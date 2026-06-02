Après un parcours de qualification mené avec détermination, la Suède entend bien faire à nouveau forte impression sur la scène internationale lors de la Coupe du monde 2026.

L’élargissement à 48 équipes crée un cadre inédit pour cette édition et offre à la Suède la tribune idéale pour retrouver son statut d’équipe redoutable sur le Vieux Continent.

La Suède rééditera-t-elle ses exploits historiques et séduira-t-elle les fans outre-Atlantique ? GOAL vous guide à travers les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026 : comment les obtenir et à quel prix, pour ne manquer aucune minute de l’action.

Quel est le calendrier des matchs de groupe de la Suède pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Match Lieu Billets Vendredi 12 juin Suède - Tunisie (19 h) Gillette Stadium (Boston) Billets Jeudi 18 juin Suède - Pays-Bas (20 h) MetLife Stadium (New Jersey) Billets Mercredi 24 juin Japon - Suède (18 h) Lincoln Financial Field (Philadelphie) Billets

L’aventure nord-américaine de la Suède débutera sur la côte Est des États-Unis. Disputer des rencontres dans des enceintes emblématiques comme le Gillette Stadium de Boston offre un cadre prestigieux aux supporters scandinaves, avec des temps de vol plus courts qu’vers les stades de la côte Ouest.

Le match au MetLife Stadium, dans le New Jersey, s’annonce comme l’un des temps forts de la phase de groupes. Situé juste à la périphérie de New York, cet antre géant et bruyant devrait porter les chants des supporters suédois.

Enfin, le dernier match de groupe à Philadelphie s’annonce crucial pour la qualification des Scandinaves en huitièmes de finale.

Comment se procurer vos places pour la Coupe du monde 2026 de la Suède

Phase de vente de dernière minute.

À partir d’avril 2026, les billets restants pour les matchs de la Suède seront mis en vente selon le principe du « premier arrivé, premier servi » via les canaux officiels. Ces billets partent généralement très vite, à mesure que la fièvre du tournoi s’empare du monde entier.

Pour y accéder, les supporters doivent disposer d’un compte FIFA enregistré. Compte tenu de la forte diaspora suédoise en Amérique du Nord et du dynamisme des fans en déplacement, ces billets risquent de disparaître en quelques minutes.

Marchés secondaires

Une fois la phase de vente de dernière minute clôturée, les marchés secondaires et la plateforme officielle de revente de la FIFA (réouverte le 2 avril 2026) seront les seuls canaux permettant d’acquérir un billet pour la Coupe du monde.

Avec plus de trois millions de billets encore disponibles sur les sept millions mis en vente, la demande s’annonce extrêmement vive.

Pour les retardataires, des plateformes de revente comme StubHub demeurent une option.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en Suède ?

Les places pour les rencontres de la phase de groupes de la Suède sont proposées à des tarifs abordables, à partir de 60 $ pour certaines catégories. Les prix varient selon la qualité de la vue et l’enjeu de la rencontre.

Catégorie 1 : places premium le long de la ligne de touche pour une vue dégagée sur le terrain.

places premium le long de la ligne de touche pour une vue dégagée sur le terrain. Catégorie 2 : placés dans les coins et en hauteur le long des lignes de touche, ils offrent un excellent rapport qualité-prix.

placés dans les coins et en hauteur le long des lignes de touche, ils offrent un excellent rapport qualité-prix. Catégorie 3 : places offrant un excellent rapport qualité-prix, généralement situées en haut des tribunes.

places offrant un excellent rapport qualité-prix, généralement situées en haut des tribunes. Catégorie 4 : L’option la plus économique, souvent réservée aux résidents locaux ou aux petits budgets, située derrière les buts.

Étape Fourchette de prix des billets (USD) Phase de groupes 60 $ – 650 $ Seizièmes de finale 100 $ - 800 $ Huitièmes de finale 175 $ - 1 000 $ Quarts de finale 220 $ - 1 500 $ Demi-finales 650 $ - 3 500 $ Finale 2 000 $ – 8 000 $

Comment obtenir des billets d’hospitalité pour la Coupe du monde 2026 en Suède

Conçus pour offrir un confort optimal, ces forfaits premium incluent une restauration gastronomique, des boissons et les meilleures places du stade.

Les forfaits d’hospitalité pour les matchs de la Suède comprennent :

Forfait « Un seul match » : à partir de 1 500 $ US par personne . Il donne accès à des salons exclusifs et à des sièges rembourrés haut de gamme.

à partir de . Il donne accès à des salons exclusifs et à des sièges rembourrés haut de gamme. Suivez l’équipe : ce forfait vous ouvre les portes des espaces VIP pour tous les matchs de groupe de la Suède, vous offrant une expérience haut de gamme constante tout en suivant l’équipe dans plusieurs villes.

ce forfait vous ouvre les portes des espaces VIP pour tous les matchs de groupe de la Suède, vous offrant une expérience haut de gamme constante tout en suivant l’équipe dans plusieurs villes. Stade unique : si vous souhaitez rester dans une seule ville, comme New York/New Jersey, vous pouvez opter pour un forfait couvrant toutes les rencontres disputées dans cet stade.

Quand la Coupe du monde de la FIFA 2026 aura-t-elle lieu ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. Cette édition historique, la première organisée par trois nations, offrira aux supporters en déplacement une expérience riche et variée.

Au total, 104 matchs seront disputés sur 34 jours. Avec 48 équipes participantes, le tournoi est plus grand et plus accessible que jamais. Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :