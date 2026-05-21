Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en République tchèque : dates, calendrier, prix et plus encore

La République tchèque entamera sa phase de groupes le 11 juin face à la Corée du Sud, sur la pelouse de l’Estadio Akron, au Mexique.

Absents depuis vingt ans de la scène mondiale, les Tchèques effectuent leur retour tant attendu. Leurs supporters, euphoriques, se ruent déjà sur les billets pour le tournoi nord-américain.

Cette année restera déjà mémorable pour les supporters tchèques : après une campagne de qualification laborieuse, la sélection a haussé son niveau au moment clé et validé son billet pour le Mondial grâce aux barrages.

GOAL vous tient informé des dernières actualités concernant les billets de la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir des places pour les matchs de la République tchèque et à quels tarifs.

Calendrier de la République tchèque pour la Coupe du monde 2026

Depuis leur finale de la Coupe du monde 1962, ils n’ont atteint les huitièmes de finale qu’une seule fois, en 1990. Voici le programme de leurs matchs de groupe cette année :

Date Calendrier Lieu Billets Jeudi 11 juin Corée du Sud - République tchèque Estadio Akron, Zapopan Billets Jeudi 18 juin République tchèque - Afrique du Sud Stade Mercedes-Benz, Atlanta Billets Mercredi 24 juin République tchèque vs Mexique Stade Azteca, Mexique Billets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde en République tchèque ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les tirages au sort anticipés) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets lors des premières phases est désormais extrêmement limitée.

Voici le point sur la situation actuelle de la vente de billets :

Phase de vente de dernière minute : cette phase est actuellement en cours et fonctionne selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, il s'agit de transactions en temps réel. C'est la dernière occasion d'acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme agréée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub , notamment pour les rencontres à élimination directe très demandées, même si les tarifs peuvent alors diverger du prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en République tchèque ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi de 2026. En phase de groupes, les billets démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les places pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Retrouvez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

Catégorie Phase de groupes 16es de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ - 2 030 $

Que attendre de la République tchèque lors de la Coupe du monde 2026 ?

Les Tchèques ont vécu des montagnes russes émotionnelles pendant les qualifications pour la Coupe du monde. Des moments difficiles, comme la défaite 2-1 contre les Îles Féroé et la déroute 5-0 face à la Croatie, aux moments forts, comme les victoires contre la République d'Irlande et le Danemark lors des barrages.

Les hommes de Miroslav Koubek ont dû aller au bout d’eux-mêmes lors des deux succès en barrages, conclues par des séances de tirs au but haletantes. Un scénario qui fait le régal des supporters tchèques et qui pourrait se répéter en Amérique du Nord cet été.

Absente de la Coupe du monde depuis 2006, la sélection tchèque peut toutefois s’appuyer sur un palmarès solide : finaliste en 1934 et 1962, puis quart de finaliste en 1938 et 1990 sous le nom de Tchécoslovaquie.

Même s’ils n’ont jamais atteint le sommet au niveau mondial, les Tchèques ont brillé sur la scène continentale en étant sacrés champions d’Europe en 1976.

Patrik Schick, meilleur buteur des qualifications, sera à nouveau le pivot de l’équipe en Amérique du Nord. L’attaquant du Bayer Leverkusen, auteur de près d’un but tous les deux matchs en club (103 réalisations en 210 rencontres), affiche une efficacité similaire en sélection (25 buts en 52 matchs).

Dans l’entrejeu, Tomáš Souček apportera son activité débordante d’un bout à l’autre du terrain, tandis que le capitaine Ladislav Krejčí veillera à organiser la défense.

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ont été dévoilées : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Voici les villes et les stades qui accueilleront la compétition :

Pays Stade (Ville) Capacité Canada BC Place (Vancouver) 54 000

BMO Field (Toronto) 45 000 Mexique Estadio Banorte (Mexique) 83 000

Estadio Akron (Guadalajara) 48 000

Stade BBVA (Monterrey) 53 500 États-Unis Stade Mercedes-Benz (Atlanta) 75 000

Gillette Stadium (Foxborough) 65 000

AT&T Stadium (Dallas) 94 000

NRG Stadium (Houston) 72 000

Arrowhead Stadium (Kansas City) 73 000

SoFi Stadium (Inglewood) 70 000

Hard Rock Stadium (Miami) 65 000

MetLife Stadium (East Rutherford) 82 500

Lincoln Financial Field (Philadelphie) 69 000

Levi’s Stadium (San Francisco) 71 000

Lumen Field (Seattle) 69 000



