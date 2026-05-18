Comment acheter des billets pour « La Perle by Dragone » : dates à Al Habtoor City, tarifs et plus encore

Dubaï, ville connue pour repousser les limites du possible, offre à La Perle by Dragone un spectacle qui illustre parfaitement cette ambition.

Situé au cœur d’Al Habtoor City, ce chef-d’œuvre aquatique défiant la gravité a redéfini le divertissement au Moyen-Orient.

Conçu par le directeur artistique légendaire Franco Dragone, célèbre pour son travail avec le Cirque du Soleil, le spectacle marie acrobaties à couper le souffle et technologie de pointe autour d’un bassin de 270° qui passe du sec à l’humide en quelques secondes.

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Quand a lieu La Perle Dubai de Dragone ?

Date et heure Calendrier Lieu Billets Mercredi à dimanche : 18h30 et 21h00 Spectacle en direct « La Perle by Dragone » Al Habtoor City, Dubaï Billets

Où acheter vos places pour La Perle à Dubaï ?

Pour décrocher vos places de manière sûre et rapide, passez par notre partenaire billetterie officiel, Platinumlist.

La plateforme affiche les disponibilités en temps réel et vous permet de sélectionner vos sièges sur un plan numérique du théâtre. En passant par le lien officiel, vous êtes certain de payer le tarif juste, sans les majorations cachées souvent pratiquées par les sites tiers non vérifiés.

Il est certes possible de se présenter le jour même au guichet d’Al Habtoor City, mais ce choix expose à un risque élevé de rupture, surtout sur les catégories les plus abordables.

En réservant en ligne à l’avance, vous garantissez votre place tout en profitant de réductions exclusives et d’offres de prévente indisponibles à la billetterie. Le soir du match, votre billet électronique sur téléphone vous ouvre les portes sans attente.

Combien coûtent les billets pour La Perle Dubai ?

La Perle propose un système de places assises à plusieurs niveaux, conçu pour s'adapter à tous les budgets. La salle ne compte que 14 rangées, ce qui signifie que même les places les plus abordables offrent une vue imprenable sur la scène à 270 degrés. Nous souhaitons mettre l'accent sur les catégories Bronze et Argent, qui constituent les options offrant le meilleur rapport qualité-prix pour les fans désireux de vivre la magie sans se ruiner.

Bronze (tarif le plus économique) : à partir de 220 AED . Ces places, positionnées tout en haut des virages droit et gauche, offrent un angle unique sur les acrobaties aériennes et les plongeons spectaculaires, sans grever le budget.

à partir de . Ces places, positionnées tout en haut des virages droit et gauche, offrent un angle unique sur les acrobaties aériennes et les plongeons spectaculaires, sans grever le budget. Argent ( à partir de 270 AED ) : en position centrale, elles offrent une vue plongeante sur l’ensemble du bassin et sur le globe des motos.

à partir de ) en position centrale, elles offrent une vue plongeante sur l’ensemble du bassin et sur le globe des motos. Or ( à partir de 380 AED ) : ces emplacements privilégiés, situés plus près de la scène, vous placent en plein cœur de la zone d’éclaboussures pour certains des moments les plus intenses du spectacle.

à partir de ) ces emplacements privilégiés, situés plus près de la scène, vous placent en plein cœur de la zone d’éclaboussures pour certains des moments les plus intenses du spectacle. Platine : à partir de 570 AED . Ce forfait inclut un service de voiturier et un accès au salon VIP avec collations et boissons gratuites avant le spectacle.

à partir de . Ce forfait inclut un service de voiturier et un accès au salon VIP avec collations et boissons gratuites avant le spectacle. VIP : à partir de 810 AED. L’expérience de luxe ultime, avec des sièges confortables, un bon d’achat de 50 AED sur les produits dérivés et un accès complet au salon VIP proposant des mets gastronomiques.

Enfin, pour une expérience all-in-one, le forfait Dîner & Spectacle, disponible à partir d’environ 414 AED, associe un billet Silver à un dîner en trois services dans l’un des restaurants emblématiques d’Al Habtoor City, tels que BQ French Kitchen ou World Cut Steakhouse. Un choix malin pour optimiser son budget sans transiger sur la qualité.

Tout ce qu’il faut savoir sur Al Habtoor City

Al Habtoor City est un vaste complexe de luxe érigé sur les rives du canal de Dubaï. Le théâtre La Perle, conçu sur mesure, se love entre trois hôtels de premier plan : le Hilton Dubai Al Habtoor City, le V Hotel Dubai et le Habtoor Palace Dubai. Cette configuration facilite grandement l’accès et multiplie les options de restauration avant et après le show.

En voiture, sortez à Sheikh Zayed Road (E11) puis suivez les panneaux Al Habtoor City ; un service de voiturier gratuit est proposé aux détenteurs de places VIP et Platinum, et des parkings payants gérés par la RTA sont disponibles à proximité. En métro, descendez à Business Bay (ligne rouge), puis comptez cinq minutes de taxi ou quinze minutes de marche le long du canal jusqu’au théâtre.

Le code vestimentaire est chic et décontracté : pas besoin de smoking, mais laissez maillots de bain et tongs au vestiaire pour éviter tout refus à l’entrée. Prévoyez d’arriver 45 à 60 minutes avant le coup d’envoi afin de disposer de temps pour les achats de souvenirs, un verre au bar et votre installation en tribune avant que les 2,7 millions de litres d’eau ne submergent la scène. Une fois le coup d’envoi donné, les retardataires ne sont admis qu’à la mi-temps ou lors d’une autre pause appropriée, afin de ne pas perturber les artistes et les autres spectateurs.