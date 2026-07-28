Comment acheter des billets pour La Perle by Dragone : dates à Al Habtoor City, prix des billets et plus encore

Dubaï est une ville connue pour repousser les limites du possible, et nulle part cela n’est plus évident qu’à La Perle by Dragone.

Situé au cœur d’Al Habtoor City, ce chef-d’œuvre aquatique défiant la gravité a redéfini le divertissement au Moyen-Orient.

Créé par le légendaire directeur artistique Franco Dragone, célèbre pour son travail avec le Cirque du Soleil, La Perle Dubai associe des acrobaties à couper le souffle à une technologie de pointe, le tout autour d’une scène aquatique à 270 degrés qui passe du sec au mouillé en quelques secondes.

GOAL vous propose toutes les dernières dates du spectacle, les prix de billets les plus compétitifs et les plateformes en ligne les plus fiables où les acheter dès maintenant, afin que vous ne manquiez pas ce spectaculaire voyage aquatique.

Quand a lieu La Perle Dubai by Dragone ?

Date et heure Événement Lieu Billets mer. - dim. : 18 h 30 & 21 h 00 La Perle by Dragone Live Show Al Habtoor City, Dubaï Billets

Où acheter des billets pour La Perle Dubai ?

Le moyen le plus sûr et le plus efficace d’acheter des billets pour La Perle est de passer par le partenaire officiel de billetterie, Platinumlist.

Cette plateforme fournit les disponibilités en temps réel et vous permet de choisir vos places précises à partir d’un plan numérique du théâtre. Acheter via le lien officiel vous garantit de payer le bon prix, sans les majorations cachées souvent constatées sur des sites tiers non vérifiés.

S’il est techniquement possible d’acheter des billets au guichet situé dans Al Habtoor City, nous vous déconseillons fortement d’attendre le jour du spectacle. La Perle affiche fréquemment complet, surtout pour les catégories de places les plus abordables.

En réservant en ligne à l’avance, non seulement vous sécurisez votre place, mais vous bénéficiez aussi souvent de remises exclusives uniquement disponibles en ligne et d’offres early bird qui ne sont pas proposées sur place. De plus, disposer d’un billet électronique sur votre téléphone rend l’entrée bien plus fluide le soir de la représentation.

Combien coûtent les billets pour La Perle Dubai ?

La Perle propose un système de placement par catégories conçu pour convenir à tous les budgets. Le théâtre ne compte que 14 rangées, ce qui signifie que même les places les plus abordables offrent une vue fantastique sur la scène à 270 degrés. Nous souhaitons mettre l’accent sur les catégories Bronze et Silver, qui représentent selon nous le meilleur rapport qualité-prix pour les spectateurs désireux de découvrir cette magie sans payer un prix exorbitant.

Bronze (option la moins chère) : à partir de 220 AED . Ce sont les billets les plus économiques, généralement situés à l’extrême droite et à l’extrême gauche de la scène. Ils offrent une perspective incroyable sur les acrobaties aériennes et les plongeons aquatiques à une fraction du coût.

à partir de . Ce sont les billets les plus économiques, généralement situés à l’extrême droite et à l’extrême gauche de la scène. Ils offrent une perspective incroyable sur les acrobaties aériennes et les plongeons aquatiques à une fraction du coût. Silver : à partir de 270 AED . Ces places sont situées au centre et offrent une excellente vue plongeante sur l’ensemble de la scène aquatique et sur la sphère de motos.

à partir de . Ces places sont situées au centre et offrent une excellente vue plongeante sur l’ensemble de la scène aquatique et sur la sphère de motos. Gold : à partir de 380 AED . Ces places préférentielles sont situées plus près de la scène, vous plaçant en pleine zone d’éclaboussures lors de certains des plus grands moments du spectacle.

à partir de . Ces places préférentielles sont situées plus près de la scène, vous plaçant en pleine zone d’éclaboussures lors de certains des plus grands moments du spectacle. Platinum : à partir de 570 AED . Cette catégorie comprend le voiturier et l’accès au salon VIP avec snacks et boissons offerts avant le spectacle.

à partir de . Cette catégorie comprend le voiturier et l’accès au salon VIP avec snacks et boissons offerts avant le spectacle. VIP : à partir de 810 AED. L’expérience de luxe ultime. Elle comprend des sièges confortables, un bon de 50 AED pour des produits dérivés et un accès complet au salon VIP avec des gourmandises haut de gamme.

Pour ceux qui souhaitent profiter d’une soirée complète, le Dinner & Show Package est une offre remarquable. À partir d’environ 414 AED, vous pouvez combiner un billet Silver avec un repas trois services dans l’un des restaurants emblématiques d’Al Habtoor City, comme BQ French Kitchen ou World Cut Steakhouse. C’est souvent la manière la plus judicieuse d’améliorer votre expérience tout en gardant les coûts maîtrisés.

Tout ce que vous devez savoir sur Al Habtoor City

Al Habtoor City est un immense complexe de luxe situé sur les rives du canal de Dubaï. Le théâtre La Perle, construit sur mesure, est niché entre trois hôtels de classe mondiale : le Hilton Dubai Al Habtoor City, le V Hotel Dubai et le Habtoor Palace Dubai. Le lieu est donc très facile à trouver et offre de nombreuses options pour se restaurer avant et après le spectacle.

Si vous venez en voiture, le site est situé juste à côté de Sheikh Zayed Road (E11). Suivez les panneaux indiquant Al Habtoor City ; un service de voiturier est disponible à l’entrée du théâtre, gratuit pour les détenteurs de billets VIP et Platinum, et de nombreux parkings RTA payants se trouvent à proximité. Pour ceux qui utilisent le métro de Dubaï, la station la plus proche est Business Bay sur la ligne rouge. De là, il faut compter un court trajet de 5 minutes en taxi ou 15 minutes à pied le long du canal pour rejoindre le théâtre.

Le code vestimentaire de La Perle est smart casual. Sans aller jusqu’au smoking, évitez les tenues de plage ou les tongs afin de garantir une entrée sans encombre. Nous recommandons d’arriver au moins 45 à 60 minutes avant le début du spectacle. Cela vous laisse largement le temps de récupérer d’éventuels souvenirs physiques, de boire un verre au bar du théâtre et de vous installer à votre place avant que les 2,7 millions de litres d’eau ne commencent à inonder la scène. N’oubliez pas qu’une fois le spectacle commencé, les retardataires ne sont admis qu’au cours d’une pause appropriée de la représentation afin d’éviter de perturber les artistes et les autres invités.