La Juventus aborde la saison 2026/27 sous les ordres de Luciano Spalletti, qui a redressé la barre après une saison chaotique ayant vu Igor Tudor être limogé en octobre malgré une récente prolongation de contrat. Une 6e place signifie que la Juventus disputera la Ligue Europa cette saison, et le club visera un retour au sommet de la Serie A pour la première saison complète de Spalletti à sa tête. GOAL a tout ce qu’il faut savoir sur l’achat de billets pour la Juventus à l’Allianz Stadium.

Calendrier complet de la Juventus en Serie A 2026/27

Date et heure Match Lieu Compétition Billets 23 août 2026 Frosinone vs Juventus Stadio Benito Stirpe (extérieur) Serie A Billets 30 août 2026 Juventus vs Parma Allianz Stadium (domicile) Serie A Billets 6 septembre 2026 Juventus vs Milan Allianz Stadium (domicile) Serie A Billets 12-13 septembre 2026 Sassuolo vs Juventus Mapei Stadium (extérieur) Serie A Billets 20 septembre 2026 Juventus vs Atalanta Allianz Stadium (domicile) Serie A Billets 11 octobre 2026 Cagliari vs Juventus Unipol Domus (extérieur) Serie A Billets 18 octobre 2026 Juventus vs Lazio Allianz Stadium (domicile) Serie A Billets 25 octobre 2026 Lecce vs Juventus Stadio Via del Mare (extérieur) Serie A Billets mer. 28 octobre 2026 Genoa vs Juventus Stadio Luigi Ferraris (extérieur) Serie A Billets 1er novembre 2026 Juventus vs Napoli Allianz Stadium (domicile) Serie A Billets 8 novembre 2026 Fiorentina vs Juventus Stadio Artemio Franchi (extérieur) Serie A Billets 22 novembre 2026 Juventus vs Venezia Allianz Stadium (domicile) Serie A Billets 29 novembre 2026 Como vs Juventus Stadio Giuseppe Sinigaglia (extérieur) Serie A Billets 6 décembre 2026 Juventus vs Udinese Allianz Stadium (domicile) Serie A Billets 13 décembre 2026 Juventus vs Monza Allianz Stadium (domicile) Serie A Billets 20 décembre 2026 Roma vs Juventus Stadio Olimpico (extérieur) Serie A Billets 3 janvier 2027 Bologna vs Juventus Stadio Renato Dall'Ara (extérieur) Serie A Billets mer. 6 janvier 2027 Juventus vs Torino (Derby della Mole) Allianz Stadium (domicile) Serie A Billets 9-10 janvier 2027 Inter vs Juventus (Derby d'Italia, aller) San Siro (extérieur) Serie A Billets 16-17 janvier 2027 Juventus vs Genoa Allianz Stadium (domicile) Serie A Billets 23-24 janvier 2027 Juventus vs Cagliari Allianz Stadium (domicile) Serie A Billets 30-31 janvier 2027 Milan vs Juventus San Siro (extérieur) Serie A Billets 6-7 février 2027 Juventus vs Sassuolo Allianz Stadium (domicile) Serie A Billets 13-14 février 2027 Napoli vs Juventus Stadio Diego Armando Maradona (extérieur) Serie A Billets 20-21 février 2027 Juventus vs Bologna Allianz Stadium (domicile) Serie A Billets 27-28 février 2027 Monza vs Juventus U-Power Stadium (extérieur) Serie A Billets 6-7 mars 2027 Juventus vs Roma Allianz Stadium (domicile) Serie A Billets 13-14 mars 2027 Lazio vs Juventus Stadio Olimpico (extérieur) Serie A Billets 20-21 mars 2027 Juventus vs Como Allianz Stadium (domicile) Serie A Billets 3-4 avril 2027 Torino vs Juventus (Derby della Mole) Stadio Olimpico Grande Torino (extérieur) Serie A Billets 10-11 avril 2027 Juventus vs Lecce Allianz Stadium (domicile) Serie A Billets 17-18 avril 2027 Venezia vs Juventus Stadio Pier Luigi Penzo (extérieur) Serie A Billets 24-25 avril 2027 Juventus vs Fiorentina Allianz Stadium (domicile) Serie A Billets 1-2 mai 2027 Atalanta vs Juventus Gewiss Stadium (extérieur) Serie A Billets 8-9 mai 2027 Udinese vs Juventus Bluenergy Stadium (extérieur) Serie A Billets 15-16 mai 2027 Juventus vs Inter (Derby d'Italia, retour) Allianz Stadium (domicile) Serie A Billets 22-23 mai 2027 Parma vs Juventus Stadio Ennio Tardini (extérieur) Serie A Billets 29-30 mai 2027 Juventus vs Frosinone Allianz Stadium (domicile) Serie A Billets

Comment acheter des billets pour la Juventus

Les billets sont mis en vente par phases : les membres J1897 bénéficient d’un premier accès, suivis par les membres Black & White & Stadium, puis par la vente au grand public environ deux semaines plus tard.

La demande est la plus forte pour le Derby d'Italia (contre l’Inter) et le Derby della Mole (contre le Torino), qui affichent souvent complet rapidement via les canaux officiels.

Si les billets officiels sont épuisés, des plateformes de revente comme StubHub constituent un moyen fiable d’obtenir une place à l’Allianz Stadium, avec des billets disponibles dans toutes les zones du stade.

Combien coûtent les billets pour la Juventus

Places derrière le but : à partir d’environ 35 € en direct via le club.

Sections centrales est ou ouest : environ 90 €.

Affiches à forte demande (derby de Turin, matches de Ligue Europa) : à partir de 50 €.

Marché secondaire via StubHub : à partir de 34 €, avec des prix variables selon la demande.

Des packs VIP et hospitalité sont également disponibles pour une expérience plus premium, avec des prix variant selon les prestations et l’emplacement des places.

À quoi s’attendre de la Juventus en 2026/27

La Juventus a traversé une saison 2025/26 mouvementée : Igor Tudor, malgré une prolongation de deux ans signée en juin 2025, a été limogé fin octobre alors que le club occupait la sixième place. Il a brièvement été remplacé par l’intérimaire Massimo Brambilla avant que Luciano Spalletti ne prenne définitivement les commandes. Spalletti a stabilisé les résultats, mais n’a pas pu hisser la Juventus au-delà de la sixième place en fin de saison, manquant la Ligue des champions et devant se contenter de la Ligue Europa cet exercice.

Désormais engagé dans sa première saison complète à la tête de l’équipe, Spalletti cherchera à relancer la dynamique avec un effectif qui compte toujours Kenan Yildiz, meilleur buteur du club la saison dernière, aux côtés de Weston McKennie, Teun Koopmeiners et Jonathan David. Le calendrier présente une symétrie notable, avec une Juventus qui commencera et terminera la saison face au promu Frosinone, tandis qu’une série relevée à partir de la 16e journée proposera la Roma, Bologna, le rival municipal Torino et le rival du Derby d'Italia, l’Inter, dans un laps de temps rapproché.

Histoire de l’Allianz Stadium

L’Allianz Stadium (Juventus Stadium) est un stade entièrement assis situé dans le quartier des Vallette à Turin, construit sur le site de l’ancien domicile du club, le Stadio Delle Alpi, et inauguré en 2011. Avec une capacité de 41 689 places, c’est le sixième plus grand stade de football d’Italie.

Au-delà des matches réguliers de la Juventus, le stade a accueilli la finale de la Ligue Europa de l’UEFA 2014 (Sevilla vs Benfica), deux matches de la phase finale de la Ligue des nations de l’UEFA 2021, et la finale de la Ligue des champions féminine de l’UEFA 2022 (Barcelona vs Lyon).