Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Suisse : dates, calendrier, prix et plus encore

L'année 2025 restera gravée dans les mémoires du football suisse. En plus de terminer en tête de son groupe de qualification pour la Coupe du monde, la Nati est restée invaincue tout au long de l'exercice.

Les Suisses savent déjà qu’ils affronteront le Qatar et le Canada, coorganisateur, mais ils ne découvriront leur troisième adversaire de groupe qu’après les barrages de l’UEFA. Les hommes de Murat Yakin ne s’en formalisent pas outre mesure, forts de leurs qualifications pour les huitièmes de finale lors des trois dernières Coupes du monde.

La Suisse est-elle prête à briller en Amérique du Nord ? Vous pourriez être de la partie pour le découvrir. Suivez GOAL pour obtenir toutes les dernières informations sur les billets de la Coupe du monde 2026, notamment comment garantir vos places et à quel prix.

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties entre le Canada, le Mexique et les États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés en 34 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera organisée conjointement par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Quel est le calendrier des matchs de la Suisse en phase de groupes de la Coupe du monde 2026 ?

Date Match (heure locale du coup d'envoi) Lieu Billets Samedi 13 juin Suisse vs Qatar (12 h) Levi’s Stadium (Santa Clara) Billets Jeudi 18 juin Suisse - Vainqueur du chemin A de l'UEFA (18h00) SoFi Stadium (Inglewood) Billets Mercredi 24 juin Canada vs Suisse (12 h) BC Place (Vancouver) Billets



Lors de la Coupe du monde au Qatar il y a quatre ans, la Suisse n’avait pas commencé en fanfare. Elle s’était d’abord imposée 1-0 face au Cameroun avant de s’incliner sur le même score contre le Brésil. Une victoire 3-2, arrachée dans un match houleux contre la Serbie (11 cartons jaunes), lui avait toutefois ouvert les portes des huitièmes de finale.

Les Crosses rouges entameront leur campagne 2026 face au Qatar au Levi’s Stadium de Santa Clara. Les Maroons, qui avaient organisé le tournoi il y a quatre ans pour leur première participation, n’avaient pas pris le moindre point ni inscrit le moindre but.

Les Suisses restent en Californie pour leur deuxième match de groupe, mais ils se rendront cette fois au SoFi Stadium d’Inglewood. Le cadre est connu, mais l’adversaire reste à confirmer : ils défieront le Pays de Galles, la Bosnie-Herzégovine, l’Italie ou l’Irlande du Nord, en fonction du résultat des barrages de l’UEFA.

Les Suisses espèrent avoir déjà engrangé suffisamment de points avant leur dernier match de groupe face au Canada. Bien que les Canucks abordent la phase finale après une série de défaites en Coupe du monde, ils pourront compter sur le soutien fervent de leur public.

Comment obtenir vos places pour la Coupe du monde 2026 en Suisse

Les supporters peuvent encore se procurer des places officielles sur le site de la FIFA jusqu’au coup d’envoi en juin.

Bien que plusieurs phases de vente aient déjà eu lieu, telles que le « tirage au sort de prévente Visa » (septembre), le « tirage au sort de prévente » (octobre) et le « tirage au sort aléatoire » (décembre/janvier), des places restent disponibles.

Phase de vente de dernière minute

À l’approche du tournoi (dès le 1ᵉʳ avril), les fans pourront acheter les billets restants selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

Pour acheter des billets, connectez-vous au portail officiel de billetterie de la FIFA et créez un compte ; vous pourrez ensuite vérifier la disponibilité des places.

Marchés secondaires

Au-delà des premières mises en vente, la FIFA gère également sa propre plateforme officielle de revente et d’échange. Il s’agit de la seule plateforme agréée par la FIFA pour les supporters souhaitant revendre ou acheter des billets déjà épuisés.

Les places y sont rares et aléatoires, surtout juste avant les rencontres, mais c’est le canal le plus sécurisé en dehors des ventes initiales. Au Mexique, une plateforme d’échange dédiée, le Mercado de Intercambio, assure les transactions locales avec les mêmes garanties officielles.

Pour ceux qui ont manqué les phases de vente officielles de la FIFA ou qui recherchent des places pour des dates ou des villes précises, des plateformes de revente comme StubHub proposent aussi des billets pour la Coupe du monde. Ces intermédiaires offrent davantage de flexibilité, mais les tarifs y sont souvent nettement plus élevés, la loi de l’offre et de la demande fixant les prix.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en Suisse ?

Les billets pour les matchs de groupe de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Suisse sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : la plus onéreuse, située en partie inférieure des tribunes.

la plus onéreuse, située en partie inférieure des tribunes. Catégorie 2 : elle occupe à la fois les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones de la catégorie 1.

elle occupe à la fois les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : en majorité en haut de tribune, hors des zones des catégories 1 et 2.

en majorité en haut de tribune, hors des zones des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la partie supérieure en dehors des autres catégories.

Les tarifs peuvent varier selon les phases de vente. Voici les estimations :

Tribune Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ - 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 – 3 295 € Finale 2 030 $ – 7 875 $

Comment obtenir des billets d’hospitalité pour la Coupe du monde 2026 en Suisse

Profitez pleinement de la Coupe du monde de la FIFA 2026 grâce à des formules d’hospitalité complètes pour les matchs de la Suisse, incluant des billets premium, des repas et des boissons, et bien plus encore, disponibles dans les trois pays hôtes.

Les formules proposées sont les suivantes :

Match unique

Phase de groupes : 1 match au choix d’une équipe non hôte (hors CAN, MEX, USA)

Seizièmes de finale, quarts de finale ou match pour la troisième place : choisissez une rencontre.

Options d’hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon du Trophée, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 1 400 USD par personne.

Série de stades

Suivez chaque rencontre dans l’enceinte de votre choix.

Forfait valable pour 4 à 9 matchs selon le stade

Valable pour chaque journée de match et toutes les phases de la compétition.

Options d’hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon des trophées, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 8 275 USD par personne.

Suivez mon équipe

Suivez votre équipe lors de tous ses matchs de la phase de groupes, où qu’ils se jouent.

Suivez votre équipe lors des trois matchs de la phase de groupes et d’un match des huitièmes de finale.

Valable pour chaque journée de match et dans chaque stade.

L’option « Suivez mon équipe » n’est actuellement pas proposée pour les équipes des pays hôtes (Canada, Mexique, États-Unis).

Options d’hospitalité : FIFA Pavilion

À partir de 6 750 USD par personne.

Des loges privées et un accès Platinum sont également proposés aux entreprises ou aux groupes VIP à la recherche des options les plus exclusives.

Que attendre de la Suisse lors de la Coupe du monde ?

La Suisse a mis du temps à digérer son élimination en quarts de finale de l’Euro 2024 face à l’Angleterre. Après cette douloureuse défaite aux tirs au but, les Crosses rouges n’ont plus goûté à la victoire jusqu’à la fin de l’année 2024.

Sous la conduite de Murat Yakin, la sélection helvétique a ensuite entamé une progression constante en 2025 : entre mars et octobre, elle a aligné six victoires d’affilée, dont cinq clean sheets consécutifs.

Ils entendent désormais s’appuyer sur ces solides bases lors de la Coupe du monde estivale. Premier objectif : passer la phase de groupes, un exploit qui leur est familier.

Si ce cap est franchi, la « malédiction des huitièmes » les attend : éliminés à ce stade lors de cinq des six dernières éditions, ils n’ont plus atteint les quarts depuis 1954.

Côté individualités, Breel Embolo, auteur de deux buts lors de la précédente Coupe du monde et meilleur buteur des éliminatoires, incarne la menace offensive. Dans l’entrejeu, Granit Xhaka, qui devrait franchir la barre des 150 sélections en 2026, assure la maîtrise du ballon et la transition.

Quels sont les stades hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ont été dévoilées : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Voici la liste de ces villes et des stades qui les accueilleront :