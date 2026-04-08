Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Ouzbékistan : dates, calendrier, prix et plus encore

Après une campagne de qualification remarquée qui lui a permis de conjurer le mauvais sort, l’Ouzbékistan s’apprête à disputer la Coupe du monde 2026 pour la première fois de son histoire.

L’élargissement à 48 équipes leur offre une occasion en or de briller sur les terrains mexicains et américains dès juin prochain.

L’Ouzbékistan saura-t-il répondre aux attentes et surprendre la planète football dès son entrée en lice ? GOAL vous livre toutes les informations essentielles sur les billets de la Coupe du monde 2026 : comment les obtenir et à quel prix.

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. Au total, 104 matchs seront disputés en 34 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera coorganisée par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Quel est le calendrier des matchs de groupe de l'Ouzbékistan pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Rencontre (heure locale du coup d’envoi) Lieu Billets Mercredi 17 juin Ouzbékistan - Colombie (21h00) Stade Azteca (Mexique) Billets Mardi 23 juin Portugal - Ouzbékistan (17 h) NRG Stadium (Houston) Billets Samedi 27 juin République démocratique du Congo/Barrage – Ouzbékistan (23h30) Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Billets

Le parcours de l’Ouzbékistan s’ouvre dans la légende : le 17 juin, les « Loups blancs » fouleront la pelouse mythique de l’Estadio Azteca de Mexico pour affronter la Colombie.

Le 23 juin à Houston, les Ouzbeks défieront le Portugal dans le match phare du groupe K. Cette rencontre, qui devrait afficher complet, opposera des stars mondiales et mettra à l’épreuve les qualités techniques de la sélection ouzbèke.

Le dernier match de groupe se tiendra dans l’ultramoderne Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta contre la RD Congo ou le vainqueur d’un match de barrage, une rencontre qui pourrait ouvrir la voie à une qualification historique pour les 16es de finale.

Comment se procurer les places pour les matchs de l’Ouzbékistan lors de la Coupe du monde 2026.

Phase de vente de dernière minute.

À partir du 1er avril 2026, les billets restants seront mis en vente selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

La FIFA n’a pas dévoilé le nombre précis de places encore disponibles, mais la demande pour assister à la rencontre Ouzbékistan-Portugal est déjà en pleine effervescence.

Pour tenter d’obtenir ces précieux sésames, les supporters doivent disposer d’un compte FIFA et passer par le portail officiel.

Marchés secondaires

Une fois la phase de vente de dernière minute clôturée, les marchés secondaires et la plateforme officielle de revente de la FIFA (réouverte le 2 avril 2026) seront les seuls canaux permettant d’acquérir un billet pour la Coupe du monde.

Avec plus de trois millions de billets encore disponibles sur les sept millions mis en vente, les supporters seront prêts à tout pour obtenir leur sésame pour le Mondial.

Si vous n’avez pas pu obtenir votre place durant la phase de vente de dernière minute ou si vous cherchez encore des billets de dernière minute, des plateformes secondaires comme StubHub peuvent constituer une solution de repli.

Billets pour la Coupe du monde 2026 en Ouzbékistan : quel prix faut-il prévoir ?

Les billets pour les matchs de groupe de l’Ouzbékistan sont répartis en quatre catégories principales. Sur le portail officiel, les tarifs commencent à 60 $ pour certaines catégories, mais la forte demande fait flamber les prix des rencontres de haut niveau.

Catégorie 1 : places les plus onéreuses, situées dans les rangées centrales des tribunes basses.

places les plus onéreuses, situées dans les rangées centrales des tribunes basses. Catégorie 2 : places de milieu de gamme offrant une excellente vue latérale.

places de milieu de gamme offrant une excellente vue latérale. Catégorie 3 : places en haut des tribunes, offrant une vue d’ensemble du terrain.

places en haut des tribunes, offrant une vue d’ensemble du terrain. Catégorie 4 : les places les plus abordables, situées derrière les buts.

Étape Fourchette de prix des billets (USD) Phase de groupes (face à la Colombie ou la RD Congo) 297 $ - 950 $ Phase de groupes (contre le Portugal) 643 $ - 3 200 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ - 980 $ Finale 2 030 $ – 7 875 $

Comment obtenir des billets d’hospitalité pour la Coupe du monde 2026 en Ouzbékistan

Les supporters souhaitant vivre une expérience premium peuvent se tourner vers les forfaits hospitalité, qui comprennent des places de choix et des services haut de gamme.

Forfait Match unique : à partir de 1 400 $ US par personne, avec accès à des salons exclusifs.

à partir de 1 400 $ US par personne, avec accès à des salons exclusifs. Suivez l’équipe ouzbèke : accès aux trois rencontres de la phase de groupes et à un éventuel match des 16es de finale, à partir de 6 750 $US par personne.

ouzbèke accès aux trois rencontres de la phase de groupes et à un éventuel match des 16es de finale, à partir de 6 750 $US par personne. Formule «Unseul match » : places premium et accès à des salons privés, à partir de 1 400 $US par personne. Formule « Suivi de l’équipe » : tous les matchs de la phase de groupes plus un éventuel huitième de finale, à partir de 6 750 $US par personne. Formule « Parcours de stade » : tous les matchs dans une même enceinte comme l’Estadio Azteca, à partir de 8 275 $US par personne.

Que peut-on attendre de l’Ouzbékistan lors de la Coupe du monde ?

L’Ouzbékistan aborde le tournoi de 2026 en outsider crédible. Après avoir dominé son groupe au troisième tour des qualifications, la sélection a laissé derrière elle son statut de « presque qualifiée ».

Portés par les inspirations créatives d’Abbosbek Fayzullaev et la menace constante qu’incarne Eldor Shomurodov en pointe, les White Wolves disposent d’un bagage technique leur permettant de rivaliser avec n’importe quel adversaire.

Disciplinée défensivement, elle sait aussi se montrer fulgurante en transition.

Soutenus par une importante diaspora d’Asie centrale en Amérique du Nord, les Ouzbeks pourraient bénéficier d’une ambiance de « deuxième maison » dans des villes comme Houston et Atlanta.

Quels sont les stades de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?