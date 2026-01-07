Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Iran : dates, calendrier, prix et plus encore

Les supporters iraniens espèrent conjurer le sort qui les poursuit en Coupe du monde. Malgré six participations au cours desquelles ils ont croisé certaines des meilleures nations du ballon rond, la Team Melli n’a jamais franchi le cap du premier tour et rejoint les huitièmes de finale.

L’équipe pourra compter sur un public nombreux lors de ses matchs de groupe en Californie et à Seattle, mais parviendra-t-elle enfin à prendre son envol sur le sol américain et à atteindre les huitièmes de finale ? Vous pourriez être de la partie pour les soutenir à pleine voix.

Laissez GOAL vous guider à travers les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment vous assurer des places et combien elles coûtent.

Quel est le calendrier des matchs de groupe de l'Iran pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Match (heure du coup d’envoi, heure locale) Lieu Billets Lundi 15 juin Iran - Nouvelle-Zélande (18 h) SoFi Stadium (Inglewood) Billets Dimanche 21 juin Iran – Belgique (12 h) SoFi Stadium (Inglewood) Billets Vendredi 26 juin Iran - Égypte (20h) Lumen Field (Seattle) Billets

Que peut-on attendre de l'Iran lors de la Coupe du monde 2026 ?

La sélection perse a fait ses débuts en Coupe du monde en 1978, en Argentine, puis a dû attendre vingt ans pour retrouver le plus grand tournoi sportif de la planète. Bien qu’elle soit devenue une habituée de l’épreuve, elle n’a pour l’instant gagné que trois matchs en six participations. Qualifiée pour son quatrième tournoi consécutif, la sélection iranienne espère enfin s’imposer sur la scène internationale.

L’Iran aborde l’édition nord-américaine fort d’une campagne de qualification convaincante. Sous la houlette d’Amir Ghalenoei, auteur de 28 victoires en 41 matchs depuis son retour à la tête de la sélection, la formation perse a progressivement pris son envol.

Mehdi Taremi, auteur de dix buts durant les différentes phases des éliminatoires, incarne la menace offensive des Perses et espère conclure sa carrière internationale en apothéose lors de ce qui s’annonce comme sa dernière Coupe du monde, à 33 ans.

Quand acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Iran

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici ce que vous devez retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux précédentes étapes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition.

Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions générales de vente de ces sites.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en Iran ?

Les billets pour les matchs de groupe de l’Iran lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : places les plus onéreuses, situées en bas des tribunes.

places les plus onéreuses, situées en bas des tribunes. Catégorie 2 : occupe les rangées supérieures et inférieures hors des zones de la catégorie 1.

occupe les rangées supérieures et inférieures hors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : située principalement dans la partie supérieure, en dehors des zones des catégories 1 et 2.

située principalement dans la partie supérieure, en dehors des zones des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la partie supérieure en dehors des autres catégories.

Les tarifs peuvent varier selon les phases de vente. Voici les estimations :

Scène Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ - 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ – 7 875 $

Comment obtenir des billets hospitalité pour la Coupe du monde 2026 en Iran

Profitez pleinement de la Coupe du monde de la FIFA 2026 grâce à des forfaits hospitalité complets pour les matchs de l’Iran, incluant des billets premium, des repas et des boissons, ainsi que de nombreux autres avantages, dans les trois pays hôtes.

Les formules proposées sont les suivantes :

Match unique

Phase de groupes : 1 match au choix d’une équipe non hôte (hors CAN, MEX, USA)

Seizièmes de finale, quarts de finale ou match pour la troisième place : 1 rencontre au choix

Options d’hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon du Trophée, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 1 400 USD par personne.

Série de stades

Suivez chaque rencontre dans l’enceinte de votre choix.

Forfait valable pour 4 à 9 matchs selon le stade choisi.

Valable pour chaque journée de match et toutes les phases de la compétition.

Options d’hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon des trophées, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 8 275 USD par personne.

Suivez mon équipe

Suivez votre équipe à chaque rencontre de la phase de groupes, où que le terrain se trouve.

Les trois rencontres de la phase de groupes et une rencontre des seizièmes de finale.

Toutes les journées de match et tous les lieux sont éligibles.

La fonction « Suivre mon équipe » n’est pas actuellement disponible pour les équipes des pays hôtes (Canada, Mexique, États-Unis).

Options d’hospitalité : FIFA Pavilion

À partir de 6 750 USD par personne.

Des suites privées et un accès Platinum sont également proposés aux entreprises ou aux VIP à la recherche d’une expérience premium.

Quand la Coupe du monde de la FIFA 2026 aura-t-elle lieu ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés en 34 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera coorganisée par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Quels sont les stades hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a officiellement dévoilé la liste des seize villes hôtes (deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis) et des stades qui accueilleront les rencontres :