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Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Turquie : dates, calendrier, prix et plus encore

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Voici la marche à suivre pour obtenir vos billets et assister à la rencontre de la Turquie en direct

La Turquie est prête à briller de nouveau sur la plus grande scène mondiale, alors que la Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra en Amérique du Nord. 

L’élargissement à 48 équipes promet plus de suspense, plus de buts et, surtout, davantage d’occasions pour la sélection turque de renouer avec la magie de son parcours historique de 2002. 

Êtes-vous prêt à voir Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu et le reste du groupe défier le monde ? GOAL vous propose le guide ultime pour obtenir vos billets pour la Coupe du monde 2026.

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Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 s’annonce comme un véritable marathon footballistique de classe mondiale, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026. Cette édition historique marquera une étape majeure en devenant le premier tournoi organisé par trois nations : les États-Unis, le Mexique et le Canada.

Matchs Amicaux
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Au total, 104 matchs seront disputés dans 16 villes hôtes emblématiques. Cette ampleur exceptionnelle offre aux supporters plus d’occasions que jamais de voir leurs équipes préférées en chair et en os. Les villes hôtes des trois pays sont :

  • États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.
  • Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey.
  • Canada : Toronto et Vancouver.

Calendrier de la Coupe du monde 2026

DateRencontreStadeBillets
13 juin 2026Australie - TurquieBC Place (Vancouver, Canada)Billets
19 juin 2026Turquie vs ParaguayLevi’s Stadium (Santa Clara, Californie)Billets
25 juin 2026États-Unis – TurquieSoFi Stadium (Inglewood, Californie)Billets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Turquie

Pour obtenir vos places, anticipez et suivez les différentes phases de vente officielles.

Les phases de vente officielles de la FIFA

La FIFA prévoit habituellement trois phases de vente distinctes. La dernière phase, dite de « vente de dernière minute », est actuellement en cours ; elle a commencé le 1^(er) avril. 

Contrairement aux phases précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. 

Il s’agit de la dernière chance d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

Revente et marchés secondaires

La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des billets de dernière minute. Avant de finaliser votre achat, vérifiez toujours les conditions générales de vente du site.

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Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en Turquie ?

Les tarifs ont été pensés pour s’adapter à tous les budgets, mais la demande élevée risque de faire flamber le prix des places les plus prisées. Les billets sont généralement répartis en quatre catégories :

  • Catégorie 1 : places de choix situées dans les zones centrales des niveaux inférieur et intermédiaire. Elles offrent la meilleure vue et sont les plus chères.
  • Catégorie 2 : placées essentiellement dans les coins ou derrière les sections de Catégorie 1, elles offrent un excellent rapport qualité-prix.
  • Catégorie 3 : Places situées en haut des tribunes ou plus éloignées du terrain.
  • Catégorie 4 : les places les plus abordables, souvent réservées aux résidents locaux du pays hôte, bien que certaines soient mises à la disposition des supporters internationaux lors de la mise en vente générale.

Pour les supporters turcs, les places les moins chères pour les matchs de la phase de groupes devraient osciller entre 60 et 70 dollars américains. Toutefois, les rencontres à enjeu élevé ou les rencontres disputées dans des stades emblématiques comme l’Estadio Azteca ou le SoFi Stadium entraîneront une majoration des tarifs.

Phase du tournoiFourchette de prix estimée (USD)
Phase de groupes60 $ - 650 $
Seizièmes de finale100 $ - 800 $
Huitièmes de finale150 $ - 1 000 $
Quarts de finale200 $ – 1 500 $
Demi-finales350 $ - 3 000 $
Finale1 000 $ – 8 000 $ et plus

Forfaits hospitalité

Pour les supporters souhaitant vivre la Coupe du monde dans un confort absolu, des forfaits hospitalité sont disponibles. Ils offrent bien plus qu’une simple place assise : une expérience VIP complète. Ces formules incluent généralement :

  • Expérience match : billet Catégorie 1, restauration haut de gamme et cadeaux commémoratifs.
  • Salons d’accueil : accès à des espaces VIP avant, pendant et après la rencontre.
  • Suites privées : le summum du confort pour les groupes, avec un service dédié et les meilleures vues du stade.

Les tarifs débutent autour de 1 500 $ US par personne pour les matchs de la phase de groupes et peuvent dépasser 10 000 $ pour la finale au New Jersey.

Quels sont les stades hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Les stades sélectionnés pour la Coupe du monde 2026 sont de premier plan, allant des cathédrales historiques du football aux merveilles architecturales modernes.

PaysStade (Ville)Capacité
MexiqueStade Azteca (Mexique)87 523
 Estadio Akron (Guadalajara)48 071
 Stade BBVA (Monterrey)53 500
États-UnisStade MetLife (New Jersey)82 500
 AT&T Stadium (Dallas)94 000
 Stade Mercedes-Benz (Atlanta)75 000
 NRG Stadium (Houston)72 220
 Arrowhead Stadium (Kansas City)76 416
 SoFi Stadium (Los Angeles)70 240
 Lincoln Financial Field (Philadelphie)69 796
 Levi’s Stadium (San Francisco)71 000
 Lumen Field (Seattle)69 000
 Gillette Stadium (Boston)65 878

 

Hard Rock Stadium (Miami)65 326
CanadaBC Place (Vancouver)54 500
 BMO Field (Toronto)45 000