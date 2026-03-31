Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Corée du Sud : dates, calendrier, prix et plus encore

Après une campagne de qualification sensationnelle au cours de laquelle elle a dominé les phases de l'AFC, la Corée du Sud s'apprête désormais à participer à la Coupe du monde 2026 pour la 11e fois consécutive, un exploit incroyable.

L'élargissement à 48 équipes n'a fait que renforcer l'enjeu pour la puissance asiatique la plus régulière, qui s'apprête à prendre d'assaut les États-Unis et le Mexique en juin prochain.

La Corée du Sud va-t-elle se montrer à la hauteur et atteindre les phases à élimination directe pour la troisième Coupe du monde consécutive ? Laissez GOAL vous guider à travers toutes les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment vous pouvez vous procurer des places et combien elles coûtent.

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026, dans 16 villes hôtes au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

104 matchs seront disputés sur 34 jours à travers l'Amérique du Nord. Pour la première fois, le tournoi réunira 48 équipes et sera co-organisé par trois nations. Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle

Quel est le calendrier des matchs de groupe de la Corée du Sud pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Rencontre (heure locale du coup d'envoi) Lieu Billets Jeudi 11 juin Corée du Sud vs Vainqueur du barrage UEFA D (22 h) Estadio Akron (Guadalajara) Billets Jeudi 18 juin Mexique vs Corée du Sud (21 h) Stade Akron (Guadalajara) Billets Mercredi 24 juin Afrique du Sud vs Corée du Sud (21 h) Stade BBVA (Monterrey) Billets

Le parcours de la Corée du Sud débute dès le premier jour du tournoi à l'Estadio Akron de Guadalajara. Elle affrontera un vainqueur des barrages européens (Parcours D), qui pourrait être une équipe de poids comme le Danemark ou une équipe tchèque tenace.

Le match contre le Mexique, le 18 juin, s'annonce comme l'un des plus intenses de toute la phase de groupes. Les deux équipes se sont affrontées pour la dernière fois lors de la Coupe du monde 2018, et avec le Mexique qui joue à domicile, l'ambiance mettra à rude épreuve le courage des Taegeuk Warriors.

Le dernier match de la phase de groupes se déroulera à Monterrey contre l'Afrique du Sud. L'Estadio BBVA, célèbre pour ses montagnes en toile de fond, accueillera cette rencontre décisive qui pourrait déterminer quelle équipe se qualifiera pour les seizièmes de finale.

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Corée du Sud

Phase de vente de dernière minute

À partir d'avril 2026, les billets restants seront mis en vente selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

La FIFA n'a pas précisé le nombre de billets disponibles, mais la demande pour le match Corée du Sud - Mexique atteint déjà des niveaux records.

Vous devez créer un compte FIFA pour accéder à ces places restantes.

Marchés secondaires

Pour les supporters qui ont manqué les tirages au sort officiels ou qui ont besoin de billets pour des villes spécifiques comme Guadalajara, il est possible de se tourner vers des marchés secondaires tels que StubHub.

Ces plateformes sont particulièrement utiles pour les matchs à guichets fermés et offrent une alternative de dernière minute pour assister au match.

Billets pour la Coupe du monde 2026 en Corée du Sud : combien coûtent-ils ?

Les billets pour les matchs de groupe de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Corée du Sud sont répartis en quatre catégories principales, avec des prix à partir de 60 $ pour les matchs hors pays hôte.

Catégorie 1 : Les places les plus chères, situées dans les rangées centrales des niveaux inférieurs.

Les places les plus chères, situées dans les rangées centrales des niveaux inférieurs. Catégorie 2 : Places de milieu de gamme offrant une excellente visibilité latérale.

Places de milieu de gamme offrant une excellente visibilité latérale. Catégorie 3 : Places situées principalement dans les rangées supérieures.

Places situées principalement dans les rangées supérieures. Catégorie 4 : Les places les plus abordables, généralement situées derrière les buts.

Scène Fourchette de prix des billets (USD) Phase de groupes (contre l'Afrique du Sud/barrage) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (contre le Mexique) 75 $ - 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 Huitièmes de finale 170 $ - 980 $ Finale 2 030 $ - 7 875

Comment obtenir des billets d'hospitalité pour la Coupe du monde 2026 en Corée du Sud

Vous pouvez vivre le tournoi dans un luxe absolu grâce aux forfaits d'hospitalité pour les matchs de la Corée du Sud.

Les forfaits d'hospitalité pour la Coupe du monde comprennent :

Un seul match : à partir de 1 400 $ US par personne . Les options comprennent le Pitchside Lounge et le Trophy Lounge.

à partir de . Les options comprennent le Pitchside Lounge et le Trophy Lounge. Suivez mon équipe : Assistez aux 3 matchs de la phase de groupes et à 1 match des 16es de finale de la Corée du Sud. À partir de 6 750 $ US / par personne .

Assistez aux 3 matchs de la phase de groupes et à 1 match des 16es de finale de la Corée du Sud. À partir de . Série de stades : assistez à tous les matchs à l'Estadio Akron ou à l'Estadio BBVA. À partir de 8 275 $ US par personne.

Que peut-on attendre de la Corée du Sud lors de la Coupe du monde ?

La Corée du Sud aborde le tournoi de 2026 avec quelque chose à prouver. Après une campagne de qualification dominante, l'équipe a réussi à intégrer une nouvelle génération de talents.

La Corée du Sud a la particularité de marquer des buts décisifs en fin de match sur la scène internationale. Avec les Red Devils qui se déplacent en force, chaque match au Mexique ressemblera à un match à domicile à Séoul.

Leur capacité à créer la surprise (comme lors de leur victoire 2-0 contre l'Allemagne en 2018) en fait l'une des équipes non têtes de série les plus dangereuses du tableau.

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Pays Stade (Ville) Capacité Mexique Estadio Azteca (Mexico) 87 523 Estadio Akron (Guadalajara) 48 071 Stade BBVA (Monterrey) 53 500 États-Unis MetLife Stadium (New Jersey) 82 500 AT&T Stadium (Dallas) 94 000 Stade Mercedes-Benz (Atlanta) 75 000 NRG Stadium (Houston) 72 220 Arrowhead Stadium (Kansas City) 76 416 SoFi Stadium (Los Angeles) 70 240 Lincoln Financial Field (Philadelphie) 69 796 Levi's Stadium (San Francisco) 71 000 Lumen Field (Seattle) 69 000 Gillette Stadium (Boston) 65 878 Hard Rock Stadium (Miami) 65 326 Canada BC Place (Vancouver) 54 500 BMO Field (Toronto) 45 000

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