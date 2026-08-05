La Saudi Pro League a considérablement gagné en importance ces dernières saisons, à la suite d’investissements massifs des clubs et de l’arrivée de tout un contingent de stars mondiales du football. Elle a désormais la distinction d’être le championnat le mieux classé d’Asie.

Sans surprise, l’affluence a augmenté en conséquence. Plus de 2,5 millions de supporters ont assisté aux matches de la SPL la saison dernière, soit 1,3 million de plus qu’il y a dix ans.

Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations essentielles dont vous avez besoin pour obtenir des billets pour les matches de Saudi Pro League, notamment où les acheter et combien ils coûteront.

Prochains matches de Saudi Pro League

Voici un aperçu des affiches les plus marquantes et les plus demandées des premières semaines de la saison, à savoir les rencontres impliquant le « big four » de la SPL (Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad et Al-Ahli) pour lesquelles les supporters sont les plus susceptibles de vouloir des billets. Les heures de coup d’envoi ci-dessous correspondent à la programmation initiale publiée par les sources de suivi du calendrier ; la SPL confirme les horaires définitifs et les éventuels changements liés à la diffusion environ deux à trois semaines avant chaque journée, alors vérifiez toujours l’horaire exact sur spl.com.sa ou auprès de votre fournisseur de billets avant de vous déplacer.

Date Match Heure AST (GMT +3 h) Stade Billets jeu. 13 août 2026 Diriyah Club vs Al Ahli 23h00 Prince Faisal bin Fahd Stadium Billets ven. 14 août 2026 Al Hilal vs Al Faisaly 23h00 Kingdom Arena Billets sam. 15 août 2026 Al Ittihad vs Al Kholood 23h00 Alinma Stadium Billets sam. 15 août 2026 Al Nassr vs Al Fateh 23h00 Al-Awwal Park Billets jeu. 20 août 2026 Al Fayha vs Al Hilal 23h00 Al Majma'a Sport City Stadium Billets ven. 21 août 2026 Al Riyadh vs Al Nassr 21h00 Prince Faisal bin Fahd Stadium Billets sam. 22 août 2026 Al Ahli vs Abha 23h00 Alinma Stadium Billets mar. 1er sept. 2026 Al Hilal vs Al Ahli 23h00 Kingdom Arena Billets sam. 5 sept. 2026 Al Ittihad vs Al Nassr 23h00 Alinma Stadium Billets

Calendrier complet, journées 1 à 6 (du 13 août au 9 septembre 2026)

Voici toutes les rencontres actuellement programmées lors des six premières journées de la saison, couvrant les 18 clubs. Les dates et les stades sont bien confirmés ; les heures de coup d’envoi sont provisoires et peuvent évoluer à mesure que les programmes de diffusion sont finalisés à l’approche du match, considérez-les donc comme un guide de planification plutôt qu’une référence définitive. Notez également qu’Al-Ittihad et Al-Ahli accueillent occasionnellement des matches dans l’ancien Prince Abdullah Al-Faisal Stadium de Djeddah, en plus de leur enceinte principale, l’Alinma Stadium, donc ne soyez pas surpris de voir les deux stades indiqués pour le même club. Nous continuerons d’ajouter les journées suivantes à mesure que la SPL confirmera les horaires de coup d’envoi à l’approche de chaque tour.

Journée 1

Date Match Heure AST (GMT +3 h) Stade Billets jeu. 13 août 2026 Abha vs Al Hazem 21h15 Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium Billets jeu. 13 août 2026 Diriyah Club vs Al Ahli 23h00 Prince Faisal bin Fahd Stadium Billets jeu. 13 août 2026 Al Shabab vs Al Qadsiah 23h00 SHG Arena Billets ven. 14 août 2026 Neom SC vs Al Fayha 21h50 King Khalid Sports City Billets ven. 14 août 2026 Al Ettifaq vs Al Riyadh 23h00 Al Ettifaq Club Stadium Billets ven. 14 août 2026 Al Hilal vs Al Faisaly 23h00 Kingdom Arena Billets sam. 15 août 2026 Al Taawoun vs Al Khaleej 21h15 Al Taawoun Club Stadium Billets sam. 15 août 2026 Al Ittihad vs Al Kholood 23h00 Alinma Stadium Billets sam. 15 août 2026 Al Nassr vs Al Fateh 23h00 Al-Awwal Park Billets

Journée 2

Date Match Heure AST (GMT +3 h) Stade Billets jeu. 20 août 2026 Al Fayha vs Al Hilal 23h00 Al Majma'a Sport City Stadium Billets ven. 21 août 2026 Al Riyadh vs Al Nassr 21h00 Prince Faisal bin Fahd Stadium Billets ven. 21 août 2026 Al Hazem vs Diriyah Club 21h15 Al Hazem Club Stadium Billets ven. 21 août 2026 Al Qadsiah vs Al Ittihad 23h00 Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Billets ven. 21 août 2026 Al Faisaly vs Neom SC 23h00 Al Majma'a Sport City Stadium Billets sam. 22 août 2026 Al Fateh vs Al Ettifaq 20h45 Maydan Tamweel Al Oula Billets sam. 22 août 2026 Al Kholood vs Al Taawoun 21h10 Al Hazem Club Stadium Billets sam. 22 août 2026 Al Ahli vs Abha 23h00 Alinma Stadium Billets sam. 22 août 2026 Al Khaleej vs Al Shabab 23h00 Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Billets

Journée 3

Date Match Heure AST (GMT +3 h) Stade Billets lun. 24 août 2026 Neom SC vs Al Qadsiah 21h40 King Khalid Sports City Billets lun. 24 août 2026 Al Ittihad vs Al Hazem 23h00 Prince Abdullah Al-Faisal Stadium Billets mar. 25 août 2026 Abha vs Al Khaleej 21h05 Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium Billets mar. 25 août 2026 Al Taawoun vs Al Fayha 21h10 Al Taawoun Club Stadium Billets mar. 25 août 2026 Al Ettifaq vs Al Nassr 23h00 Al Ettifaq Club Stadium Billets mar. 25 août 2026 Al Shabab vs Al Riyadh 23h00 SHG Arena Billets mer. 26 août 2026 Al Faisaly vs Al Fateh 21h00 Al Majma'a Sport City Stadium Billets mer. 26 août 2026 Diriyah Club vs Al Kholood 23h00 Prince Faisal bin Fahd Stadium Billets mar. 1er sept. 2026 Al Hilal vs Al Ahli 23h00 Kingdom Arena Billets

Journée 4

Date Match Heure AST (GMT +3 h) Stade Billets ven. 28 août 2026 Al Riyadh vs Neom SC 20h50 Prince Faisal bin Fahd Stadium Billets ven. 28 août 2026 Al Fayha vs Abha 21h00 Al Majma'a Sport City Stadium Billets ven. 28 août 2026 Al Khaleej vs Al Hilal 23h00 Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Billets ven. 28 août 2026 Al Nassr vs Al Taawoun 23h00 Al-Awwal Park Billets sam. 29 août 2026 Al Kholood vs Al Ahli 21h05 Al Hazem Club Stadium Billets sam. 29 août 2026 Al Ettifaq vs Diriyah Club 23h00 Al Ettifaq Club Stadium Billets sam. 29 août 2026 Al Fateh vs Al Ittihad 23h00 Maydan Tamweel Al Oula Billets dim. 30 août 2026 Al Hazem vs Al Shabab 21h05 Al Hazem Club Stadium Billets dim. 30 août 2026 Al Qadsiah vs Al Faisaly 23h00 Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Billets

Journée 5

Date Match Heure AST (GMT +3 h) Stade Billets jeu. 3 sept. 2026 Al Fayha vs Al Kholood 20h55 Al Majma'a Sport City Stadium Billets jeu. 3 sept. 2026 Neom SC vs Al Khaleej 21h30 King Khalid Sports City Billets jeu. 3 sept. 2026 Diriyah Club vs Al Qadsiah 23h00 Prince Faisal bin Fahd Stadium Billets ven. 4 sept. 2026 Abha vs Al Ettifaq 21h00 Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium Billets ven. 4 sept. 2026 Al Ahli vs Al Riyadh 23h00 Prince Abdullah Al-Faisal Stadium Billets ven. 4 sept. 2026 Al Shabab vs Al Hilal 23h00 SHG Arena Billets sam. 5 sept. 2026 Al Faisaly vs Al Hazem 20h50 Al Majma'a Sport City Stadium Billets sam. 5 sept. 2026 Al Taawoun vs Al Fateh 20h55 Al Taawoun Club Stadium Billets sam. 5 sept. 2026 Al Ittihad vs Al Nassr 23h00 Alinma Stadium Billets

Journée 6

Date Match Heure AST (GMT +3 h) Stade Billets lun. 7 sept. 2026 Al Khaleej vs Al Riyadh 20h30 Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Billets lun. 7 sept. 2026 Al Hilal vs Neom SC 23h00 Kingdom Arena Billets mar. 8 sept. 2026 Al Ettifaq vs Al Faisaly 20h30 Al Ettifaq Club Stadium Billets mar. 8 sept. 2026 Al Hazem vs Al Taawoun 20h55 Al Hazem Club Stadium Billets mar. 8 sept. 2026 Al Ittihad vs Al Fayha 23h00 Alinma Stadium Billets mar. 8 sept. 2026 Al Qadsiah vs Al Ahli 23h00 Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Billets mer. 9 sept. 2026 Al Kholood vs Al Shabab 20h55 Al Hazem Club Stadium Billets mer. 9 sept. 2026 Al Fateh vs Diriyah Club 23h00 Maydan Tamweel Al Oula Billets mer. 9 sept. 2026 Al Nassr vs Abha 23h00 Al-Awwal Park Billets

Comment acheter des billets de Saudi Pro League

Pour acheter des billets de match de Saudi Pro League, la méthode la plus fiable consiste à se rendre sur le site officiel de la ligue, où vous pouvez accéder à la section « Fixture/Tickets » sous l’onglet « Matches ».

Les journées se déroulent généralement sur trois jours, dont la majorité du jeudi au samedi afin de coïncider avec le week-end saoudien (vendredi et samedi), et les billets sont généralement mis en vente quelques semaines avant chaque match.

En outre, si vous cherchez à réserver des places avant la mise en vente officielle ou espérez obtenir des billets de dernière minute, vous pouvez envisager le revendeur secondaire Ticombo, avec des billets à partir de 17 SAR.

Combien coûtent les billets de Saudi Pro League ?

Vous pouvez généralement obtenir un billet standard pour un match de Saudi Pro League pour 50 à 100 SAR, ce qui rend l’expérience abordable pour les voyageurs en solo, les groupes de supporters ou les familles passionnées de football.

Les événements majeurs, notamment ceux impliquant des équipes réputées comme Al Hilal FC ou Al Nassr FC, coûtent toutefois plus cher, surtout dans les meilleures zones de visibilité.

Il existe également une option secondaire pour acheter des billets de Saudi Pro League sur Ticombo. Les prix peuvent y varier, au-dessus comme en dessous du prix affiché d’un billet, en fonction de l’affiche et de la proximité de la date du match, avec des billets à partir de 17 SAR.

Saudi Pro League 2026/27 – Équipes et stades

Club Stade (localisation) Capacité Al-Ittihad Club Alinma Stadium (Djeddah) 60 342 Al-Ahli SFC Alinma Stadium (Djeddah) 60 342 Al-Khaleej FC Prince Mohammed bin Fahd Stadium (Dammam) 17 300 Al-Hilal SFC Kingdom Arena (Riyad) 26 090 Al-Nassr FC Al-Awwal Park (Riyad) 25 000 Al-Ettifaq FC Al Ettifaq Club Stadium (Dammam) 12 924 Al-Shabab FC SHG Arena (Riyad) 13 537 Al-Riyadh SC Prince Faisal bin Fahd Stadium (Riyad) 18 063 Al-Qadsiah FC Prince Mohammed bin Fahd Stadium (Dammam) 17 300 NEOM SC King Khalid Sports City (Tabuk) 12 000 Al-Fateh SC Maydan Tamweel Al Oula (Al-Ahsa) 11 851 Al-Taawoun FC Al Taawoun Club Stadium (Buraydah) 5 624 Al-Hazem SC Al Hazem Club Stadium (Ar Rass) 5 100 Al-Kholood Club Al Hazem Club Stadium (Ar Rass) 5 100 Al-Fayha FC Al Majma'a Sport City (Al-Majma'ah) 6 843 Abha Club Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium (Abha) 20 000 Al-Faisaly Club Al Majma'a Sport City (Al-Majma'ah) 6 843 Al-Diriyah Club Prince Faisal bin Fahd Stadium (Riyad) 18 063

Que faut-il savoir sur la Saudi Pro League 2026/27 ?

La Saudi Pro League a peut-être été créée en 2007, mais ses racines remontent aux années 1950 et à la compétition His Majesty's League. Neuf clubs différents ont régné comme champions d’Arabie saoudite si l’on remonte à ces premières années. Cependant, depuis que l’élite a été rebaptisée Saudi Pro League, trois équipes ont dominé. Quinze des 18 titres remportés depuis 2007 sont revenus à Al-Hilal (8), Al-Nassr (4) et Al-Ittihad (3), Al-Nassr mettant fin à une attente de sept ans pour récupérer la couronne à l’issue de la saison 2025/26 sous les ordres de Jorge Jesus. Ange Postecoglou a depuis pris en main la défense du titre en 2026/27.

Le succès mène inévitablement à la popularité et il n’est donc pas surprenant que ces trois clubs, Al-Ittihad, Al-Hilal et Al-Nassr, ainsi qu’Al-Ahli, enregistrent les plus fortes affluences du championnat. En fait, ils représentent plus de 60 % de l’affluence annuelle totale de la Saudi Pro League. Ces clubs ont également eu tendance à attirer la majorité des stars étrangères qui évoluent au Moyen-Orient.

Le recrutement de Cristiano Ronaldo en 2022 est la signature la plus marquante de l’histoire de la SPL. Al-Nassr était aux anges, d’autant plus que CR7 avait auparavant refusé un transfert chez le voisin local et rival juré, Al Hilal. L’arrivée de Ronaldo a révolutionné le football saoudien dans son ensemble et a ouvert la voie à l’arrivée en Saudi Pro League de nombreux joueurs évoluant dans les grands championnats européens.

Avec quatre des équipes actuelles de Saudi Pro League basées à Riyad, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Shabab et Al-Riyadh, un voyage d’amateur de sport dans la capitale saoudienne signifie souvent assister à un match de Pro League pendant ses vacances. Avec des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Aleksandar Mitrovic, Neymar, Jhon Duran et Darwin Nunez ayant joué, ou jouant encore, pour Al-Hilal et Al-Nassr, il n’est pas surprenant que la demande de billets soit élevée chaque fois que ces clubs sont en action.

Les clubs de Riyad ont peut-être dominé le football saoudien par le passé, mais Al Ittihad, de la ville côtière de Djeddah sur la mer Rouge, a bravement tenu son rang au fil des années et reste l’un des plus grands clubs du pays et de l’Asie dans son ensemble. De nombreux supporters rêveraient de le voir en direct, en particulier lorsqu’il peut aligner un effectif prestigieux comprenant Karim Benzema, Moussa Diaby et Fabinho.

La saison 2026/27 revêt également une importance supplémentaire pour le football saoudien dans son ensemble, puisque le championnat observera une trêve prolongée en milieu de saison du 24 décembre 2026 au 7 février 2027 afin de permettre à l’Arabie saoudite d’accueillir la Coupe d’Asie de l’AFC 2027.