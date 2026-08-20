Comment acheter des billets pour la Premiership écossaise 2026/27 : prochains matches, prix des billets, informations sur les stades et plus encore

Nous avons assisté plus tôt cette année à l’un des dénouements les plus palpitants de l’histoire d’une saison de Scottish Premiership et, pour ajouter encore au suspense, il ne s’agissait même pas de la traditionnelle course à deux de l’« Old Firm ». Prenez part à l’action de cette saison en réservant dès aujourd’hui vos billets de match.

Lors d’une journée à couper le souffle en mai, le Celtic a inscrit deux buts tardifs contre Hearts au Celtic Park pour priver le club d’Édimbourg de son premier titre de champion depuis 1960. Pour aggraver encore la douleur de Hearts, le club occupait la tête du classement depuis presque huit mois.

Désormais, les Bhoys, sous la direction de Martin O'Neill, visent un sixième titre de champion consécutif, ou, plus incroyable encore, un 15e lors des 16 dernières saisons. Bien sûr, la scène du football écossais ne se résume pas au Celtic et les occasions de voir n’importe laquelle des douze équipes de Premiership entrer sur le terrain ne manquent pas.

Laissez GOAL vous donner toutes les dernières informations billetterie pour savoir comment obtenir des places pour les matches de Scottish Premiership, notamment où les acheter, combien elles coûtent et plus encore.

Les affiches à venir à ne pas manquer en Scottish Premiership

Date et heure (locale) Match Lieu Billets sam. 29 août (15 h) Celtic vs Falkirk Celtic Park (Glasgow) Billets dim. 30 août (15 h) Dundee vs Hibernian Dens Park (Dundee) Billets dim. 30 août (15 h) St. Mirren vs Motherwell SMiSA Stadium (Paisley) Billets mer. 2 septembre (19 h 45) Celtic vs Aberdeen Celtic Park (Glasgow) Billets mer. 2 septembre (19 h 45) Dundee vs St. Johnstone Dens Park (Dundee) Billets mer. 2 septembre (19 h 45) Motherwell vs Dundee United Fir Park (Motherwell) Billets sam. 5 septembre (15 h) Rangers vs Motherwell Ibrox Stadium (Glasgow) Billets sam. 19 septembre (15 h) St. Mirren vs Dundee United SMiSA Stadium (Paisley) Billets sam. 19 septembre (15 h) Dundee vs Motherwell Dens Park (Dundee) Billets dim. 20 septembre (12 h) Celtic vs Rangers Celtic Park (Glasgow) Billets

Comment acheter des billets de Scottish Premiership

Les billets officiels pour les matches de Scottish Premiership peuvent être achetés directement sur les plateformes de billetterie ou aux guichets des différents clubs recevant. Le championnat n’utilise pas de portail de billetterie centralisé ; à la place, chacun des 12 clubs membres contrôle et gère ses propres ventes.

Les billets sont généralement mis en vente entre deux et quatre semaines avant la date prévue du match. Comme les abonnés représentent l’écrasante majorité des places dans les stades, le stock restant est libéré selon des paliers de priorité clairs et échelonnés :

Abonnés / membres du club en priorité : jusqu’à 3 à 4 semaines avant le match, les plateformes ont tendance à ouvrir des fenêtres exclusives d’achat ou de réservation pour les abonnés, afin d’acheter des places supplémentaires, ainsi que pour les membres officiels du club.

Vente au grand public : s’il reste des billets, ils sont mis en vente pour le grand public environ une à deux semaines avant le coup d’envoi.

En outre, les supporters peuvent acheter des billets pour les matches de Scottish Premiership sur le marché secondaire. Ticombo est l’un des principaux revendeurs pour ceux qui cherchent à obtenir des places par des canaux alternatifs, en offrant une option fiable aux fans espérant décrocher des billets de dernière minute.

Combien coûtent les billets de Scottish Premiership ?

Les billets officiels d’entrée générale pour adultes en Scottish Premiership coûtent généralement entre 20 £ et 50 £, même si les affiches de premier plan peuvent voir le prix standard des billets doubler, voire tripler.

La plupart des clubs divisent leurs matches à domicile en deux ou trois catégories selon la demande, ce qui détermine le prix de base du billet :

Catégorie A (matches premium) : il s’agit des rencontres à forte demande contre le Celtic ou les Rangers, ainsi que des rivalités locales comme le derby d’Édimbourg entre Hearts et Hibernian.

Catégorie B/C (matches standards) : les rencontres habituelles de championnat contre le reste des clubs de l’élite.

Gardez un œil sur le portail officiel de billetterie du club pour des informations supplémentaires, ou sur les sites secondaires de revente comme Ticombo pour connaître les disponibilités actuelles.

Records et statistiques de la Scottish Premiership

La rivalité entre le Celtic et les Rangers, connue sous le nom d’Old Firm, représente la plus longue période continue de domination nationale dans le football mondial. Le Celtic domine le palmarès avec 56 titres de champion, tandis que les Rangers suivent de près avec 55.

Titres de champion consécutifs : le Celtic et les Rangers partagent tous deux le record de 9 titres de champion remportés d’affilée. Le Celtic y est parvenu à deux reprises (1965–1974 et 2011–2020), tandis que les Rangers l’ont réalisé entre 1988 et 1997.

Les 41 ans d’attente : Hearts est passé tout près lors de la campagne 2025/26, mais aucun club hors Old Firm n’a remporté le championnat depuis 1985, lorsque Alex Ferguson a mené Aberdeen au titre.

Le plus grand nombre de points sur une saison : le Celtic détient la référence absolue, avec 103 points accumulés lors de la campagne 2001–02 sous Martin O'Neill.

Le plus petit nombre de points sur une saison : le désormais disparu Gretna FC détient le record le plus bas, avec seulement 13 points lors de la saison 2007–08.

Stades et enceintes de Scottish Premiership

Club Stade et lieu Capacité Celtic Celtic Park (Glasgow) 60 411 Rangers Ibrox Stadium (Glasgow) 51 700 Aberdeen Pittodrie Stadium (Aberdeen) 20 866 Hibernian Easter Road Stadium (Edinburgh) 20 250 Heart of Midlothian Tynecastle Park (Edinburgh) 19 852 Kilmarnock BBSP Stadium (Kilmarnock) 18 128 Dundee United Tannadice Park (Dundee) 14 223 Motherwell Fir Park (Motherwell) 13 677 Dundee FC Dens Park (Dundee) 11 850 St Johnstone McDiarmid Park (Perth) 10 696 St Mirren SMiSA Stadium (Paisley) 7 937 Falkirk Falkirk Stadium (Falkirk) 7 937



