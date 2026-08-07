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Juventus FC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
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Comment acheter des billets pour la Juventus en 2026-2027 : prix en Serie A, calendrier et plus encore

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Voici exactement comment obtenir des billets pour la Juventus lors de la saison 2026/27 de Serie A

La Juventus aborde la saison 2026/27 sous les ordres de Luciano Spalletti, qui a redressé la barre après une saison chaotique ayant vu Igor Tudor être limogé en octobre malgré une récente prolongation de contrat. Une 6e place signifie que la Juventus disputera la Ligue Europa cette saison, et le club visera un retour au sommet de la Serie A pour la première saison complète de Spalletti à sa tête. GOAL a tout ce qu’il faut savoir sur l’achat de billets pour la Juventus à l’Allianz Stadium.

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Calendrier complet de la Juventus en Serie A 2026/27

Date et heureMatchLieuCompétitionBillets
23 août 2026Frosinone vs JuventusStadio Benito Stirpe (extérieur)Serie ABillets
30 août 2026Juventus vs ParmaAllianz Stadium (domicile)Serie ABillets
6 septembre 2026Juventus vs MilanAllianz Stadium (domicile)Serie ABillets
12-13 septembre 2026Sassuolo vs JuventusMapei Stadium (extérieur)Serie ABillets
20 septembre 2026Juventus vs AtalantaAllianz Stadium (domicile)Serie ABillets
11 octobre 2026Cagliari vs JuventusUnipol Domus (extérieur)Serie ABillets
18 octobre 2026Juventus vs LazioAllianz Stadium (domicile)Serie ABillets
25 octobre 2026Lecce vs JuventusStadio Via del Mare (extérieur)Serie ABillets
mer. 28 octobre 2026Genoa vs JuventusStadio Luigi Ferraris (extérieur)Serie ABillets
1er novembre 2026Juventus vs NapoliAllianz Stadium (domicile)Serie ABillets
8 novembre 2026Fiorentina vs JuventusStadio Artemio Franchi (extérieur)Serie ABillets
22 novembre 2026Juventus vs VeneziaAllianz Stadium (domicile)Serie ABillets
29 novembre 2026Como vs JuventusStadio Giuseppe Sinigaglia (extérieur)Serie ABillets
6 décembre 2026Juventus vs UdineseAllianz Stadium (domicile)Serie ABillets
13 décembre 2026Juventus vs MonzaAllianz Stadium (domicile)Serie ABillets
20 décembre 2026Roma vs JuventusStadio Olimpico (extérieur)Serie ABillets
3 janvier 2027Bologna vs JuventusStadio Renato Dall'Ara (extérieur)Serie ABillets
mer. 6 janvier 2027Juventus vs Torino (Derby della Mole)Allianz Stadium (domicile)Serie ABillets
9-10 janvier 2027Inter vs Juventus (Derby d'Italia, aller)San Siro (extérieur)Serie ABillets
16-17 janvier 2027Juventus vs GenoaAllianz Stadium (domicile)Serie ABillets
23-24 janvier 2027Juventus vs CagliariAllianz Stadium (domicile)Serie ABillets
30-31 janvier 2027Milan vs JuventusSan Siro (extérieur)Serie ABillets
6-7 février 2027Juventus vs SassuoloAllianz Stadium (domicile)Serie ABillets
13-14 février 2027Napoli vs JuventusStadio Diego Armando Maradona (extérieur)Serie ABillets
20-21 février 2027Juventus vs BolognaAllianz Stadium (domicile)Serie ABillets
27-28 février 2027Monza vs JuventusU-Power Stadium (extérieur)Serie ABillets
6-7 mars 2027Juventus vs RomaAllianz Stadium (domicile)Serie ABillets
13-14 mars 2027Lazio vs JuventusStadio Olimpico (extérieur)Serie ABillets
20-21 mars 2027Juventus vs ComoAllianz Stadium (domicile)Serie ABillets
3-4 avril 2027Torino vs Juventus (Derby della Mole)Stadio Olimpico Grande Torino (extérieur)Serie ABillets
10-11 avril 2027Juventus vs LecceAllianz Stadium (domicile)Serie ABillets
17-18 avril 2027Venezia vs JuventusStadio Pier Luigi Penzo (extérieur)Serie ABillets
24-25 avril 2027Juventus vs FiorentinaAllianz Stadium (domicile)Serie ABillets
1-2 mai 2027Atalanta vs JuventusGewiss Stadium (extérieur)Serie ABillets
8-9 mai 2027Udinese vs JuventusBluenergy Stadium (extérieur)Serie ABillets
15-16 mai 2027Juventus vs Inter (Derby d'Italia, retour)Allianz Stadium (domicile)Serie ABillets
22-23 mai 2027Parma vs JuventusStadio Ennio Tardini (extérieur)Serie ABillets
29-30 mai 2027Juventus vs FrosinoneAllianz Stadium (domicile)Serie ABillets

Comment acheter des billets pour la Juventus

  • Les billets sont mis en vente par phases : les membres J1897 bénéficient d’un premier accès, suivis par les membres Black & White & Stadium, puis par la vente au grand public environ deux semaines plus tard.
  • La demande est la plus forte pour le Derby d'Italia (contre l’Inter) et le Derby della Mole (contre le Torino), qui affichent souvent complet rapidement via les canaux officiels.
  • Si les billets officiels sont épuisés, des plateformes de revente comme StubHub constituent un moyen fiable d’obtenir une place à l’Allianz Stadium, avec des billets disponibles dans toutes les zones du stade.

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Combien coûtent les billets pour la Juventus

  • Places derrière le but : à partir d’environ 35 € en direct via le club.
  • Sections centrales est ou ouest : environ 90 €.
  • Affiches à forte demande (derby de Turin, matches de Ligue Europa) : à partir de 50 €.
  • Marché secondaire via StubHub : à partir de 34 €, avec des prix variables selon la demande.

Des packs VIP et hospitalité sont également disponibles pour une expérience plus premium, avec des prix variant selon les prestations et l’emplacement des places.

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À quoi s’attendre de la Juventus en 2026/27

La Juventus a traversé une saison 2025/26 mouvementée : Igor Tudor, malgré une prolongation de deux ans signée en juin 2025, a été limogé fin octobre alors que le club occupait la sixième place. Il a brièvement été remplacé par l’intérimaire Massimo Brambilla avant que Luciano Spalletti ne prenne définitivement les commandes. Spalletti a stabilisé les résultats, mais n’a pas pu hisser la Juventus au-delà de la sixième place en fin de saison, manquant la Ligue des champions et devant se contenter de la Ligue Europa cet exercice.

Désormais engagé dans sa première saison complète à la tête de l’équipe, Spalletti cherchera à relancer la dynamique avec un effectif qui compte toujours Kenan Yildiz, meilleur buteur du club la saison dernière, aux côtés de Weston McKennie, Teun Koopmeiners et Jonathan David. Le calendrier présente une symétrie notable, avec une Juventus qui commencera et terminera la saison face au promu Frosinone, tandis qu’une série relevée à partir de la 16e journée proposera la Roma, Bologna, le rival municipal Torino et le rival du Derby d'Italia, l’Inter, dans un laps de temps rapproché.

Histoire de l’Allianz Stadium

L’Allianz Stadium (Juventus Stadium) est un stade entièrement assis situé dans le quartier des Vallette à Turin, construit sur le site de l’ancien domicile du club, le Stadio Delle Alpi, et inauguré en 2011. Avec une capacité de 41 689 places, c’est le sixième plus grand stade de football d’Italie.

Au-delà des matches réguliers de la Juventus, le stade a accueilli la finale de la Ligue Europa de l’UEFA 2014 (Sevilla vs Benfica), deux matches de la phase finale de la Ligue des nations de l’UEFA 2021, et la finale de la Ligue des champions féminine de l’UEFA 2022 (Barcelona vs Lyon).

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