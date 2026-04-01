Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Irak : dates, calendrier, prix et plus encore

La demande de billets pour les matchs de l'équipe nationale irakienne lors de la Coupe du monde 2026 atteint des sommets, les supporters, de Bagdad à Détroit et de Bassorah à Toronto, étant impatients de soutenir les Lions sur la scène internationale.

Après sa performance héroïque lors des qualifications asiatiques, l'Irak est devenu l'une des équipes les plus attendues du tournoi de 2026.

L'équipe de GOAL a rassemblé toutes les informations essentielles sur les prix des billets, les phases de vente et les moyens les plus fiables pour réserver dès maintenant votre place dans les tribunes.

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Irak ?

La principale option officielle pour obtenir des billets pour la Coupe du monde 2026 est de passer par le portail de la FIFA, via des systèmes de tirage au sort et des ventes officielles de dernière minute.

La demande étant susceptible d'être très forte, des plateformes secondaires telles que StubHub peuvent constituer une alternative pour vous assurer une place dans les tribunes.

Comment acheter des billets d'hospitalité pour l'Irak ?

Si vous recherchez une expérience inoubliable pour voir les Lions de Mésopotamie, les options d'hospitalité vous offrent exactement cela :

Match unique : les prix commencent à environ 1 400 dollars américains et comprennent un billet premium donnant accès aux salons VIP et à une expérience gastronomique.

les prix commencent à environ 1 400 dollars américains et comprennent un billet premium donnant accès aux salons VIP et à une expérience gastronomique. Forfait « Suivez votre équipe » : vous garantit une place pour tous les matchs de phase de poules de l'Irak, à partir de 6 750 $ US, vous offrant ainsi une tranquillité d'esprit quelle que soit la ville où l'équipe joue.

vous garantit une place pour tous les matchs de phase de poules de l'Irak, à partir de 6 750 $ US, vous offrant ainsi une tranquillité d'esprit quelle que soit la ville où l'équipe joue. Loges privées : Disponibles dans des stades tels que le MetLife et le R&T, les loges privées offrent un maximum d'intimité et un service digne d'un hôtel.

Quand aura lieu la Coupe du monde 2026 ?

La Coupe du monde 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026. Cette édition sera véritablement historique, car elle se tiendra pour la première fois dans 16 villes hôtes réparties dans trois pays. Avec 48 équipes participantes, nous assisterons à 104 matchs passionnants sur 34 jours.

Villes hôtes de la Coupe du monde 2026

États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle

Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey Canada : Toronto et Vancouver

Calendrier de la Coupe du monde 2026 en Irak

Date Match Stade (Ville) Billets 16 juin 2026 Irak vs Norvège NRG Stadium (Houston) Disponible 22 juin 2026 France vs Irak Lumen Field (Seattle) Disponible 27 juin 2026 Sénégal vs Irak Levi’s Stadium (San Francisco) Disponible

Que peut-on attendre de l'Irak lors de la Coupe du monde 2026 ?

Avec de jeunes talents évoluant en Europe et des joueurs expérimentés à la pointe de l'attaque, l'Irak a fait preuve d'une résilience exceptionnelle lors des qualifications.

Les supporters irakiens sont connus pour leur bruit et leur enthousiasme, et on s'attend à ce que les stades à travers les États-Unis se transforment en arènes vertes, scandant le nom de l'Irak.

La compétition sera féroce, mais l’esprit combatif des joueurs irakiens en fait des prétendants capables de passer la phase de groupes et de créer une surprise spectaculaire, à l’image de ce qu’a réalisé l’équipe nationale marocaine lors de la précédente édition.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en Irak ?

Les prix varient en fonction de la catégorie de place et de la phase du tournoi.

Phase de groupes 60 $ - 620 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ - 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 $ – 3 295 $ Finale 2 030 $ - 7 875 $

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 ?

Les supporters auront plusieurs occasions d'acheter des billets pour les matchs impliquant les États-Unis, via le site web de la FIFA, d'ici le coup d'envoi en juin.

Bien que plusieurs phases de vente aient déjà eu lieu, telles que le « tirage au sort de prévente Visa » (septembre) et le « tirage au sort de billets en avant-première » (octobre), d'autres sont encore à venir, comme indiqué ci-dessous :

Ventes de dernière minute

Le tournoi débutant en juin, les phases de sélection aléatoire sont officiellement closes.

Nous sommes désormais entrés dans la phase de vente de dernière minute. Les billets sont désormais disponibles exclusivement selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

Marchés secondaires

À l'approche de l'événement, et si les billets se vendent tous (ce qui est probable), les fans pourront également se tourner vers le marché secondaire sur des sites web tels que StubHub, où la revente entre particuliers sera possible à des prix variables.