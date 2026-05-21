Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en RD Congo : dates, calendrier, prix et plus encore

La RD Congo entamera sa phase de groupes de la Coupe du monde le 17 juin face au Portugal, au NRG Stadium de Houston.
Sous son ancien nom de Zaïre, elle avait créé l’événement lors de la Coupe du monde 1974 en devenant la première nation subsaharienne à prendre part au plus grand rendez-vous planétaire du ballon rond. Aujourd’hui, les Léopards font leur retour et leurs supporters se ruent déjà sur les billets.
Si le palmarès des Leopards compte deux victoires et quatre demi-finales en Coupe d’Afrique des nations, la sélection cherche encore à s’imposer sur la scène mondiale.
GOAL vous guide pas à pas pour obtenir vos places et vous détaille les tarifs.
Calendrier de la RD Congo pour la Coupe du monde 2026
La RD Congo a brillé durant les éliminatoires. Voici le programme de ses rencontres pour la Coupe du monde 2026.
Date
Calendrier
Lieu
Billets
Mercredi 17 juin
Portugal vs RD Congo
NRG Stadium, Houston
Mardi 23 juin
Colombie vs RD Congo
Estadio Akron, Zapopan
Samedi 27 juin
République démocratique du Congo vs Ouzbékistan
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Comment acheter des billets pour la Coupe du monde depuis la RD Congo ?
À ce stade, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les premiers tirages au sort) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité initiale via les premières phases est désormais extrêmement limitée.
Voici le point sur la situation actuelle des ventes :
- Phase de vente de dernière minute : cette phase est actuellement en cours et fonctionne selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, il s'agit de transactions en temps réel. C'est la dernière occasion d'acheter directement auprès de la FIFA.
- Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme agréée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
- Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées, bien que les tarifs puissent alors diverger du prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.
Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en RD Congo ?
La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026. Les billets pour la phase de groupes sont disponibles à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les prix pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.
Retrouvez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :
Catégorie
Phase de groupes
16es de finale – Quarts de finale
Demi-finales et finale
Catégorie 1
250 $ – 400 $
600 – 1 200 €
1 500 $ - 6 730 $
Catégorie 2
150 € – 280 €
400 € - 800 €
1 000 € – 4 210 €
Catégorie 3
100 $ – 200 $
200 € – 500 €
600 € - 2 790 €
Catégorie 4
60 € – 120 €
150 € – 350 €
400 $ - 2 030 $
À quoi s’attendre de la RD Congo lors de la Coupe du monde 2026
Les qualifications ont été ardues, mais les Léopards ont renversé tous les obstacles avec brio. Sébastien Desabre espère que cet effort portera ses fruits lors de la phase finale nord-américaine.
Après avoir terminé deuxième derrière le Sénégal lors de la phase initiale des qualifications de la CAF pour la Coupe du monde, la RD Congo a ensuite dû affronter deux grandes puissances du football africain, le Cameroun et le Nigeria. Contre toute attente, elle a éliminé ces deux équipes, puis a franchi le dernier obstacle en battant la Jamaïque lors de la finale du barrage interconfédéral au Mexique.
Le joueur le plus expérimenté de la RD Congo est son capitaine, Chancel Mbemba, qui compte plus de 100 sélections. L’ancien défenseur d’Anderlecht, de Newcastle United, de Porto et de Marseille évolue désormais à Lille, en Ligue 1.
L’effectif actuel compte toutefois plusieurs visages familiers, tels qu’Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku, Cédric Bakambu et Yoane Wissa.
Ces cadres actuels auront à cœur de faire mieux que leurs aînés, derniers de leur groupe en 1974 avec trois défaites et aucun but marqué.
Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?
En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ont été dévoilées : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Voici les villes et les stades qui accueilleront la compétition :
Pays
Stade (Ville)
Capacité
Canada
BC Place (Vancouver)
54 000
BMO Field (Toronto)
45 000
Mexique
Estadio Banorte (Mexique)
83 000
Estadio Akron (Guadalajara)
48 000
Stade BBVA (Monterrey)
53 500
États-Unis
Stade Mercedes-Benz (Atlanta)
75 000
Gillette Stadium (Foxborough)
65 000
AT&T Stadium (Dallas)
65 000 AT&T Stadium (Dallas) 94 000 NRG Stadium (Houston)
NRG Stadium (Houston)
72 000
Arrowhead Stadium (Kansas City)
73 000
SoFi Stadium (Inglewood)
70 000
Hard Rock Stadium (Miami)
65 000
MetLife Stadium (East Rutherford)
82 500
Lincoln Financial Field (Philadelphie)
69 000
Levi’s Stadium (San Francisco)
71 000
Lumen Field (Seattle)
69 000