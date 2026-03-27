Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Tunisie : dates, calendrier, prix et plus encore

La Tunisie se prépare pour sa troisième participation consécutive à la Coupe du monde, la septième au total, et présente sur la scène internationale l'une des équipes les plus disciplinées et les mieux organisées d'Afrique.

Après une victoire historique contre la France en 2022, les supporters tunisiens sont plus impatients que jamais de voir si leur équipe parviendra enfin à briser la malédiction de la phase de groupes et à atteindre les huitièmes de finale.

Les hommes de Sabri Lamouchi peuvent-ils entrer dans l'histoire ? Laissez GOAL vous guider à travers les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment trouver les billets les moins chers et où les acheter en ligne.

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 sera un événement historique, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026.

Pour la première fois, le tournoi réunira 48 équipes et se déroulera dans 16 villes aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Au total, 104 matchs seront disputés, garantissant plus de football que jamais. La Tunisie a été placée dans le groupe F ; son parcours débutera dans l'ambiance footballistique animée du Mexique avant de se diriger vers le cœur des États-Unis.

Les villes hôtes de la Coupe du monde 2026 sont :

Mexique : Mexico, Guadalajara, Monterrey.

Mexico, Guadalajara, Monterrey. États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco, Seattle.

Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco, Seattle. Canada : Toronto, Vancouver.

Quel est le calendrier des matchs de la Tunisie pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Match (heure locale) Lieu Billets Lundi 15 juin Tunisie vs Vainqueur du barrage (2 h) Stade de Monterrey (Mexique) Billets Samedi 20 juin Tunisie vs Japon (22 h) Stade de Monterrey (Mexique) Billets Jeudi 25 juin Tunisie vs Pays-Bas (19 h) Stade de Kansas City (États-Unis) Billets

Le match d'ouverture de la Tunisie à Monterrey donnera le ton. Ensuite, la rencontre contre le Japon le 20 juin marquera un tournant historique, puisqu'il s'agira du 1 000e match de l'histoire de la Coupe du monde de la FIFA.

Les Aigles de Carthage s'envoleront ensuite pour Kansas City pour un choc au sommet contre les Pays-Bas, qui pourrait sceller leur sort dans la compétition.

Que peut-on attendre de la Tunisie en 2026 ?

Sous la houlette de Sabri Lamouchi, la Tunisie a confirmé sa réputation de puissance défensive.

Lors des qualifications, les Aigles de Carthage ont réalisé l'exploit remarquable de ne concéder aucun but en 10 matches.

Cette solidité défensive, incarnée par Montassar Talbi et le très régulier Aymen Dahmen dans les cages, sera leur arme principale dans le Groupe F.

Au milieu de terrain, Ellyes Skhiri reste le moteur de l'équipe, tandis qu'Hannibal Mejbri apporte la créativité nécessaire pour déjouer les défenses les plus tenaces.

Si le légendaire Youssef Msakni arrive en fin de carrière, son leadership reste inestimable pour une équipe qui allie l'expérience des vétérans à celle de jeunes talents ambitieux évoluant dans les meilleurs championnats européens.

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Tunisie ?

Il existe deux moyens principaux de réserver votre place dans les tribunes : le portail officiel de la FIFA et les plateformes de revente de confiance.

Portail officiel de billetterie de la FIFA

La FIFA met les billets en vente en plusieurs phases. Si vous avez manqué les premières mises en vente, surveillez les opportunités à venir :

Tirage au sort aléatoire : il s'agit de la phase principale au cours de laquelle les supporters postulent pour des matchs spécifiques. Si la demande dépasse l'offre, un tirage au sort est organisé pour déterminer les gagnants.

il s'agit de la phase principale au cours de laquelle les supporters postulent pour des matchs spécifiques. Si la demande dépasse l'offre, un tirage au sort est organisé pour déterminer les gagnants. Ventes de dernière minute : à l'approche du début du tournoi au printemps 2026, les billets restants seront vendus selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

à l'approche du début du tournoi au printemps 2026, les billets restants seront vendus selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Tarif spécial pour les supporters : la FIFA a mis en place un tarif spécial de 60 $ réservé aux supporters fidèles des équipes qualifiées, comme la Tunisie. Ces billets sont gérés par la fédération nationale de football.

Marchés secondaires

Si les billets sont épuisés sur le site officiel, ou si vous recherchez une catégorie spécifique qui n'est plus disponible, les fans peuvent se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub.

Les prix sur ces plateformes peuvent varier en fonction de la demande, mais elles offrent la meilleure chance de trouver des places de dernière minute pour les matchs très prisés.

Où acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Tunisie ?

La principale source pour tous les billets est FIFA.com/tickets.

Vous devez créer un identifiant FIFA pour participer à toute période de vente officielle. La FIFA propose également une plateforme de revente officielle pour les fans qui ne peuvent plus se rendre au match, permettant à d'autres d'acheter des billets à leur valeur nominale.

Pour les fans qui souhaitent plus de flexibilité ou qui ont manqué les périodes de vente officielles, StubHub propose une plateforme secondaire pour acheter des billets auprès d'autres fans.

Billets pour la Coupe du monde 2026 en Tunisie : combien coûtent-ils ?

Les billets sont répartis en quatre catégories. La catégorie 4 est la plus abordable, mais elle est généralement réservée aux résidents du pays hôte.

Les supporters étrangers s'orientent généralement vers la catégorie 3 pour bénéficier du meilleur rapport qualité-prix.

Voici les fourchettes de prix estimées pour les matchs de la phase de groupes :

Catégorie Lieu Prix estimé (USD) Entrée supporters Derrière les buts (supporters désignés) 60 $ Catégorie 3 Tribunes supérieures 140 $ - 185 Catégorie 2 Places d'angle et rangées intermédiaires supérieures 380 $ - 430 $ Catégorie 1 Lignes de touche (rangées inférieures) 450 $ - 600

*Remarque : les prix sont susceptibles de varier en fonction de la demande et du lieu.

Comment obtenir des billets d'hospitalité pour la Tunisie

Vous pouvez profiter pleinement de la Coupe du monde de la FIFA 2026 grâce à des forfaits d'hospitalité complets pour la Tunisie, comprenant des billets premium, des mets et boissons gastronomiques, et bien plus encore, disponibles dans les trois pays hôtes (États-Unis, Mexique et Canada).

Pour les fans qui souhaitent voyager avec style, les forfaits suivants sont disponibles :

Match unique

Phase de groupes : 1 match de n'importe quelle équipe non hôte (idéal pour les rencontres de la Tunisie à Monterrey ou à Kansas City).

Phases à élimination directe : 1/16e de finale / 1/8e de finale / Match pour la 3e place : 1 match au choix.

Options d'hospitalité : Salon au bord du terrain, VIP, Salon du Trophée, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 1 400 $ US / par personne

Suivez mon équipe

Venez voir la Tunisie en action lors de tous ses matchs de la phase préliminaire, quel que soit le lieu, alors qu'elle se déplacera entre le Mexique et les États-Unis.

Comprend : les 3 matchs de la phase de groupes et 1 match des seizièmes de finale.

Options d'accueil : Pavillon de la FIFA.

À partir de 6 750 $ US / par personne

Série « Lieu »

Assistez à tous les matchs dans le stade de votre choix (par exemple, l'Estadio Azteca ou le Mercedes-Benz Stadium).

Comprend : 4 à 9 matchs, selon le stade choisi.

Options d'hospitalité : Salon au bord du terrain, VIP, Salon des trophées, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 8 275 $ US / par personne

Quels sont les stades de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?