Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Turquie : dates, calendrier, prix et plus encore

La Turquie est prête à briller de nouveau sur la plus grande scène mondiale, alors que la Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra en Amérique du Nord.

L’élargissement à 48 équipes promet plus de suspense, plus de buts et, surtout, davantage d’occasions pour la sélection turque de renouer avec la magie de son parcours historique de 2002.

Êtes-vous prêt à voir Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu et le reste du groupe défier le monde ? GOAL vous propose le guide ultime pour obtenir vos billets pour la Coupe du monde 2026.

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 s’annonce comme un véritable marathon footballistique de classe mondiale, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026. Cette édition historique marquera une étape majeure en devenant le premier tournoi organisé par trois nations : les États-Unis, le Mexique et le Canada.

Au total, 104 matchs seront disputés dans 16 villes hôtes emblématiques. Cette ampleur exceptionnelle offre aux supporters plus d’occasions que jamais de voir leurs équipes préférées en chair et en os. Les villes hôtes des trois pays sont :

États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle. Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey.

Guadalajara, Mexico et Monterrey. Canada : Toronto et Vancouver.

Calendrier de la Coupe du monde 2026

Date Rencontre Stade Billets 13 juin 2026 Australie - Turquie BC Place (Vancouver, Canada) Billets 19 juin 2026 Turquie vs Paraguay Levi’s Stadium (Santa Clara, Californie) Billets 25 juin 2026 États-Unis – Turquie SoFi Stadium (Inglewood, Californie) Billets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Turquie

Pour obtenir vos places, anticipez et suivez les différentes phases de vente officielles.

Les phases de vente officielles de la FIFA

La FIFA prévoit habituellement trois phases de vente distinctes. La dernière phase, dite de « vente de dernière minute », est actuellement en cours ; elle a commencé le 1^(er) avril.

Contrairement aux phases précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate.

Il s’agit de la dernière chance d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

Revente et marchés secondaires

La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des billets de dernière minute. Avant de finaliser votre achat, vérifiez toujours les conditions générales de vente du site.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en Turquie ?

Les tarifs ont été pensés pour s’adapter à tous les budgets, mais la demande élevée risque de faire flamber le prix des places les plus prisées. Les billets sont généralement répartis en quatre catégories :

Catégorie 1 : places de choix situées dans les zones centrales des niveaux inférieur et intermédiaire. Elles offrent la meilleure vue et sont les plus chères.

places de choix situées dans les zones centrales des niveaux inférieur et intermédiaire. Elles offrent la meilleure vue et sont les plus chères. Catégorie 2 : placées essentiellement dans les coins ou derrière les sections de Catégorie 1, elles offrent un excellent rapport qualité-prix.

placées essentiellement dans les coins ou derrière les sections de Catégorie 1, elles offrent un excellent rapport qualité-prix. Catégorie 3 : Places situées en haut des tribunes ou plus éloignées du terrain.

Places situées en haut des tribunes ou plus éloignées du terrain. Catégorie 4 : les places les plus abordables, souvent réservées aux résidents locaux du pays hôte, bien que certaines soient mises à la disposition des supporters internationaux lors de la mise en vente générale.

Pour les supporters turcs, les places les moins chères pour les matchs de la phase de groupes devraient osciller entre 60 et 70 dollars américains. Toutefois, les rencontres à enjeu élevé ou les rencontres disputées dans des stades emblématiques comme l’Estadio Azteca ou le SoFi Stadium entraîneront une majoration des tarifs.

Phase du tournoi Fourchette de prix estimée (USD) Phase de groupes 60 $ - 650 $ Seizièmes de finale 100 $ - 800 $ Huitièmes de finale 150 $ - 1 000 $ Quarts de finale 200 $ – 1 500 $ Demi-finales 350 $ - 3 000 $ Finale 1 000 $ – 8 000 $ et plus

Forfaits hospitalité

Pour les supporters souhaitant vivre la Coupe du monde dans un confort absolu, des forfaits hospitalité sont disponibles. Ils offrent bien plus qu’une simple place assise : une expérience VIP complète. Ces formules incluent généralement :

Expérience match : billet Catégorie 1, restauration haut de gamme et cadeaux commémoratifs.

billet Catégorie 1, restauration haut de gamme et cadeaux commémoratifs. Salons d’accueil : accès à des espaces VIP avant, pendant et après la rencontre.

accès à des espaces VIP avant, pendant et après la rencontre. Suites privées : le summum du confort pour les groupes, avec un service dédié et les meilleures vues du stade.

Les tarifs débutent autour de 1 500 $ US par personne pour les matchs de la phase de groupes et peuvent dépasser 10 000 $ pour la finale au New Jersey.

Quels sont les stades hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Les stades sélectionnés pour la Coupe du monde 2026 sont de premier plan, allant des cathédrales historiques du football aux merveilles architecturales modernes.