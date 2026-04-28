Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Colombie : dates, calendrier, prix et plus encore

La Colombie pourra compter sur un soutien retentissant lors de ses entrées sur la pelouse durant la phase de groupes de la Coupe du monde cet été.

Avec deux rencontres programmées au Mexique et la dernière en Floride, leurs fans devraient créer une ambiance favorable dans les stades.

Laissez GOAL vous guider à travers les dernières informations sur les billets de la Coupe du monde 2026 : comment les obtenir et à quel prix.

Quel est le calendrier des matchs de groupe de la Colombie pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Rencontre (heure locale du coup d’envoi) Lieu Billets Mercredi 17 juin Colombie vs Ouzbékistan (20 h) Estadio Banorte (Mexique) Billets Mardi 23 juin Colombie - RD Congo (20 h) Stade Akron (Guadalajara) Billets Samedi 27 juin Colombie vs Portugal (19h30) Hard Rock Stadium (Miami) Billets

Que peut-on attendre de la Colombie lors de la Coupe du monde 2026 ?

Les Cafeteros ont découvert la phase finale en 1962, puis ont connu deux longues traversées du désert (1966-1986 et 2002-2010).

La sélection a toutefois affiché des progrès notables en 2022, malgré sa non-qualification pour la précédente Coupe du monde. Depuis mars 2022, elle a lancé une série impressionnante de 28 matchs sans défaite, entamée par une victoire 3-0 contre la Bolivie, et n’a été stoppée qu’en juillet 2024, lors de la finale de la Copa América perdue face à l’Argentine devant 65 300 spectateurs au Hard Rock Stadium de Miami. C’est justement dans cette enceinte que les Cafeteros joueront à nouveau lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Cet été, la Colombie entamera sa campagne par une rencontre face à l’Ouzbékistan, novice en Coupe du monde. La sélection asiatique n’a concédé qu’une seule défaite en seize matchs de qualification avant de valider son billet pour la phase finale 2026 en Amérique du Nord.

Elle enchaînera ensuite avec le vainqueur du barrage interconfédéral (Voie 1), opposant la Nouvelle-Calédonie, la Jamaïque et la République démocratique du Congo.

Les Cafeteros espèrent avoir déjà engrangé suffisamment de points avant de défier le Portugal, actuel 6e au classement mondial de la FIFA, lors de leur dernier match de groupe.

Comment se procurer des billets pour la Coupe du monde 2026 en Colombie ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, la disponibilité initiale est désormais au plus bas.

Voici ce que vous devez retenir :

La phase de vente de dernière minute est ouverte depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est ouverte depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente avant toute transaction.

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties entre le Canada, le Mexique et les États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés durant 34 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera organisée conjointement par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Billets pour la Coupe du monde 2026 en Colombie : quel est le prix ?

Les billets pour les matchs de groupe de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Colombie sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : la plus onéreuse, située en partie inférieure des tribunes.

la plus onéreuse, située en partie inférieure des tribunes. Catégorie 2 : elle occupe à la fois les rangées supérieures et inférieures, hors des zones attribuées à la catégorie 1.

elle occupe à la fois les rangées supérieures et inférieures, hors des zones attribuées à la catégorie 1. Catégorie 3 : située en majorité dans la partie supérieure, hors des zones des catégories 1 et 2.

située en majorité dans la partie supérieure, hors des zones des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la partie supérieure en dehors des autres catégories.

Les tarifs peuvent varier selon les phases de vente. Voici les estimations :

Tribune Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (rencontres des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ – 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ – 7 875 $

Comment obtenir des billets d’hospitalité pour la Coupe du monde 2026 en Colombie

Profitez pleinement de la Coupe du monde de la FIFA 2026 grâce à des formules d’hospitalité complètes pour les matchs de la Colombie, comprenant des billets premium, des repas et des boissons, et bien plus encore, disponibles dans les trois pays hôtes.

Les formules proposées sont les suivantes :

Match unique

Phase de groupes : 1 match au choix d’une équipe non hôte (hors CAN, MEX, USA)

Seizièmes de finale, huitièmes de finale ou match pour la troisième place : 1 rencontre au choix

Options d’hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon du Trophée, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 1 400 USD par personne.

Série de stades

Suivez l’intégralité des rencontres sur le site de votre choix.

Forfait valable pour 4 à 9 matchs selon le stade choisi.

Valable pour chaque journée de match et toutes les phases de la compétition.

Options d’hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon des trophées, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 8 275 USD par personne.

Suivez mon équipe

Assistez à tous les matchs de la phase de groupes de votre équipe, où qu’elle joue.

Les trois rencontres de la phase de groupes et un match des seizièmes de finale.

Valable pour chaque journée de match et dans chaque stade.

L’option « Suivez mon équipe » n’est actuellement pas proposée pour les équipes des pays hôtes (Canada, Mexique, États-Unis).

Options d’hospitalité : FIFA Pavilion

À partir de 6 750 USD par personne.

Des loges privées et un accès Platinum sont également proposés aux entreprises ou aux groupes VIP à la recherche des options les plus exclusives.

Quelles sont les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a dévoilé les seize villes hôtes de la Coupe du monde 2026 : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Voici ces villes et les stades qui les accueilleront :