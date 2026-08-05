La Saudi Pro League a considérablement gagné en importance ces dernières saisons, à la suite d’investissements massifs des clubs et de l’arrivée de tout un contingent de stars mondiales du football. Elle a désormais la distinction d’être le championnat le mieux classé d’Asie.
Sans surprise, l’affluence a augmenté en conséquence. Plus de 2,5 millions de supporters ont assisté aux matches de la SPL la saison dernière, soit 1,3 million de plus qu’il y a dix ans.
Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations essentielles dont vous avez besoin pour obtenir des billets pour les matches de Saudi Pro League, notamment où les acheter et combien ils coûteront.
Prochains matches de Saudi Pro League
Voici un aperçu des affiches les plus marquantes et les plus demandées des premières semaines de la saison, à savoir les rencontres impliquant le « big four » de la SPL (Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad et Al-Ahli) pour lesquelles les supporters sont les plus susceptibles de vouloir des billets. Les heures de coup d’envoi ci-dessous correspondent à la programmation initiale publiée par les sources de suivi du calendrier ; la SPL confirme les horaires définitifs et les éventuels changements liés à la diffusion environ deux à trois semaines avant chaque journée, alors vérifiez toujours l’horaire exact sur spl.com.sa ou auprès de votre fournisseur de billets avant de vous déplacer.
|Date
|Match
|Heure AST (GMT +3 h)
|Stade
|Billets
|jeu. 13 août 2026
|Diriyah Club vs Al Ahli
|23h00
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Billets
|ven. 14 août 2026
|Al Hilal vs Al Faisaly
|23h00
|Kingdom Arena
|Billets
|sam. 15 août 2026
|Al Ittihad vs Al Kholood
|23h00
|Alinma Stadium
|Billets
|sam. 15 août 2026
|Al Nassr vs Al Fateh
|23h00
|Al-Awwal Park
|Billets
|jeu. 20 août 2026
|Al Fayha vs Al Hilal
|23h00
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Billets
|ven. 21 août 2026
|Al Riyadh vs Al Nassr
|21h00
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Billets
|sam. 22 août 2026
|Al Ahli vs Abha
|23h00
|Alinma Stadium
|Billets
|mar. 1er sept. 2026
|Al Hilal vs Al Ahli
|23h00
|Kingdom Arena
|Billets
|sam. 5 sept. 2026
|Al Ittihad vs Al Nassr
|23h00
|Alinma Stadium
|Billets
Calendrier complet, journées 1 à 6 (du 13 août au 9 septembre 2026)
Voici toutes les rencontres actuellement programmées lors des six premières journées de la saison, couvrant les 18 clubs. Les dates et les stades sont bien confirmés ; les heures de coup d’envoi sont provisoires et peuvent évoluer à mesure que les programmes de diffusion sont finalisés à l’approche du match, considérez-les donc comme un guide de planification plutôt qu’une référence définitive. Notez également qu’Al-Ittihad et Al-Ahli accueillent occasionnellement des matches dans l’ancien Prince Abdullah Al-Faisal Stadium de Djeddah, en plus de leur enceinte principale, l’Alinma Stadium, donc ne soyez pas surpris de voir les deux stades indiqués pour le même club. Nous continuerons d’ajouter les journées suivantes à mesure que la SPL confirmera les horaires de coup d’envoi à l’approche de chaque tour.
Journée 1
|Date
|Match
|Heure AST (GMT +3 h)
|Stade
|Billets
|jeu. 13 août 2026
|Abha vs Al Hazem
|21h15
|Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium
|Billets
|jeu. 13 août 2026
|Diriyah Club vs Al Ahli
|23h00
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Billets
|jeu. 13 août 2026
|Al Shabab vs Al Qadsiah
|23h00
|SHG Arena
|Billets
|ven. 14 août 2026
|Neom SC vs Al Fayha
|21h50
|King Khalid Sports City
|Billets
|ven. 14 août 2026
|Al Ettifaq vs Al Riyadh
|23h00
|Al Ettifaq Club Stadium
|Billets
|ven. 14 août 2026
|Al Hilal vs Al Faisaly
|23h00
|Kingdom Arena
|Billets
|sam. 15 août 2026
|Al Taawoun vs Al Khaleej
|21h15
|Al Taawoun Club Stadium
|Billets
|sam. 15 août 2026
|Al Ittihad vs Al Kholood
|23h00
|Alinma Stadium
|Billets
|sam. 15 août 2026
|Al Nassr vs Al Fateh
|23h00
|Al-Awwal Park
|Billets
Journée 2
|Date
|Match
|Heure AST (GMT +3 h)
|Stade
|Billets
|jeu. 20 août 2026
|Al Fayha vs Al Hilal
|23h00
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Billets
|ven. 21 août 2026
|Al Riyadh vs Al Nassr
|21h00
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Billets
|ven. 21 août 2026
|Al Hazem vs Diriyah Club
|21h15
|Al Hazem Club Stadium
|Billets
|ven. 21 août 2026
|Al Qadsiah vs Al Ittihad
|23h00
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium
|Billets
|ven. 21 août 2026
|Al Faisaly vs Neom SC
|23h00
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Billets
|sam. 22 août 2026
|Al Fateh vs Al Ettifaq
|20h45
|Maydan Tamweel Al Oula
|Billets
|sam. 22 août 2026
|Al Kholood vs Al Taawoun
|21h10
|Al Hazem Club Stadium
|Billets
|sam. 22 août 2026
|Al Ahli vs Abha
|23h00
|Alinma Stadium
|Billets
|sam. 22 août 2026
|Al Khaleej vs Al Shabab
|23h00
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium
|Billets
Journée 3
|Date
|Match
|Heure AST (GMT +3 h)
|Stade
|Billets
|lun. 24 août 2026
|Neom SC vs Al Qadsiah
|21h40
|King Khalid Sports City
|Billets
|lun. 24 août 2026
|Al Ittihad vs Al Hazem
|23h00
|Prince Abdullah Al-Faisal Stadium
|Billets
|mar. 25 août 2026
|Abha vs Al Khaleej
|21h05
|Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium
|Billets
|mar. 25 août 2026
|Al Taawoun vs Al Fayha
|21h10
|Al Taawoun Club Stadium
|Billets
|mar. 25 août 2026
|Al Ettifaq vs Al Nassr
|23h00
|Al Ettifaq Club Stadium
|Billets
|mar. 25 août 2026
|Al Shabab vs Al Riyadh
|23h00
|SHG Arena
|Billets
|mer. 26 août 2026
|Al Faisaly vs Al Fateh
|21h00
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Billets
|mer. 26 août 2026
|Diriyah Club vs Al Kholood
|23h00
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Billets
|mar. 1er sept. 2026
|Al Hilal vs Al Ahli
|23h00
|Kingdom Arena
|Billets
Journée 4
|Date
|Match
|Heure AST (GMT +3 h)
|Stade
|Billets
|ven. 28 août 2026
|Al Riyadh vs Neom SC
|20h50
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Billets
|ven. 28 août 2026
|Al Fayha vs Abha
|21h00
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Billets
|ven. 28 août 2026
|Al Khaleej vs Al Hilal
|23h00
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium
|Billets
|ven. 28 août 2026
|Al Nassr vs Al Taawoun
|23h00
|Al-Awwal Park
|Billets
|sam. 29 août 2026
|Al Kholood vs Al Ahli
|21h05
|Al Hazem Club Stadium
|Billets
|sam. 29 août 2026
|Al Ettifaq vs Diriyah Club
|23h00
|Al Ettifaq Club Stadium
|Billets
|sam. 29 août 2026
|Al Fateh vs Al Ittihad
|23h00
|Maydan Tamweel Al Oula
|Billets
|dim. 30 août 2026
|Al Hazem vs Al Shabab
|21h05
|Al Hazem Club Stadium
|Billets
|dim. 30 août 2026
|Al Qadsiah vs Al Faisaly
|23h00
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium
|Billets
Journée 5
|Date
|Match
|Heure AST (GMT +3 h)
|Stade
|Billets
|jeu. 3 sept. 2026
|Al Fayha vs Al Kholood
|20h55
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Billets
|jeu. 3 sept. 2026
|Neom SC vs Al Khaleej
|21h30
|King Khalid Sports City
|Billets
|jeu. 3 sept. 2026
|Diriyah Club vs Al Qadsiah
|23h00
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Billets
|ven. 4 sept. 2026
|Abha vs Al Ettifaq
|21h00
|Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium
|Billets
|ven. 4 sept. 2026
|Al Ahli vs Al Riyadh
|23h00
|Prince Abdullah Al-Faisal Stadium
|Billets
|ven. 4 sept. 2026
|Al Shabab vs Al Hilal
|23h00
|SHG Arena
|Billets
|sam. 5 sept. 2026
|Al Faisaly vs Al Hazem
|20h50
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Billets
|sam. 5 sept. 2026
|Al Taawoun vs Al Fateh
|20h55
|Al Taawoun Club Stadium
|Billets
|sam. 5 sept. 2026
|Al Ittihad vs Al Nassr
|23h00
|Alinma Stadium
|Billets
Journée 6
|Date
|Match
|Heure AST (GMT +3 h)
|Stade
|Billets
|lun. 7 sept. 2026
|Al Khaleej vs Al Riyadh
|20h30
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium
|Billets
|lun. 7 sept. 2026
|Al Hilal vs Neom SC
|23h00
|Kingdom Arena
|Billets
|mar. 8 sept. 2026
|Al Ettifaq vs Al Faisaly
|20h30
|Al Ettifaq Club Stadium
|Billets
|mar. 8 sept. 2026
|Al Hazem vs Al Taawoun
|20h55
|Al Hazem Club Stadium
|Billets
|mar. 8 sept. 2026
|Al Ittihad vs Al Fayha
|23h00
|Alinma Stadium
|Billets
|mar. 8 sept. 2026
|Al Qadsiah vs Al Ahli
|23h00
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium
|Billets
|mer. 9 sept. 2026
|Al Kholood vs Al Shabab
|20h55
|Al Hazem Club Stadium
|Billets
|mer. 9 sept. 2026
|Al Fateh vs Diriyah Club
|23h00
|Maydan Tamweel Al Oula
|Billets
|mer. 9 sept. 2026
|Al Nassr vs Abha
|23h00
|Al-Awwal Park
|Billets
Comment acheter des billets de Saudi Pro League
Pour acheter des billets de match de Saudi Pro League, la méthode la plus fiable consiste à se rendre sur le site officiel de la ligue, où vous pouvez accéder à la section « Fixture/Tickets » sous l’onglet « Matches ».
Les journées se déroulent généralement sur trois jours, dont la majorité du jeudi au samedi afin de coïncider avec le week-end saoudien (vendredi et samedi), et les billets sont généralement mis en vente quelques semaines avant chaque match.
En outre, si vous cherchez à réserver des places avant la mise en vente officielle ou espérez obtenir des billets de dernière minute, vous pouvez envisager le revendeur secondaire Ticombo, avec des billets à partir de 17 SAR.
Combien coûtent les billets de Saudi Pro League ?
Vous pouvez généralement obtenir un billet standard pour un match de Saudi Pro League pour 50 à 100 SAR, ce qui rend l’expérience abordable pour les voyageurs en solo, les groupes de supporters ou les familles passionnées de football.
Les événements majeurs, notamment ceux impliquant des équipes réputées comme Al Hilal FC ou Al Nassr FC, coûtent toutefois plus cher, surtout dans les meilleures zones de visibilité.
Il existe également une option secondaire pour acheter des billets de Saudi Pro League sur Ticombo. Les prix peuvent y varier, au-dessus comme en dessous du prix affiché d’un billet, en fonction de l’affiche et de la proximité de la date du match, avec des billets à partir de 17 SAR.
Saudi Pro League 2026/27 – Équipes et stades
|Club
|Stade (localisation)
|Capacité
|Al-Ittihad Club
|Alinma Stadium (Djeddah)
|60 342
|Al-Ahli SFC
|Alinma Stadium (Djeddah)
|60 342
|Al-Khaleej FC
|Prince Mohammed bin Fahd Stadium (Dammam)
|17 300
|Al-Hilal SFC
|Kingdom Arena (Riyad)
|26 090
|Al-Nassr FC
|Al-Awwal Park (Riyad)
|25 000
|Al-Ettifaq FC
|Al Ettifaq Club Stadium (Dammam)
|12 924
|Al-Shabab FC
|SHG Arena (Riyad)
|13 537
|Al-Riyadh SC
|Prince Faisal bin Fahd Stadium (Riyad)
|18 063
|Al-Qadsiah FC
|Prince Mohammed bin Fahd Stadium (Dammam)
|17 300
|NEOM SC
|King Khalid Sports City (Tabuk)
|12 000
|Al-Fateh SC
|Maydan Tamweel Al Oula (Al-Ahsa)
|11 851
|Al-Taawoun FC
|Al Taawoun Club Stadium (Buraydah)
|5 624
|Al-Hazem SC
|Al Hazem Club Stadium (Ar Rass)
|5 100
|Al-Kholood Club
|Al Hazem Club Stadium (Ar Rass)
|5 100
|Al-Fayha FC
|Al Majma'a Sport City (Al-Majma'ah)
|6 843
|Abha Club
|Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium (Abha)
|20 000
|Al-Faisaly Club
|Al Majma'a Sport City (Al-Majma'ah)
|6 843
|Al-Diriyah Club
|Prince Faisal bin Fahd Stadium (Riyad)
|18 063
Que faut-il savoir sur la Saudi Pro League 2026/27 ?
La Saudi Pro League a peut-être été créée en 2007, mais ses racines remontent aux années 1950 et à la compétition His Majesty's League. Neuf clubs différents ont régné comme champions d’Arabie saoudite si l’on remonte à ces premières années. Cependant, depuis que l’élite a été rebaptisée Saudi Pro League, trois équipes ont dominé. Quinze des 18 titres remportés depuis 2007 sont revenus à Al-Hilal (8), Al-Nassr (4) et Al-Ittihad (3), Al-Nassr mettant fin à une attente de sept ans pour récupérer la couronne à l’issue de la saison 2025/26 sous les ordres de Jorge Jesus. Ange Postecoglou a depuis pris en main la défense du titre en 2026/27.
Le succès mène inévitablement à la popularité et il n’est donc pas surprenant que ces trois clubs, Al-Ittihad, Al-Hilal et Al-Nassr, ainsi qu’Al-Ahli, enregistrent les plus fortes affluences du championnat. En fait, ils représentent plus de 60 % de l’affluence annuelle totale de la Saudi Pro League. Ces clubs ont également eu tendance à attirer la majorité des stars étrangères qui évoluent au Moyen-Orient.
Le recrutement de Cristiano Ronaldo en 2022 est la signature la plus marquante de l’histoire de la SPL. Al-Nassr était aux anges, d’autant plus que CR7 avait auparavant refusé un transfert chez le voisin local et rival juré, Al Hilal. L’arrivée de Ronaldo a révolutionné le football saoudien dans son ensemble et a ouvert la voie à l’arrivée en Saudi Pro League de nombreux joueurs évoluant dans les grands championnats européens.
Avec quatre des équipes actuelles de Saudi Pro League basées à Riyad, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Shabab et Al-Riyadh, un voyage d’amateur de sport dans la capitale saoudienne signifie souvent assister à un match de Pro League pendant ses vacances. Avec des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Aleksandar Mitrovic, Neymar, Jhon Duran et Darwin Nunez ayant joué, ou jouant encore, pour Al-Hilal et Al-Nassr, il n’est pas surprenant que la demande de billets soit élevée chaque fois que ces clubs sont en action.
Les clubs de Riyad ont peut-être dominé le football saoudien par le passé, mais Al Ittihad, de la ville côtière de Djeddah sur la mer Rouge, a bravement tenu son rang au fil des années et reste l’un des plus grands clubs du pays et de l’Asie dans son ensemble. De nombreux supporters rêveraient de le voir en direct, en particulier lorsqu’il peut aligner un effectif prestigieux comprenant Karim Benzema, Moussa Diaby et Fabinho.
La saison 2026/27 revêt également une importance supplémentaire pour le football saoudien dans son ensemble, puisque le championnat observera une trêve prolongée en milieu de saison du 24 décembre 2026 au 7 février 2027 afin de permettre à l’Arabie saoudite d’accueillir la Coupe d’Asie de l’AFC 2027.