ils représentent plus de 60 % de l’affluence annuelle totale de la Saudi Pro League. Ces clubs ont également eu tendance à attirer la majorité des stars étrangères qui évoluent au Moyen-Orient.

Le recrutement de Cristiano Ronaldo en 2022 est la signature la plus marquante de l’histoire de la SPL. Al-Nassr était aux anges, d’autant plus que CR7 avait auparavant refusé un transfert chez le voisin local et rival juré, Al Hilal. L’arrivée de Ronaldo a révolutionné le football saoudien dans son ensemble et a ouvert la voie à l’arrivée en Saudi Pro League de nombreux joueurs évoluant dans les grands championnats européens.

Avec quatre des équipes actuelles de Saudi Pro League basées à Riyad, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Shabab et Al-Riyadh, un voyage d’amateur de sport dans la capitale saoudienne signifie souvent assister à un match de Pro League pendant ses vacances. Avec des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Aleksandar Mitrovic, Neymar, Jhon Duran et Darwin Nunez ayant joué, ou jouant encore, pour Al-Hilal et Al-Nassr, il n’est pas surprenant que la demande de billets soit élevée chaque fois que ces clubs sont en action.

Les clubs de Riyad ont peut-être dominé le football saoudien par le passé, mais Al Ittihad, de la ville côtière de Djeddah sur la mer Rouge, a bravement tenu son rang au fil des années et reste l’un des plus grands clubs du pays et de l’Asie dans son ensemble. De nombreux supporters rêveraient de le voir en direct, en particulier lorsqu’il peut aligner un effectif prestigieux comprenant Karim Benzema, Moussa Diaby et Fabinho.

La saison 2026/27 revêt également une importance supplémentaire pour le football saoudien dans son ensemble, puisque le championnat observera une trêve prolongée en milieu de saison du 24 décembre 2026 au 7 février 2027 afin de permettre à l’Arabie saoudite d’accueillir la Coupe d’Asie de l’AFC 2027.

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