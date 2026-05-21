Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en RD Congo : dates, calendrier, prix et plus encore

La RD Congo entamera sa phase de groupes de la Coupe du monde le 17 juin face au Portugal, au NRG Stadium de Houston.

Sous son ancien nom de Zaïre, elle avait créé l’événement lors de la Coupe du monde 1974 en devenant la première nation subsaharienne à prendre part au plus grand rendez-vous planétaire du ballon rond. Aujourd’hui, les Léopards font leur retour et leurs supporters se ruent déjà sur les billets.

Si le palmarès des Leopards compte deux victoires et quatre demi-finales en Coupe d’Afrique des nations, la sélection cherche encore à s’imposer sur la scène mondiale.

GOAL vous guide pas à pas pour obtenir vos places et vous détaille les tarifs.

Calendrier de la RD Congo pour la Coupe du monde 2026

La RD Congo a brillé durant les éliminatoires. Voici le programme de ses rencontres pour la Coupe du monde 2026.

Date Calendrier Lieu Billets Mercredi 17 juin Portugal vs RD Congo NRG Stadium, Houston Billets Mardi 23 juin Colombie vs RD Congo Estadio Akron, Zapopan Billets Samedi 27 juin République démocratique du Congo vs Ouzbékistan Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Billets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde depuis la RD Congo ?

À ce stade, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les premiers tirages au sort) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité initiale via les premières phases est désormais extrêmement limitée.

Voici le point sur la situation actuelle des ventes :

Phase de vente de dernière minute : cette phase est actuellement en cours et fonctionne selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, il s'agit de transactions en temps réel. C'est la dernière occasion d'acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme agréée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées, bien que les tarifs puissent alors diverger du prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en RD Congo ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026. Les billets pour la phase de groupes sont disponibles à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les prix pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Retrouvez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

Catégorie Phase de groupes 16es de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ - 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € - 800 € 1 000 € – 4 210 € Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ - 2 030 $

À quoi s’attendre de la RD Congo lors de la Coupe du monde 2026

Les qualifications ont été ardues, mais les Léopards ont renversé tous les obstacles avec brio. Sébastien Desabre espère que cet effort portera ses fruits lors de la phase finale nord-américaine.

Après avoir terminé deuxième derrière le Sénégal lors de la phase initiale des qualifications de la CAF pour la Coupe du monde, la RD Congo a ensuite dû affronter deux grandes puissances du football africain, le Cameroun et le Nigeria. Contre toute attente, elle a éliminé ces deux équipes, puis a franchi le dernier obstacle en battant la Jamaïque lors de la finale du barrage interconfédéral au Mexique.

Le joueur le plus expérimenté de la RD Congo est son capitaine, Chancel Mbemba, qui compte plus de 100 sélections. L’ancien défenseur d’Anderlecht, de Newcastle United, de Porto et de Marseille évolue désormais à Lille, en Ligue 1.

L’effectif actuel compte toutefois plusieurs visages familiers, tels qu’Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku, Cédric Bakambu et Yoane Wissa.

Ces cadres actuels auront à cœur de faire mieux que leurs aînés, derniers de leur groupe en 1974 avec trois défaites et aucun but marqué.

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ont été dévoilées : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Voici les villes et les stades qui accueilleront la compétition :

Pays Stade (Ville) Capacité Canada BC Place (Vancouver) 54 000

BMO Field (Toronto) 45 000 Mexique Estadio Banorte (Mexique) 83 000

Estadio Akron (Guadalajara) 48 000

Stade BBVA (Monterrey) 53 500 États-Unis Stade Mercedes-Benz (Atlanta) 75 000

Gillette Stadium (Foxborough) 65 000

AT&T Stadium (Dallas) 65 000 AT&T Stadium (Dallas) 94 000 NRG Stadium (Houston)

NRG Stadium (Houston) 72 000

Arrowhead Stadium (Kansas City) 73 000

SoFi Stadium (Inglewood) 70 000

Hard Rock Stadium (Miami) 65 000

MetLife Stadium (East Rutherford) 82 500

Lincoln Financial Field (Philadelphie) 69 000

Levi’s Stadium (San Francisco) 71 000

Lumen Field (Seattle) 69 000



